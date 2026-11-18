Opozícia reaguje na medializované informácie o účte Ficovho syna, Šimečka hovorí o rodinných príživníckych klanoch – VIDEO
Podozrenia z prania špinavých peňazí, ktoré mala samotná Deutsche Bank, sú podľa Šimečku natoľko vážne, že by sa tým mali zaoberať aj na Slovensku. Nemecká banka
18.11.2026 (SITA.sk) - Podozrenia z prania špinavých peňazí, ktoré mala samotná Deutsche Bank, sú podľa Šimečku natoľko vážne, že by sa tým mali zaoberať aj na Slovensku.
Nemecká banka Deutsche Bank zrušila v roku 2016 premiérovmu synovi Michalovi Ficovi študentský účet. Mala totiž podozrenie z prania peňazí. Tieto podozrenia sú podľa opozície veľmi vážne. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka podotkol, že peniaze na účet syna úradujúceho premiéra posielal aj súčasný štátny tajomník na ministerstve školstva Ján Hrinko.
„Asi to nikoho neprekvapí, keďže poznáme, ako fungujú, keďže to sú tieto rodinné príživnícke klany, ktoré si posúvajú peniaze a štátne funkcie. Videli sme to pri informáciách o tom, koľko dostávajú synovia poslancov za Smer-SD, ktorí su v rôznych vrcholových funkciách v štátnych podnikoch,“ uviedol Šimečka v reakcii na informácie českého investigatívneho webu investigace.cz.
Podozrenia z prania špinavých peňazí, ktoré mala samotná Deutsche Bank, sú podľa Šimečku natoľko vážne, že by sa tým mali zaoberať aj na Slovensku. Je to totiž podľa neho spôsob, akým politici koalície fungujú. „Oni sa obohacujú z pozície moci na úkor všetkých. Na úkor občanov, pracujúcich a podnikateľov, ktorým zvyšujú dane a odvody, a tie peniaze si transformujú, ako to povedal minister Kaliňák, na účty svojich príbuzných,“ povedal Šimečka, podľa ktorého je kľúčovým momentom to, že Fico bol vtedy pri moci a mohol rozhodovať o tom, ako sa budú peniaze prideľovať či rozhodovať o zákazkách. Šimečka súčasne predpokladá, že takéto informácie budú pribúdať.
Poslankyňa za PS Tina Gažovičová dodala, že takáto kauza je nehorázna v čase, keď študenti na Slovensku musia mať dve či tri brigády na to, aby sa uživili. „Dozvedáme sa, že syn premiéra Fica mal exkluzívne študentské štipendium priamo z úradu vlády. Vyplácal mu ho jeho bývalý spolužiak a vtedajší poradca premiéra, ktorý neskôr pracoval pre rôznych politikov Hlasu a Smeru, a v súčasnosti je štátnym tajomníkom na ministerstve školstva,“ doplnila Gažovičová a súčasne upozornila, že Hrinko nemá žiadnu kvalifikáciu na to, aby mohol zastávať túto funkciu. Vyzvala preto ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby ho z funkcie odvolal. „A to, čo sme sa o ňom dnes dozvedeli je absolútne diskvalifikačné,“ uzavrela poslankyňa.
Poslanec Ján Horecký z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vyzval premiéra aj ministra školstva aj štátneho tajomníka Hrinka, aby preukázali všetky dokumenty a fakty okolo tohto financovania. „Ak tak neurobia, tak žiadame, aby bol okamžite Hrinko odvolaný z funkcie,“ dodal Horecký s tým, že tak ako nemôže byť ministrom plagiátor, tak štátnym tajomníkom nemôže byť človek, ktorý perie peniaze. Preto je podľa neho dôležité, aby sa toto podozrenie prešetrilo.
„Ministerstvo školstva so svojím vedením má dávať vzory a príklady pre mladých ľudí, a nádej, že v tejto krajine sa oplatí poctivá robota,“ vyhlásil poslanec. Zároveň upozornil, že ak banka urobila taký rázny krok, ako je zrušenie účtu, tak na to musela mať dôvody. Poslanec Rastislav Krátky (KDH) podotkol, že banka nezruší účet v prípade podozrení len tak, zo dňa na deň.
„Najskôr tomu predchádza kontakt danej osoby, ktorá vlastní účet a vyžiadajú si doloženie dokumentov o transakciách. Z tohto jasne vyplýva, že Michal Fico buď nedoložil dokumenty, alebo doložil nedostatočné a nedôveryhodné dokumenty,“ povedal Krátky. Zároveň upozornil, že rok 2016 je jedným z rokov, ktorý patrí k vyšetrovaným rokom v Kauze Očistec. „Nechcem to momentálne dávať do súvislosti, ale bliká mi to v hlave,“ uzavrel poslanec.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada v tejto súvislosti vysvetlenie, ako slovenské orgány naložili s prípadným oznámením nemeckých úradov a či v tejto veci konali. Liberáli zároveň avizujú podanie podnetu na prokuratúru. Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) upozornila, že zatiaľ čo vládna koalícia ohýba pravidlá v parlamente a na parlamentných výboroch, na postup medzinárodných inštitúcií nemá dosah. Príkladom je podľa nej práve zistenie českých investigatívnych novinárov o bankovom účte Michala Fica.
„Banka vo svojom hlásení doslova napísala: Vzhľadom na dostatočnú transparentnosť tohto vzťahu a s ním spojené riziká sme sa rozhodli ukončiť vzťah s klientom a pre úplnosť podať hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí. Vyplýva to z uniknutých dokumentov tejto banky, ktoré majú českí novinári k dispozícii,“ citovala Bajo Holečková.
Poslankyňa zároveň upozornila na postup príslušných orgánov. Nemecká banka totiž podľa nej mala tieto podozrenia oznámiť tamojšej finančnej spravodajskej jednotke, ktorá v rámci medzinárodnej spolupráce štandardne informuje aj slovenskú finančnú spravodajskú jednotku.
Tá má následne takéto oznámenie preveriť a prípadne postúpiť orgánom činným v trestnom konaní. Bajo Holečková upozornila, že nemecké orgány takto bežne postupujú a posielajú oznámenia slovenským orgánom. Liberáli preto žiadajú objasnenie, či slovenské orgány toto oznámenie dostali, kto sa ním zaoberal a aké kroky následne podnikli. Bajo Holečková súčasne poznamenala, že v roku 2016 bol policajným prezidentom súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Celý postup by mala podľa SaS preveriť prokuratúra, na ktorú sa obrátia s podnetom.
Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michal Fico perie peniaze. S informáciou prišiel český investigatívny web investigace.cz v rámci projektu Inside Deutsche Bank. Ide o medzinárodný investigatívny projekt založený na úniku viac ako 15 miliónov súborov, ktorý sa zaoberá činnosťou najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank od roku 2010. Na analýze dokumentov pritom pracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií. Českí investigatívci zistili, že premiérov syn mal počas štúdia v Nemecku od 1. septembra 2015 otvorený študentský účet práve v tejto banke. Deutsche Bank mu však tento účet v októbri 2016 zrušila, pretože zistila, že Michal Fico tento účet využíva nezvyčajným spôsobom.
Prijaté peniaze na jeho účte ostávali ležať a neboli z neho platené takmer žiadne bežné študentské výdavky. Banka v tejto súvislosti podala hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí. Premiérov syn mal podľa informácií z dokumentov pravidelne na tento účet prijímať peniaze od dvoch ľudí. Jedným z nich bol človek blízky Robertovi Ficovi Ján Hrinko. Druhou osobou bola Nataša Čurillová, ktorá je od roku 2020 manželkou Michala Fica.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia reaguje na medializované informácie o účte Ficovho syna, Šimečka hovorí o rodinných príživníckych klanoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká banka Deutsche Bank zrušila v roku 2016 premiérovmu synovi Michalovi Ficovi študentský účet. Mala totiž podozrenie z prania peňazí. Tieto podozrenia sú podľa opozície veľmi vážne. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka podotkol, že peniaze na účet syna úradujúceho premiéra posielal aj súčasný štátny tajomník na ministerstve školstva Ján Hrinko.
„Asi to nikoho neprekvapí, keďže poznáme, ako fungujú, keďže to sú tieto rodinné príživnícke klany, ktoré si posúvajú peniaze a štátne funkcie. Videli sme to pri informáciách o tom, koľko dostávajú synovia poslancov za Smer-SD, ktorí su v rôznych vrcholových funkciách v štátnych podnikoch,“ uviedol Šimečka v reakcii na informácie českého investigatívneho webu investigace.cz.
Podozrenie z prania špinavých peňazí
Podozrenia z prania špinavých peňazí, ktoré mala samotná Deutsche Bank, sú podľa Šimečku natoľko vážne, že by sa tým mali zaoberať aj na Slovensku. Je to totiž podľa neho spôsob, akým politici koalície fungujú. „Oni sa obohacujú z pozície moci na úkor všetkých. Na úkor občanov, pracujúcich a podnikateľov, ktorým zvyšujú dane a odvody, a tie peniaze si transformujú, ako to povedal minister Kaliňák, na účty svojich príbuzných,“ povedal Šimečka, podľa ktorého je kľúčovým momentom to, že Fico bol vtedy pri moci a mohol rozhodovať o tom, ako sa budú peniaze prideľovať či rozhodovať o zákazkách. Šimečka súčasne predpokladá, že takéto informácie budú pribúdať.
Poslankyňa za PS Tina Gažovičová dodala, že takáto kauza je nehorázna v čase, keď študenti na Slovensku musia mať dve či tri brigády na to, aby sa uživili. „Dozvedáme sa, že syn premiéra Fica mal exkluzívne študentské štipendium priamo z úradu vlády. Vyplácal mu ho jeho bývalý spolužiak a vtedajší poradca premiéra, ktorý neskôr pracoval pre rôznych politikov Hlasu a Smeru, a v súčasnosti je štátnym tajomníkom na ministerstve školstva,“ doplnila Gažovičová a súčasne upozornila, že Hrinko nemá žiadnu kvalifikáciu na to, aby mohol zastávať túto funkciu. Vyzvala preto ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby ho z funkcie odvolal. „A to, čo sme sa o ňom dnes dozvedeli je absolútne diskvalifikačné,“ uzavrela poslankyňa.
Kauza Očistec
Poslanec Ján Horecký z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vyzval premiéra aj ministra školstva aj štátneho tajomníka Hrinka, aby preukázali všetky dokumenty a fakty okolo tohto financovania. „Ak tak neurobia, tak žiadame, aby bol okamžite Hrinko odvolaný z funkcie,“ dodal Horecký s tým, že tak ako nemôže byť ministrom plagiátor, tak štátnym tajomníkom nemôže byť človek, ktorý perie peniaze. Preto je podľa neho dôležité, aby sa toto podozrenie prešetrilo.
„Ministerstvo školstva so svojím vedením má dávať vzory a príklady pre mladých ľudí, a nádej, že v tejto krajine sa oplatí poctivá robota,“ vyhlásil poslanec. Zároveň upozornil, že ak banka urobila taký rázny krok, ako je zrušenie účtu, tak na to musela mať dôvody. Poslanec Rastislav Krátky (KDH) podotkol, že banka nezruší účet v prípade podozrení len tak, zo dňa na deň.
„Najskôr tomu predchádza kontakt danej osoby, ktorá vlastní účet a vyžiadajú si doloženie dokumentov o transakciách. Z tohto jasne vyplýva, že Michal Fico buď nedoložil dokumenty, alebo doložil nedostatočné a nedôveryhodné dokumenty,“ povedal Krátky. Zároveň upozornil, že rok 2016 je jedným z rokov, ktorý patrí k vyšetrovaným rokom v Kauze Očistec. „Nechcem to momentálne dávať do súvislosti, ale bliká mi to v hlave,“ uzavrel poslanec.
Koalícia ohýba pravidlá
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada v tejto súvislosti vysvetlenie, ako slovenské orgány naložili s prípadným oznámením nemeckých úradov a či v tejto veci konali. Liberáli zároveň avizujú podanie podnetu na prokuratúru. Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) upozornila, že zatiaľ čo vládna koalícia ohýba pravidlá v parlamente a na parlamentných výboroch, na postup medzinárodných inštitúcií nemá dosah. Príkladom je podľa nej práve zistenie českých investigatívnych novinárov o bankovom účte Michala Fica.
„Banka vo svojom hlásení doslova napísala: Vzhľadom na dostatočnú transparentnosť tohto vzťahu a s ním spojené riziká sme sa rozhodli ukončiť vzťah s klientom a pre úplnosť podať hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí. Vyplýva to z uniknutých dokumentov tejto banky, ktoré majú českí novinári k dispozícii,“ citovala Bajo Holečková.
Poslankyňa zároveň upozornila na postup príslušných orgánov. Nemecká banka totiž podľa nej mala tieto podozrenia oznámiť tamojšej finančnej spravodajskej jednotke, ktorá v rámci medzinárodnej spolupráce štandardne informuje aj slovenskú finančnú spravodajskú jednotku.
Tá má následne takéto oznámenie preveriť a prípadne postúpiť orgánom činným v trestnom konaní. Bajo Holečková upozornila, že nemecké orgány takto bežne postupujú a posielajú oznámenia slovenským orgánom. Liberáli preto žiadajú objasnenie, či slovenské orgány toto oznámenie dostali, kto sa ním zaoberal a aké kroky následne podnikli. Bajo Holečková súčasne poznamenala, že v roku 2016 bol policajným prezidentom súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Celý postup by mala podľa SaS preveriť prokuratúra, na ktorú sa obrátia s podnetom.
Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michal Fico perie peniaze. S informáciou prišiel český investigatívny web investigace.cz v rámci projektu Inside Deutsche Bank. Ide o medzinárodný investigatívny projekt založený na úniku viac ako 15 miliónov súborov, ktorý sa zaoberá činnosťou najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank od roku 2010. Na analýze dokumentov pritom pracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií. Českí investigatívci zistili, že premiérov syn mal počas štúdia v Nemecku od 1. septembra 2015 otvorený študentský účet práve v tejto banke. Deutsche Bank mu však tento účet v októbri 2016 zrušila, pretože zistila, že Michal Fico tento účet využíva nezvyčajným spôsobom.
Prijaté peniaze na jeho účte ostávali ležať a neboli z neho platené takmer žiadne bežné študentské výdavky. Banka v tejto súvislosti podala hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí. Premiérov syn mal podľa informácií z dokumentov pravidelne na tento účet prijímať peniaze od dvoch ľudí. Jedným z nich bol človek blízky Robertovi Ficovi Ján Hrinko. Druhou osobou bola Nataša Čurillová, ktorá je od roku 2020 manželkou Michala Fica.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia reaguje na medializované informácie o účte Ficovho syna, Šimečka hovorí o rodinných príživníckych klanoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Španielsky súd spustil vyšetrovanie Julia Iglesiasa pre sexuálne zneužívanie, niektoré činy však už môžu byť premlčané
- Slováci budú pri žrebe kvalifikácie o postup na ME 2028 v treťom koši. Dostať nemôžu Poliakov, Škótov ani Rumunov – VIDEO
- Kyjev vyzýva Trumpa a Si Ťin-pchinga, aby zatlačili na Putina a pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine
- Matovič prijal Šimečkovu výzvu na spoluprácu, chce rokovať o pláne na porazenie súčasnej vlády – VIDEO
- Má zlato z MS aj ME, s FC Chelsea ovládol Ligu majstrov. Kariéru skončil španielsky stredopoliar Mata – VIDEO