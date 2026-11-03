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Krajiny eurozóny musia do piatku predložiť mená kandidátov na nástupcu odchádzajúcej prezidentky ECB

Christine Lagardová minulý týždeň oznámila, že z funkcie šéfky ECB odstúpi 7. februára 2027, teda takmer deväť mesiacov pred riadnym uplynutím jej mandátu. Krajiny eurozóny musia do piatku ...

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3.11.2026 (SITA.sk) - Christine Lagardová minulý týždeň oznámila, že z funkcie šéfky ECB odstúpi 7. februára 2027, teda takmer deväť mesiacov pred riadnym uplynutím jej mandátu.

Krajiny eurozóny musia do piatku predložiť kandidátov na nástupcu odchádzajúcej prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej. Informuje o tom web Politico.

„Rada EÚ začala proces vymenovania nástupcu prezidentky ECB. Predseda Euroskupiny Kyriakos Pierrakakis preto vyzval členské štáty, aby svoje nominácie predložili do piatka 6. novembra 2026,“ uviedol v utorkovom vyhlásení hovorca Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií krajín eurozóny.

Lagardová minulý týždeň oznámila, že z funkcie šéfky ECB odstúpi 7. februára 2027, teda takmer deväť mesiacov pred riadnym uplynutím jej mandátu. Na budúci rok bude potrebné obsadiť aj ďalšie dve miesta vo Výkonnej rade ECB. Členka vedenia banky Isabel Schnabelová totiž v januári nastúpi do Medzinárodného menového fondu a hlavnému ekonómovi centrálnej banky Philipovi Laneovi sa v máji skončí funkčné obdobie.

Na ďalšom stretnutí 9. novembra budú ministri financií eurozóny diskutovať o kandidátoch a o postupe pri obsadzovaní všetkých troch uvoľnených miest vo Výkonnej rade ECB, povedal predstaviteľ EÚ pre Politico.

Konečné rozhodnutie o vymenovaní nového prezidenta ECB však prijme Európska rada. Za dvoch hlavných favoritov sa považujú Španiel Pablo Hernández de Cos a Holanďan Klaas Knot.


Zdroj: SITA.sk - Krajiny eurozóny musia do piatku predložiť mená kandidátov na nástupcu odchádzajúcej prezidentky ECB © SITA Všetky práva vyhradené.

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