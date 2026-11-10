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Osem členských štátov NATO nacvičuje v Baltskom mori protiponorkový boj

Do päťdňového cvičenia sa zapojili tisíce vojakov, ponorky, hladinové bojové plavidlá a lietadlá, cieľom je aj ochrana podmorskej infraštruktúry. Osem členských štátov ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Do päťdňového cvičenia sa zapojili tisíce vojakov, ponorky, hladinové bojové plavidlá a lietadlá, cieľom je aj ochrana podmorskej infraštruktúry.

Osem členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) začalo v pondelok v Baltskom mori päťdňové vojenské cvičenie zamerané na protiponorkový boj. Jeho cieľom je preveriť schopnosť spojeneckých námorných síl vyhľadávať, sledovať a v prípade potreby ničiť nepriateľské ponorky.


Cvičenie Dynamic Merlin 26, ktoré hostí Švédsko, potrvá do piatka. Okrem hostiteľskej krajiny sa na ňom zúčastňujú Británia, Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko.

Do manévrov sa zapojili tisíce vojakov, nemecké a švédske ponorky, hladinové bojové plavidlá a námorné hliadkovacie lietadlá.

Náročné podmienky


Spojenci nacvičujú odhaľovanie ponoriek v náročných podmienkach Baltského mora, ktorého plytké vody a intenzívna lodná doprava komplikujú ich lokalizáciu.

„Ponorka je v súčasnosti jedinou technológiou, ktorá dokáže dlhodobo ovládať podmorský priestor. Preto musíme byť schopní ju odhaliť,“ vyhlásil kontradmirál John Craddock, veliteľ ponorkových síl NATO.

Zdôraznil, že schopnosť odhaľovať ponorky si vyžaduje neustály výcvik, pretože tieto plavidlá zostávajú významnou bezpečnostnou hrozbou. NATO v posledných rokoch posilnilo svoju námornú prítomnosť v Baltskom mori aj v reakcii na podozrenia z ruských hybridných aktivít.

Aj podmorské drony


Francúzsky kontradmirál Nicolas Molitor upozornil na ďalšie bezpečnostné riziká súvisiace s rozsiahlymi sieťami podmorských káblov a plynovodov. „Hrozbu predstavujú aj bezposádkové podmorské prostriedky a robotické systémy, ktoré môžu operovať pod hladinou,“ uviedol.

Strategickú podmorskú infraštruktúru môžu podľa neho poškodiť aj hladinové plavidlá, ktorých kotvy sa vlečú po morskom dne.


Zdroj: SITA.sk - Osem členských štátov NATO nacvičuje v Baltskom mori protiponorkový boj © SITA Všetky práva vyhradené.

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