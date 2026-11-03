Kubánska olympijská medailistka v zápasení sa rozhodla pre útek z vlasti, využila na to cestu do Brazílie
Strieborná z OH 2024 v Paríži využila na útek medzipristátie v Mexiku. Kubánska zápasníčka Yusneylys Guzmánová sa počas výjazdu reprezentačného výberu svojej krajiny rozhodla ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Strieborná z OH 2024 v Paríži využila na útek medzipristátie v Mexiku.
Kubánska zápasníčka Yusneylys Guzmánová sa počas výjazdu reprezentačného výberu svojej krajiny rozhodla emigrovať. Tridsaťročná strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži sa od výpravy odpojila cestou do Brazílie počas medzipristátia v Mexiku. Informoval o tom zdroj blízky Kubánskej zápasníckej federácii.
Tridsaťročná Guzmánová sa pred dvoma rokmi stala prvou Kubánkou, ktorá získala olympijskú medailu v zápasení a po svojom úspechu ju vyhlásili za najlepšiu športovkyňu tejto ostrovnej Kuby. Okrem toho získala zlato na Panamerických hrách 2023 v čilskom Santiagu.
Národná federácia ani národný športový inštitút INDER zatiaľ oficiálne nereagovali na správu o jej úteku. Kubánski športovci často využívajú medzinárodné súťaže ako príležitosť požiadať o azyl v iných krajinách. Komunistický ostrov prežíva svoju najhoršiu ekonomickú krízu za ostatné desiatky rokov, ktorú ešte zhoršuje deväť mesiacov trvajúca americká palivová blokáda.
Tento trend pokračuje aj napriek situácii v krajine. V júli počas návštevy Kanady odišlo z 12-člennej kanoistickej výpravy deväť členov. V rokoch 2021 až 2023 počas vrcholu exodu opustilo kubánsky bejzbalový tím do 23 rokov polovica hráčov počas návštevy Mexika.
Zdroj: SITA.sk - Kubánska olympijská medailistka v zápasení sa rozhodla pre útek z vlasti, využila na to cestu do Brazílie © SITA Všetky práva vyhradené.
Kubánska zápasníčka Yusneylys Guzmánová sa počas výjazdu reprezentačného výberu svojej krajiny rozhodla emigrovať. Tridsaťročná strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži sa od výpravy odpojila cestou do Brazílie počas medzipristátia v Mexiku. Informoval o tom zdroj blízky Kubánskej zápasníckej federácii.
Tridsaťročná Guzmánová sa pred dvoma rokmi stala prvou Kubánkou, ktorá získala olympijskú medailu v zápasení a po svojom úspechu ju vyhlásili za najlepšiu športovkyňu tejto ostrovnej Kuby. Okrem toho získala zlato na Panamerických hrách 2023 v čilskom Santiagu.
Národná federácia ani národný športový inštitút INDER zatiaľ oficiálne nereagovali na správu o jej úteku. Kubánski športovci často využívajú medzinárodné súťaže ako príležitosť požiadať o azyl v iných krajinách. Komunistický ostrov prežíva svoju najhoršiu ekonomickú krízu za ostatné desiatky rokov, ktorú ešte zhoršuje deväť mesiacov trvajúca americká palivová blokáda.
Tento trend pokračuje aj napriek situácii v krajine. V júli počas návštevy Kanady odišlo z 12-člennej kanoistickej výpravy deväť členov. V rokoch 2021 až 2023 počas vrcholu exodu opustilo kubánsky bejzbalový tím do 23 rokov polovica hráčov počas návštevy Mexika.
Zdroj: SITA.sk - Kubánska olympijská medailistka v zápasení sa rozhodla pre útek z vlasti, využila na to cestu do Brazílie © SITA Všetky práva vyhradené.
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