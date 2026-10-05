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05. októbra 2026

Nórska vláda chce zakázať inteligentné okuliare na školách, plážach aj v nemocniciach


Tagy: nórska vláda Ochrana súkromia smart okuliare

Dočasný zákaz by sa mohol týkať škôl, nemocníc, parkov, pláží, obchodných centier, posilňovní aj verejných podujatí. Nórska vláda chce ...



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gettyimages 2258209497 676x475 5.10.2026 (SITA.sk) - Dočasný zákaz by sa mohol týkať škôl, nemocníc, parkov, pláží, obchodných centier, posilňovní aj verejných podujatí.


Nórska vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia.


Zákaz by sa mohol vzťahovať na parky, pláže, múzeá, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená Stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán.

Úplný zákaz nechcú


Nechceme spoločnosť, „v ktorej sa ľudia obávajú, že ich niekto bez ich vedomia nahráva, fotografuje alebo filmuje na miestach a v situáciách, kde nie sú zvyknutí byť sledovaní,“ povedal minister pre digitalizáciu a verejnú správu Torgeir Micaelsen.

Vláda chce návrh zákona predložiť čo najskôr a zároveň poverí skupinu expertov prípravou trvalých pravidiel. Úplný zákaz inteligentných okuliarov nechystá.

Obavy v Európe rastú najmä v súvislosti s okuliarmi Meta predávanými pod značkami Ray Ban a Oakley.

Počet poškodených rastie


Francúzska organizácia e-Enfance minulý mesiac dostala približne 20 hlásení o ženách filmovaných bez súhlasu. Niektoré videá sa následne objavili na sociálnych sieťach a prípad vyšetruje parížska prokuratúra.

Oslo už okuliare vybavené kamerami zakázalo v školách. Meta tvrdí, že pri fotografovaní alebo nahrávaní bliká na okuliaroch kontrolka LED, ktorú nemožno vypnúť bez vyradenia kamery.


Zdroj: SITA.sk - Nórska vláda chce zakázať inteligentné okuliare na školách, plážach aj v nemocniciach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nórska vláda Ochrana súkromia smart okuliare
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