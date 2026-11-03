Kauza influencerov v Pellegriniho prezidentskej kampani ide do stratena, polícia stíhanie nezačne
Desiatky tisíc eur za príbeh na Instagrame a rozpory vo výpovediach na trestné stíhanie nestačili. Vyšetrovateľ nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade financovania prezidentskej
3.11.2026 (SITA.sk) - Desiatky tisíc eur za príbeh na Instagrame a rozpory vo výpovediach na trestné stíhanie nestačili.
Vyšetrovateľ nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade financovania prezidentskej predvolebnej kampane Petra Pellegriniho a podpory od influencerov. Informoval o tom Denník N. Ako upozornil, polícia narazila pri preverovaní influencerov na viaceré rozpory, no napriek tomu to zmieta zo stola.
Prípad sa týka vplyvných influencerov a osobností, ktorí na sociálnej sieti v roku 2024 pred druhým kolom prezidentských volieb podporili Pellegriniho, a teda v čase, keď potreboval mobilizovať voličov. Kým prvé kolo volieb vyhral Ivan Korčok, v druhom už zvíťazil Pellegrini. K tomu sa pripája aj zatajenie 300-tisícovej pôžičky od Pellegriniho sestry Evy Pellegrini. Takéto kroky tesne pred voľbami tak vyvolali podozrenia o financovaní jeho predvolebnej kampane.
Prípadom sa od septembra 2025 zaoberala protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite s cieľom vyšetriť, či boli influenceri za túto kampaň platení. Denník N vysvetlil, že ak by im Pellegrini zaplatil, tak by išlo o porušenie zákona, pretože výdavky na influencerov nepriznal. Rovnakým problémom by pritom bolo, keby ich platil niekto načierno, mimo kampane.
To, že influenceri to nerobili zadarmo, naznačovali vyjadrenia influencera Filipa Jovanoviča, ktorý je známy pod menom Jovinečko. Ten totiž aj pred políciou povedal, že mu za príspevok, konkrétne za story na Instagrame, v ktorej by podporil Pellegriniho, ponúkali približne 30-tisíc eur. S touto ponukou ho pritom oslovila Zuzana Strausz Plačková.
Denník N informoval, že Plačková rovnako musela ísť na políciu, a to v momente, keď vyšetrovateľ zisťoval, či má vôbec začať trestné stíhanie. Influencerka 29. apríla polícii povedala, že Jovinečka oslovila na žiadosť svojho známeho Marka Šebestu. Dovtedy však jeho meno neuvádzala a hovorila o ňom ako o známom, ktorý robí kampane.
Šebesta sa podľa jej slov chcel iba nezáväzne informovať, či by mal Jovinečko záujem podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Plačková potvrdila, že Jovinečkovi telefonovala s návrhom odmeny desaťtisíc eur za príspevok na sociálnej sieti. Zároveň priznala, že influencerovi naznačila, že táto suma by mohla byť aj vyššia. Vyšetrovateľovi ďalej povedala, že Šebesta nepovedal nič o objednávateľovi či spôsobe úhrady.
Polícia si tak v júni zavolala aj podnikateľa Šebestu, ktorý je majiteľom a konateľom eventovej a marketingovej agentúry Evency SK. Ten sa však podľa vyšetrovateľa zamotával vo vlastných výpovediach. Denník N priblížil, že jeho zásadným tvrdením bolo, že oslovenie Jovinečka pripisuje svojmu kolegovi a kamarátovi Marcelovi Osztasovi, ktorého verejnosť poznala ako moderátora Osťa. Ten však v januári zomrel a vyšetrovateľ sa ho tak už nemôže nič spýtať.
Pellegriniho v kampani podporili aj ďalšie známe tváre ako raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský, moderátorka Jasmina Alagič, tenistka Dominika Cibulková či zápasník Attila Végh. Tieto osobnosti pritom Šebesta má aj na svojej webovej stránke v rámci ponuky influencerov pre klientov. Každý z nich však poprel, že by za príspevky podporujúce Pellegriniho dostali zaplatené.
Denník N upozornil, že vyšetrovateľ si žiadneho ďalšieho influencera či osobnosť nepredvolal a odkazuje len na mediálne vyjadrenia Cibulkovej a Végha o tom, že za príspevky nedostali peniaze. Trestné oznámenie pre podozrenia z nelegálneho financovania kampane pritom podal minulý rok Juraj Šeliga zo strany Demokrati.
Podľa Denníka N sa však preverovanie mesiace nepohlo a prípad napokon 21. októbra zmietol zo stola vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite, podľa ktorého nie je na začatie trestného stíhania dôvod.
Denník informoval, že Šeliga sa chystá podať sťažnosť a zároveň upozornil, že z 34-stranového uznesenia vyšetrovateľa vyplýva, že sa nevenoval viacerým dôležitým okolnostiam a že mnohé skutočnosti bagatelizoval. Rozhodujúce tak bude, či sa s jeho názorom stotožní prokurátor, alebo bude musieť preveriť nejasnosti.
To, čo podľa Denníka N vyšetrovateľ zľahčuje, sú napríklad protirečiace výpovede Plačkovej a Evy Pellegrini. Kým prezidentova sestra tvrdila vyšetrovateľom, že Plačkovú pozná len z Instagramu a že osobne ju videla len raz v jej kaviarni v Auparku, tak Plačková tvrdí, že ju vída pravidelne už tri roky a že sa viackrát rozprávali. Odmietla však, že by od nej žiadala podporu svojho brata vo voľbách.
Denník N súčasne podotkol, že doposiaľ nik nevysvetlil, odkiaľ mal Pellegrini približne 53-tisíc eur na kampaň. Vyšetrovateľ v tom nevidí dôvod na vyšetrovanie, hoci pôvod týchto peňazí je neznámy. Zároveň nevidí zmysel v predvolaní si Pellegriniho ani ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Pritom aj generálny prokurátor Maroš Žilinka v minulosti kritizoval, že rezort vnútra nedostatočne preveril podozrenia v súvislosti s výdavkami na Pellegriniho kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Kauza influencerov v Pellegriniho prezidentskej kampani ide do stratena, polícia stíhanie nezačne © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade financovania prezidentskej predvolebnej kampane Petra Pellegriniho a podpory od influencerov. Informoval o tom Denník N. Ako upozornil, polícia narazila pri preverovaní influencerov na viaceré rozpory, no napriek tomu to zmieta zo stola.
Prípad sa týka vplyvných influencerov a osobností, ktorí na sociálnej sieti v roku 2024 pred druhým kolom prezidentských volieb podporili Pellegriniho, a teda v čase, keď potreboval mobilizovať voličov. Kým prvé kolo volieb vyhral Ivan Korčok, v druhom už zvíťazil Pellegrini. K tomu sa pripája aj zatajenie 300-tisícovej pôžičky od Pellegriniho sestry Evy Pellegrini. Takéto kroky tesne pred voľbami tak vyvolali podozrenia o financovaní jeho predvolebnej kampane.
Ide o porušenie zákona?
Prípadom sa od septembra 2025 zaoberala protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite s cieľom vyšetriť, či boli influenceri za túto kampaň platení. Denník N vysvetlil, že ak by im Pellegrini zaplatil, tak by išlo o porušenie zákona, pretože výdavky na influencerov nepriznal. Rovnakým problémom by pritom bolo, keby ich platil niekto načierno, mimo kampane.
To, že influenceri to nerobili zadarmo, naznačovali vyjadrenia influencera Filipa Jovanoviča, ktorý je známy pod menom Jovinečko. Ten totiž aj pred políciou povedal, že mu za príspevok, konkrétne za story na Instagrame, v ktorej by podporil Pellegriniho, ponúkali približne 30-tisíc eur. S touto ponukou ho pritom oslovila Zuzana Strausz Plačková.
Desaťtisíc za príspevok na sociálnej sieti
Denník N informoval, že Plačková rovnako musela ísť na políciu, a to v momente, keď vyšetrovateľ zisťoval, či má vôbec začať trestné stíhanie. Influencerka 29. apríla polícii povedala, že Jovinečka oslovila na žiadosť svojho známeho Marka Šebestu. Dovtedy však jeho meno neuvádzala a hovorila o ňom ako o známom, ktorý robí kampane.
Šebesta sa podľa jej slov chcel iba nezáväzne informovať, či by mal Jovinečko záujem podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Plačková potvrdila, že Jovinečkovi telefonovala s návrhom odmeny desaťtisíc eur za príspevok na sociálnej sieti. Zároveň priznala, že influencerovi naznačila, že táto suma by mohla byť aj vyššia. Vyšetrovateľovi ďalej povedala, že Šebesta nepovedal nič o objednávateľovi či spôsobe úhrady.
Polícia si tak v júni zavolala aj podnikateľa Šebestu, ktorý je majiteľom a konateľom eventovej a marketingovej agentúry Evency SK. Ten sa však podľa vyšetrovateľa zamotával vo vlastných výpovediach. Denník N priblížil, že jeho zásadným tvrdením bolo, že oslovenie Jovinečka pripisuje svojmu kolegovi a kamarátovi Marcelovi Osztasovi, ktorého verejnosť poznala ako moderátora Osťa. Ten však v januári zomrel a vyšetrovateľ sa ho tak už nemôže nič spýtať.
Influenceri popierajú, že dostali zaplatené
Pellegriniho v kampani podporili aj ďalšie známe tváre ako raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský, moderátorka Jasmina Alagič, tenistka Dominika Cibulková či zápasník Attila Végh. Tieto osobnosti pritom Šebesta má aj na svojej webovej stránke v rámci ponuky influencerov pre klientov. Každý z nich však poprel, že by za príspevky podporujúce Pellegriniho dostali zaplatené.
Denník N upozornil, že vyšetrovateľ si žiadneho ďalšieho influencera či osobnosť nepredvolal a odkazuje len na mediálne vyjadrenia Cibulkovej a Végha o tom, že za príspevky nedostali peniaze. Trestné oznámenie pre podozrenia z nelegálneho financovania kampane pritom podal minulý rok Juraj Šeliga zo strany Demokrati.
Podľa Denníka N sa však preverovanie mesiace nepohlo a prípad napokon 21. októbra zmietol zo stola vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite, podľa ktorého nie je na začatie trestného stíhania dôvod.
Protirečiace výpovede
Denník informoval, že Šeliga sa chystá podať sťažnosť a zároveň upozornil, že z 34-stranového uznesenia vyšetrovateľa vyplýva, že sa nevenoval viacerým dôležitým okolnostiam a že mnohé skutočnosti bagatelizoval. Rozhodujúce tak bude, či sa s jeho názorom stotožní prokurátor, alebo bude musieť preveriť nejasnosti.
To, čo podľa Denníka N vyšetrovateľ zľahčuje, sú napríklad protirečiace výpovede Plačkovej a Evy Pellegrini. Kým prezidentova sestra tvrdila vyšetrovateľom, že Plačkovú pozná len z Instagramu a že osobne ju videla len raz v jej kaviarni v Auparku, tak Plačková tvrdí, že ju vída pravidelne už tri roky a že sa viackrát rozprávali. Odmietla však, že by od nej žiadala podporu svojho brata vo voľbách.
Denník N súčasne podotkol, že doposiaľ nik nevysvetlil, odkiaľ mal Pellegrini približne 53-tisíc eur na kampaň. Vyšetrovateľ v tom nevidí dôvod na vyšetrovanie, hoci pôvod týchto peňazí je neznámy. Zároveň nevidí zmysel v predvolaní si Pellegriniho ani ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Pritom aj generálny prokurátor Maroš Žilinka v minulosti kritizoval, že rezort vnútra nedostatočne preveril podozrenia v súvislosti s výdavkami na Pellegriniho kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Kauza influencerov v Pellegriniho prezidentskej kampani ide do stratena, polícia stíhanie nezačne © SITA Všetky práva vyhradené.
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