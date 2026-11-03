Pribrzdia voliči Trumpa v rozlete? Prezidenta deň pred voľbami viac trápili riasy v okrasnom jazierku
Prípadná strata väčšiny v Snemovni reprezentantov by republikánom skomplikovala presadzovanie legislatívy a otvorila by demokratom cestu k rozsiahlym vyšetrovaniam krokov Trumpovej ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Prípadná strata väčšiny v Snemovni reprezentantov by republikánom skomplikovala presadzovanie legislatívy a otvorila by demokratom cestu k rozsiahlym vyšetrovaniam krokov Trumpovej administratívy.
Američania v utorok hlasujú v kľúčových voľbách do Kongresu, ktoré môžu zásadne ovplyvniť druhé funkčné obdobie prezidenta Donalda Trumpa. Demokrati sa pokúšajú získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom a vytvoriť prvú významnú protiváhu voči jeho administratíve.
Prípadná strata väčšiny v Snemovni reprezentantov by republikánom skomplikovala presadzovanie legislatívy a otvorila by demokratom cestu k rozsiahlym vyšetrovaniam krokov Trumpovej administratívy. Ak by republikáni prišli aj o kontrolu nad Senátom, mohlo by to ohroziť prezidentovu schopnosť presadzovať nominácie sudcov Najvyššieho súdu či vysokopostavených predstaviteľov federálnej vlády.
Voľby sú zároveň považované za celonárodné hodnotenie Trumpovho pôsobenia. Nálada voličov sa podľa pozorovateľov zhoršila najmä pre rast životných nákladov a vojnu proti Iránu. Trumpova popularita sa dlhodobo pohybuje na rekordne nízkych úrovniach.
Voliči rozhodujú o obsadení všetkých 435 kresiel v Snemovni reprezentantov, 35 zo 100 mandátov v Senáte a o guvernéroch v 36 štátoch. Demokratom by na ovládnutie Snemovne stačili tri dodatočné mandáty a v Senáte čistý zisk štyroch kresiel.
„Naozaj cítim povinnosť urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby sa zmenilo smerovanie našej krajiny a aby sa vrátila bližšie k demokracii a ďalej od autokracie,“ povedala agentúre AFP 77-ročná dôchodkyňa Jane Callumová, podporovateľka demokratov.
Republikáni argumentujú, že Trumpove daňové škrty a tvrdší postup proti nelegálnej migrácii budú mať pre Američanov pozitívne dôsledky. Prezident však počas svojho posledného predvolebného vystúpenia venoval ekonomike len malú pozornosť a väčšinu času hovoril o rekonštrukcii Zrkadlového jazera (Reflecting Pool) vo Washingtone.
„Dnes je posledný deň pred voľbami do Kongresu, ktoré sú podľa mňa najdôležitejšími voľbami do Kongresu v našom živote,“ povedal Trump stručne počas prejavu a rýchlo sa vrátil k téme nepodarenej rekonštrukcii washingtonskej pamiatky. Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer označil jeho vystúpenie za „trápne záverečné posolstvo“.
Trump už naznačil, že ani prípadná porážka nemusí viesť k zásadnej zmene jeho politiky. „Všetko budem vetovať,“ vyhlásil v pondelok v podcaste, hoci pripustil, že časom by mohol s demokratmi uzatvárať dohody.
Zdroj: SITA.sk - Pribrzdia voliči Trumpa v rozlete? Prezidenta deň pred voľbami viac trápili riasy v okrasnom jazierku © SITA Všetky práva vyhradené.
Američania v utorok hlasujú v kľúčových voľbách do Kongresu, ktoré môžu zásadne ovplyvniť druhé funkčné obdobie prezidenta Donalda Trumpa. Demokrati sa pokúšajú získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom a vytvoriť prvú významnú protiváhu voči jeho administratíve.
Celoštátny prieskum popularity
Prípadná strata väčšiny v Snemovni reprezentantov by republikánom skomplikovala presadzovanie legislatívy a otvorila by demokratom cestu k rozsiahlym vyšetrovaniam krokov Trumpovej administratívy. Ak by republikáni prišli aj o kontrolu nad Senátom, mohlo by to ohroziť prezidentovu schopnosť presadzovať nominácie sudcov Najvyššieho súdu či vysokopostavených predstaviteľov federálnej vlády.
Voľby sú zároveň považované za celonárodné hodnotenie Trumpovho pôsobenia. Nálada voličov sa podľa pozorovateľov zhoršila najmä pre rast životných nákladov a vojnu proti Iránu. Trumpova popularita sa dlhodobo pohybuje na rekordne nízkych úrovniach.
Stop autokracii
Voliči rozhodujú o obsadení všetkých 435 kresiel v Snemovni reprezentantov, 35 zo 100 mandátov v Senáte a o guvernéroch v 36 štátoch. Demokratom by na ovládnutie Snemovne stačili tri dodatočné mandáty a v Senáte čistý zisk štyroch kresiel.
„Naozaj cítim povinnosť urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby sa zmenilo smerovanie našej krajiny a aby sa vrátila bližšie k demokracii a ďalej od autokracie,“ povedala agentúre AFP 77-ročná dôchodkyňa Jane Callumová, podporovateľka demokratov.
„Trápne posolstvo“ pre voličov
Republikáni argumentujú, že Trumpove daňové škrty a tvrdší postup proti nelegálnej migrácii budú mať pre Američanov pozitívne dôsledky. Prezident však počas svojho posledného predvolebného vystúpenia venoval ekonomike len malú pozornosť a väčšinu času hovoril o rekonštrukcii Zrkadlového jazera (Reflecting Pool) vo Washingtone.
„Dnes je posledný deň pred voľbami do Kongresu, ktoré sú podľa mňa najdôležitejšími voľbami do Kongresu v našom živote,“ povedal Trump stručne počas prejavu a rýchlo sa vrátil k téme nepodarenej rekonštrukcii washingtonskej pamiatky. Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer označil jeho vystúpenie za „trápne záverečné posolstvo“.
Trump už naznačil, že ani prípadná porážka nemusí viesť k zásadnej zmene jeho politiky. „Všetko budem vetovať,“ vyhlásil v pondelok v podcaste, hoci pripustil, že časom by mohol s demokratmi uzatvárať dohody.
Zdroj: SITA.sk - Pribrzdia voliči Trumpa v rozlete? Prezidenta deň pred voľbami viac trápili riasy v okrasnom jazierku © SITA Všetky práva vyhradené.
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