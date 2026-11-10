Silné NATO zostane pilierom európskej obrany a bezpečnosti aj po skončení vojny na Ukrajine
Zhodli sa na tom predstavitelia USA, EÚ, NATO a Ukrajiny pred začiatkom rusko-ukrajinských rozhovorov v Abú Zabí. Zástupcovia USA, Európskej únie (EÚ),
10.11.2026 (SITA.sk) - Zhodli sa na tom predstavitelia USA, EÚ, NATO a Ukrajiny pred začiatkom rusko-ukrajinských rozhovorov v Abú Zabí.
Zástupcovia USA, Európskej únie (EÚ), Severoatlantickej aliancie (NATO), Ukrajiny a viacerých európskych krajín v utorok v Abú Zabí potvrdili spoločný postoj k budúcemu bezpečnostnému usporiadaniu Európy a zdôraznili, že akákoľvek dohoda o ukončení vojny musí rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.
Stretnutie sa uskutočnilo pred začiatkom priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty. Európske krajiny sa snažia zvýšiť svoj vplyv na mierový proces po tom, ako niektorí americkí predstavitelia naznačili možnosť širších zmien európskeho bezpečnostného usporiadania.
Účastníci rokovaní v spoločnom vyhlásení uviedli, že „riešenie povojnových bezpečnostných obáv a zníženie rizika konfliktu sú nevyhnutné“. Dodali, že diskutovali o spôsoboch, ako vytvoriť účinné mechanizmy na riadenie rizík a predchádzanie nebezpečnej eskalácii.
Vyhlásenie zároveň potvrdilo „spoločný záväzok k silnej povojnovej európskej bezpečnostnej architektúre“ a zdôraznilo, že „silné NATO zostane ústredným pilierom euroatlantickej kolektívnej obrany“.
Vyjednávači tiež zdôraznili, že „akékoľvek budúce usporiadanie musí rešpektovať zvrchovanosť, územnú celistvosť, nezávislé rozhodovanie a poskytnúť dôveryhodné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu“.
Podľa spoločného stanoviska je cieľom vytvorenie „praktického a vzájomne sa dopĺňajúceho bezpečnostného rámca“, ktorý posilní dlhodobú bezpečnosť Ukrajiny a prispeje k zabezpečeniu dodržiavania dohodnutého mierového riešenia.
Rokujúce strany zároveň prisľúbili pokračovať v úzkej koordinácii počas celého vyjednávacieho procesu a postupne ho rozšíriť na širšie multilaterálne diskusie za účasti európskych partnerov.
Zdroj: SITA.sk - Silné NATO zostane pilierom európskej obrany a bezpečnosti aj po skončení vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Zástupcovia USA, Európskej únie (EÚ), Severoatlantickej aliancie (NATO), Ukrajiny a viacerých európskych krajín v utorok v Abú Zabí potvrdili spoločný postoj k budúcemu bezpečnostnému usporiadaniu Európy a zdôraznili, že akákoľvek dohoda o ukončení vojny musí rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.
Stretnutie sa uskutočnilo pred začiatkom priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty. Európske krajiny sa snažia zvýšiť svoj vplyv na mierový proces po tom, ako niektorí americkí predstavitelia naznačili možnosť širších zmien európskeho bezpečnostného usporiadania.
Mechanizmy proti eskalácii
Účastníci rokovaní v spoločnom vyhlásení uviedli, že „riešenie povojnových bezpečnostných obáv a zníženie rizika konfliktu sú nevyhnutné“. Dodali, že diskutovali o spôsoboch, ako vytvoriť účinné mechanizmy na riadenie rizík a predchádzanie nebezpečnej eskalácii.
Vyhlásenie zároveň potvrdilo „spoločný záväzok k silnej povojnovej európskej bezpečnostnej architektúre“ a zdôraznilo, že „silné NATO zostane ústredným pilierom euroatlantickej kolektívnej obrany“.
Vyjednávači tiež zdôraznili, že „akékoľvek budúce usporiadanie musí rešpektovať zvrchovanosť, územnú celistvosť, nezávislé rozhodovanie a poskytnúť dôveryhodné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu“.
Dlhodobá bezpečnosť
Podľa spoločného stanoviska je cieľom vytvorenie „praktického a vzájomne sa dopĺňajúceho bezpečnostného rámca“, ktorý posilní dlhodobú bezpečnosť Ukrajiny a prispeje k zabezpečeniu dodržiavania dohodnutého mierového riešenia.
Rokujúce strany zároveň prisľúbili pokračovať v úzkej koordinácii počas celého vyjednávacieho procesu a postupne ho rozšíriť na širšie multilaterálne diskusie za účasti európskych partnerov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Silné NATO zostane pilierom európskej obrany a bezpečnosti aj po skončení vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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