Utorok 3. novembra 2026, meniny má Hubert

Bratislava 8 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Kubánska olympijská medailistka v zápasení sa rozhodla pre útek z vlasti, využila na to cestu do Brazílie

Strieborná z OH 2024 v Paríži využila na útek medzipristátie v Mexiku. Kubánska zápasníčka Yusneylys Guzmánová sa počas výjazdu reprezentačného výberu svojej krajiny rozhodla ...

Zdieľať

556944348_1255158416656744_8722287369818069732_n 676x484
3.11.2026 (SITA.sk) - Strieborná z OH 2024 v Paríži využila na útek medzipristátie v Mexiku.

Kubánska zápasníčka Yusneylys Guzmánová sa počas výjazdu reprezentačného výberu svojej krajiny rozhodla emigrovať. Tridsaťročná strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži sa od výpravy odpojila cestou do Brazílie počas medzipristátia v Mexiku. Informoval o tom zdroj blízky Kubánskej zápasníckej federácii.

Tridsaťročná Guzmánová sa pred dvoma rokmi stala prvou Kubánkou, ktorá získala olympijskú medailu v zápasení a po svojom úspechu ju vyhlásili za najlepšiu športovkyňu tejto ostrovnej Kuby. Okrem toho získala zlato na Panamerických hrách 2023 v čilskom Santiagu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Národná federácia ani národný športový inštitút INDER zatiaľ oficiálne nereagovali na správu o jej úteku. Kubánski športovci často využívajú medzinárodné súťaže ako príležitosť požiadať o azyl v iných krajinách. Komunistický ostrov prežíva svoju najhoršiu ekonomickú krízu za ostatné desiatky rokov, ktorú ešte zhoršuje deväť mesiacov trvajúca americká palivová blokáda.

Tento trend pokračuje aj napriek situácii v krajine. V júli počas návštevy Kanady odišlo z 12-člennej kanoistickej výpravy deväť členov. V rokoch 2021 až 2023 počas vrcholu exodu opustilo kubánsky bejzbalový tím do 23 rokov polovica hráčov počas návštevy Mexika.


Zdroj: SITA.sk - Kubánska olympijská medailistka v zápasení sa rozhodla pre útek z vlasti, využila na to cestu do Brazílie © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež