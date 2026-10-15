|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 15.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2026
Sústavné napätie v regióne môže odložiť ďalší turnaj. Ázijský pohár sa môže odohrať až o rok neskôr
Saudská Arábia čelila v posledných dňoch útokom, čo predstavuje dramatickú eskaláciu vojny s húsíjskými povstalcami, ktorých podporuje Irán. Ázijský pohár, ktorý sa má konať v januári v ...
Zdieľať
15.10.2026 (SITA.sk) - Saudská Arábia čelila v posledných dňoch útokom, čo predstavuje dramatickú eskaláciu vojny s húsíjskými povstalcami, ktorých podporuje Irán.
Ázijský pohár, ktorý sa má konať v januári v Saudskej Arábii, by sa mohol posunúť o rok neskôr, "ak to bude potrebné". Uviedol to najvyšší futbalový predstaviteľ kontinentu v reakcii na sériu útokov húsíjských povstalcov na túto krajinu.
Prezident Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) šejk Salmán bin Ibráhím Ál Chalífa však zároveň dodal, že s rozhodnutím o osude tohto významného futbalového turnaja sa "nemožno ponáhľať".
Ázijský pohár 2027 sa má začať 7. januára v saudskoarabských mestách Džidda, Rijád a Al-Chubar. "Môžeme počkať až do konca novembra," povedal prezident AFC.
Kráľovstvo čelilo v posledných dňoch sústavným útokom, čo predstavuje dramatickú eskaláciu vojny s húsíjskými povstalcami, ktorých podporuje Irán.
"Situácia v regióne sa môže veľmi rýchlo zmeniť, k lepšiemu alebo k horšiemu, takže musíme počkať a uvidíme, čo sa stane. Ak bude potrebné prijať rozhodnutie, urobíme tak, no v prípade potreby môžeme termín posunúť o rok na rok 2028. Momentálne však situáciu monitorujeme a všetko prebieha podľa plánu," uviedol Ál Chalífa.
Zápas Ázijskej Ligy majstrov tímu Al-Nassr, v ktorom pôsobí Cristiano Ronaldo, sa v pondelok 12. októbra oneskoril o hodinu po tom, čo vojenská koalícia Saudskej Arábie oznámila zachytenie rakety vypálenej smerom na Rijád.
Tento týždeň boli odložené tri duely saudskoarabskej futbalovej súťaže, vrátane jedného Al-Nassr.
Exhibičný tenisový turnaj Six Kings Slam, na ktorom sa mali zúčastniť Novak Djokovič, Carlos Alcaraz a Alexander Zverev, bol presunutý na koniec decembra.
Austrália, jeden z 24 tímov, ktoré sa majú predstaviť na Ázijskom pohári, tento týždeň uviedla, že "pozorne sleduje" situáciu v Saudskej Arábii.
Organizácia zastupujúca juhokórejských hráčov vyjadrila "vážne obavy o bezpečnosť všetkých hráčov zúčastnených na Ázijskom pohári".
"Pretrvávajúce vojenské napätie a bezpečnostná nestabilita na Blízkom východe sú záležitosti, ktoré nemožno brať na ľahkú váhu," povedal prezident Kórejskej asociácie profesionálnych futbalistov (KPFA) Lee Keun-ho.
Dodal, že "hodnota žiadneho turnaja nemôže byť nadradená životom a bezpečnosti hráčov i fanúšikov".
Zdroj: SITA.sk - Sústavné napätie v regióne môže odložiť ďalší turnaj. Ázijský pohár sa môže odohrať až o rok neskôr © SITA Všetky práva vyhradené.
Ázijský pohár, ktorý sa má konať v januári v Saudskej Arábii, by sa mohol posunúť o rok neskôr, "ak to bude potrebné". Uviedol to najvyšší futbalový predstaviteľ kontinentu v reakcii na sériu útokov húsíjských povstalcov na túto krajinu.
Prezident Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) šejk Salmán bin Ibráhím Ál Chalífa však zároveň dodal, že s rozhodnutím o osude tohto významného futbalového turnaja sa "nemožno ponáhľať".
Ázijský pohár 2027 sa má začať 7. januára v saudskoarabských mestách Džidda, Rijád a Al-Chubar. "Môžeme počkať až do konca novembra," povedal prezident AFC.
Ide to podľa plánu?
Kráľovstvo čelilo v posledných dňoch sústavným útokom, čo predstavuje dramatickú eskaláciu vojny s húsíjskými povstalcami, ktorých podporuje Irán.
"Situácia v regióne sa môže veľmi rýchlo zmeniť, k lepšiemu alebo k horšiemu, takže musíme počkať a uvidíme, čo sa stane. Ak bude potrebné prijať rozhodnutie, urobíme tak, no v prípade potreby môžeme termín posunúť o rok na rok 2028. Momentálne však situáciu monitorujeme a všetko prebieha podľa plánu," uviedol Ál Chalífa.
Zápas Ázijskej Ligy majstrov tímu Al-Nassr, v ktorom pôsobí Cristiano Ronaldo, sa v pondelok 12. októbra oneskoril o hodinu po tom, čo vojenská koalícia Saudskej Arábie oznámila zachytenie rakety vypálenej smerom na Rijád.
Tento týždeň boli odložené tri duely saudskoarabskej futbalovej súťaže, vrátane jedného Al-Nassr.
Exhibičný tenisový turnaj Six Kings Slam, na ktorom sa mali zúčastniť Novak Djokovič, Carlos Alcaraz a Alexander Zverev, bol presunutý na koniec decembra.
Austrália, jeden z 24 tímov, ktoré sa majú predstaviť na Ázijskom pohári, tento týždeň uviedla, že "pozorne sleduje" situáciu v Saudskej Arábii.
Organizácia zastupujúca juhokórejských hráčov vyjadrila "vážne obavy o bezpečnosť všetkých hráčov zúčastnených na Ázijskom pohári".
"Pretrvávajúce vojenské napätie a bezpečnostná nestabilita na Blízkom východe sú záležitosti, ktoré nemožno brať na ľahkú váhu," povedal prezident Kórejskej asociácie profesionálnych futbalistov (KPFA) Lee Keun-ho.
Dodal, že "hodnota žiadneho turnaja nemôže byť nadradená životom a bezpečnosti hráčov i fanúšikov".
Zdroj: SITA.sk - Sústavné napätie v regióne môže odložiť ďalší turnaj. Ázijský pohár sa môže odohrať až o rok neskôr © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Smrtiace útoky spôsobili odloženie exhibície. Alcaraz tak nútene zmenil plány a predstaví sa vo Viedni
Smrtiace útoky spôsobili odloženie exhibície. Alcaraz tak nútene zmenil plány a predstaví sa vo Viedni