Návrh nového zákona sa profesijným združeniam nepáči, polícia by mala právomoc vyškrtávať ich členov
Komory v tejto súvislosti spoločne vyzývajú predkladateľa zákona, aby z návrhu zákona vypustil všetky ustanovenia zasahujúce do nezávislej samosprávy týchto povolaní.
23.11.2026 (SITA.sk) - Komory v tejto súvislosti spoločne vyzývajú predkladateľa zákona, aby z návrhu zákona vypustil všetky ustanovenia zasahujúce do nezávislej samosprávy týchto povolaní.
Slovenská advokátska komora (SAK), Notárska komora Slovenskej republiky (NK SR), Slovenská komora exekútorov (SKE), Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) a Slovenská komora audítorov (SKAU) prijali so znepokojením informáciu o návrhu nového zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon), ktorého ustanovenia môžu podľa nich ohroziť nezávislosť profesijnej samosprávy, systém ochrany práv fyzických a právnických osôb, a narušiť tak základné princípy právneho štátu.
Ako komory v tejto súvislosti zdôraznili, hoci spoločne podporujú legitímne ciele návrhu zákona, zároveň upozorňujú na podľa nich neakceptovateľné časti návrhu, ktoré spočívajú v tom, že o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, daňových poradcov a audítorov, a o odvolaní notára alebo exekútora môže administratívnym opatrením rozhodnúť Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru, a to bez možnosti nezávislého posúdenia.
„Takýto návrh ide nad rámec povinnosti transponovať európske smernice a je v ostrom kontraste s domácimi i medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky vrátane ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva,“ zdôraznili komory. V tejto súvislosti pripomínajú, že nezávislosť jednotlivých profesií a ich samosprávnych organizácií predstavuje jednu z nevyhnutných podmienok efektívneho fungovania právneho štátu.
„Návrhy, ktoré by umožnili takmer nekontrolované zásahy výkonnej moci do výkonu týchto regulovaných povolaní, je preto potrebné dôrazne odmietnuť,“ vyhlásili komory s tým, že justícia a systém ochrany práv ako celok fungujú správne len vtedy, ak svoju úlohu môžu riadne a nezávisle plniť všetky jeho súčasti.
„Ohrozenie jednej časti systému, v tomto prípade nezávislého postavenia advokácie, notárstva, daňového poradenstva, exekútorov alebo audítorstva, preto nemožno vnímať izolovane. Ide o otázku, ktorá sa dotýka fungovania systému ochrany práv ako celku,“ uviedli profesijné združenia.
Komory v tejto súvislosti spoločne vyzývajú predkladateľa zákona, aby z návrhu zákona vypustil všetky ustanovenia zasahujúce do nezávislej samosprávy týchto povolaní a aby v ďalšom legislatívnom procese dôsledne zohľadnil aj ďalšie odborné pripomienky dotknutých profesijných samospráv a ďalšej odbornej verejnosti. V predmetnej požiadavke vychádzajú z presvedčenia, že ochrana spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana základných princípov právneho štátu nie sú protichodnými hodnotami.
Zdroj: SITA.sk - Návrh nového zákona sa profesijným združeniam nepáči, polícia by mala právomoc vyškrtávať ich členov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská advokátska komora (SAK), Notárska komora Slovenskej republiky (NK SR), Slovenská komora exekútorov (SKE), Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) a Slovenská komora audítorov (SKAU) prijali so znepokojením informáciu o návrhu nového zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon), ktorého ustanovenia môžu podľa nich ohroziť nezávislosť profesijnej samosprávy, systém ochrany práv fyzických a právnických osôb, a narušiť tak základné princípy právneho štátu.
Časť návrhu je neakceptovateľná
Ako komory v tejto súvislosti zdôraznili, hoci spoločne podporujú legitímne ciele návrhu zákona, zároveň upozorňujú na podľa nich neakceptovateľné časti návrhu, ktoré spočívajú v tom, že o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, daňových poradcov a audítorov, a o odvolaní notára alebo exekútora môže administratívnym opatrením rozhodnúť Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru, a to bez možnosti nezávislého posúdenia.
„Takýto návrh ide nad rámec povinnosti transponovať európske smernice a je v ostrom kontraste s domácimi i medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky vrátane ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva,“ zdôraznili komory. V tejto súvislosti pripomínajú, že nezávislosť jednotlivých profesií a ich samosprávnych organizácií predstavuje jednu z nevyhnutných podmienok efektívneho fungovania právneho štátu.
„Návrhy, ktoré by umožnili takmer nekontrolované zásahy výkonnej moci do výkonu týchto regulovaných povolaní, je preto potrebné dôrazne odmietnuť,“ vyhlásili komory s tým, že justícia a systém ochrany práv ako celok fungujú správne len vtedy, ak svoju úlohu môžu riadne a nezávisle plniť všetky jeho súčasti.
Ohrozenie časti systému nemožno vnímať izolovane
„Ohrozenie jednej časti systému, v tomto prípade nezávislého postavenia advokácie, notárstva, daňového poradenstva, exekútorov alebo audítorstva, preto nemožno vnímať izolovane. Ide o otázku, ktorá sa dotýka fungovania systému ochrany práv ako celku,“ uviedli profesijné združenia.
Komory v tejto súvislosti spoločne vyzývajú predkladateľa zákona, aby z návrhu zákona vypustil všetky ustanovenia zasahujúce do nezávislej samosprávy týchto povolaní a aby v ďalšom legislatívnom procese dôsledne zohľadnil aj ďalšie odborné pripomienky dotknutých profesijných samospráv a ďalšej odbornej verejnosti. V predmetnej požiadavke vychádzajú z presvedčenia, že ochrana spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana základných princípov právneho štátu nie sú protichodnými hodnotami.
Zdroj: SITA.sk - Návrh nového zákona sa profesijným združeniam nepáči, polícia by mala právomoc vyškrtávať ich členov © SITA Všetky práva vyhradené.
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