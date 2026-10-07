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07. októbra 2026
Plač, rozlúčka a skvelý výkon. Messi v poslednom zápase za Argentínu strelil gól a pridal dve asistencie – VIDEO, FOTO
Jeho odchod prichádza štyri roky po najväčšom úspechu na medzinárodnej scéne, keď doviedol Argentínu k triumfu na MS v roku 2022. Argentínsky futbalista Lionel Messi uzavrel svoju 21-ročnú ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Jeho odchod prichádza štyri roky po najväčšom úspechu na medzinárodnej scéne, keď doviedol Argentínu k triumfu na MS v roku 2022.
Argentínsky futbalista Lionel Messi uzavrel svoju 21-ročnú reprezentačnú kariéru a v Buenos Aires sa emotívne rozlúčil s nadšenými domácimi fanúšikmi počas svojho posledného zápasu v drese bývalých majstrov sveta.
Tento 39-ročný hráč sa rozlúčil svojím 126. reprezentačným gólom pred zrakmi 85-tisíc divákov, pričom Argentína hladko zvíťazila nad Beninom 3:0.
Messi, ktorý nastúpil na svoj rekordný 208. medzištátny duel, prihral aj na úvodný gól veteránovi Nicolásovi Otamendimu. Do streleckej listiny sa zapísal aj Nico Paz, ktorému takisto asistoval už aktuálne bývalý reprezentant.
Samotný súboj však bol len kulisou pre výnimočnú udalosť, počas ktorej si útočník Interu Miami naposledy vychutnával obdiv davu na štadióne Monumental v rámci podujatia s názvom "Posledné tango".
"Bola pre mňa obrovská česť a zdroj hrdosti obliekať tento dres viac ako 20 rokov. To, že už nebudem súčasťou tímu, bude nesmierne bolestivé. Prisahám, že by som chcel hrať do konca života, pretože hrať za argentínsku reprezentáciu je to najkrajšie, čo sa vám môže stať," uviedol v príhovore fanúšikom.
Rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru neľutuje, pričom ako jeden z faktorov spomenul náročné obdobie počas majstrovstiev sveta, ktoré sa odohrávali v čase, keď bol jeho zosnulý otec vážne chorý.
"Hoci by som tu chcel byť celý život, cítim, že nastal ten správny okamih. Posledný svetový šampionát bol príliš náročný vzhľadom na všetko, čím som si musel prejsť," povedal Messi.
Ešte pred stretnutím si utieral slzy, keď autobus s ním a jeho spoluhráčmi prechádzal cestou na štadión pomedzi davy priaznivcov. Na ihrisko vyšiel v sprievode svojich troch detí a prijímal srdečné pozdravy od manželky Antonely Roccuzzovej a matky Celie Cuccittiniovej, ktoré zápas sledovali z VIP lóže.
Krátko pred výkopom rozprestreli na ihrisku obrovský dres Argentíny s nápisom "Gracias" (Ďakujem) nad číslom 10, ktoré nosí táto futbalová hviezda; diváci pritom nadšene jasali.
Messiho opäť premohlo dojatie, keď veterán vojny o Falklandy Fabio Santana spieval štátnu hymnu vedľa kontroverzného transparentu s nápisom "Malvíny sú argentínske" – toho istého transparentu, ktorý hráči držali nad hlavami po víťazstve 2:1 nad Anglickom v semifinále MS. Malvíny (po anglicky Falklandy) sú v skutočnosti britským zámorským územím, no Argentína si na ne dlhodobo robí nárok a považuje ich za svoje.
Duel v 10. minúte – na počesť Messiho čísla na drese – na chvíľu prerušili, aby bývalej hviezde Barcelony a Paríža Saint-Germain vzdali hold minútovým potleskom. Celú udalosť zavŕšil gólom z pokutového kopu v 71. minúte.
Po záverečnom hvizde rozžiarila nočnú oblohu nad štadiónom šou dronov, ktorá zobrazovala Messiho tvár a vzdávala vďaku osemnásobnému držiteľovi Zlatej lopty za jeho kariéru.
Jeho rozlúčka prišla dva a pol mesiaca po tom, čo Argentína prehrala vo finále MS so Španielskom a Messi vtedy odchádzal z ihriska v slzách po tom, čo sa výraznejšie nepresadil.
"Dal som do toho všetko a už nemám čo viac ponúknuť. Navyše prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si zaslúžia šancu," napísal vtedy Messi.
Pred súbojom udelila Univerzita v Buenos Aires Messimu čestný doktorát počas slávnostného ceremoniálu v sídle Argentínskej futbalovej asociácie (AFA). V minulosti vyjadril ľútosť nad tým, že sa viac nevzdelával. "Môžem povedať, že som čestným doktorom!"
Fotogaléria: Lionel Messi
Pred sídlom AFA rozvinuli fanúšikovia obrovskú národnú vlajku s jeho podobizňou a nápisom "Radosť môjho života".
Bývalý spoluhráč z Barcelony Neymar vzdal odchádzajúcemu šampiónovi hold na sociálnej sieti. "Neďakuje ti len Argentína, ďakuje ti celý svet za všetko, čo si urobil pre futbal. Ďakujem, že si vo mne vyvolal ešte väčšiu lásku k futbalu," uviedol.
Messi má s klubom Inter Miami platnú zmluvu až do roku 2028, hoci po smrti svojho otca Jorgeho pred dvoma mesiacmi naznačil, že by mohol ukončiť kariéru skôr, než sa pôvodne očakávalo.
Jeho odchod prichádza štyri roky po najväčšom úspechu na medzinárodnej scéne, keď doviedol Argentínu k triumfu na MS v roku 2022.
Krajina vtedy ukončila 36-ročné čakanie na svoj tretí titul a Messi zároveň potvrdil svoju pozíciu nástupcu Diega Maradonu.
Počas jeho pôsobenia v tíme "albicelestes" získala Argentína jeden titul majstra sveta, dvakrát skončila druhá (Brazília 2014 a Severná Amerika 2026) a v rokoch 2021 i 2024 triumfovala na turnaji Copa América.
Zdroj: SITA.sk - Plač, rozlúčka a skvelý výkon. Messi v poslednom zápase za Argentínu strelil gól a pridal dve asistencie – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky futbalista Lionel Messi uzavrel svoju 21-ročnú reprezentačnú kariéru a v Buenos Aires sa emotívne rozlúčil s nadšenými domácimi fanúšikmi počas svojho posledného zápasu v drese bývalých majstrov sveta.
Tento 39-ročný hráč sa rozlúčil svojím 126. reprezentačným gólom pred zrakmi 85-tisíc divákov, pričom Argentína hladko zvíťazila nad Beninom 3:0.
Messi, ktorý nastúpil na svoj rekordný 208. medzištátny duel, prihral aj na úvodný gól veteránovi Nicolásovi Otamendimu. Do streleckej listiny sa zapísal aj Nico Paz, ktorému takisto asistoval už aktuálne bývalý reprezentant.
Veľmi bolestivé rozhodnutie
Samotný súboj však bol len kulisou pre výnimočnú udalosť, počas ktorej si útočník Interu Miami naposledy vychutnával obdiv davu na štadióne Monumental v rámci podujatia s názvom "Posledné tango".
"Bola pre mňa obrovská česť a zdroj hrdosti obliekať tento dres viac ako 20 rokov. To, že už nebudem súčasťou tímu, bude nesmierne bolestivé. Prisahám, že by som chcel hrať do konca života, pretože hrať za argentínsku reprezentáciu je to najkrajšie, čo sa vám môže stať," uviedol v príhovore fanúšikom.
Rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru neľutuje, pričom ako jeden z faktorov spomenul náročné obdobie počas majstrovstiev sveta, ktoré sa odohrávali v čase, keď bol jeho zosnulý otec vážne chorý.
Slzy ešte pred duelom
"Hoci by som tu chcel byť celý život, cítim, že nastal ten správny okamih. Posledný svetový šampionát bol príliš náročný vzhľadom na všetko, čím som si musel prejsť," povedal Messi.
Ešte pred stretnutím si utieral slzy, keď autobus s ním a jeho spoluhráčmi prechádzal cestou na štadión pomedzi davy priaznivcov. Na ihrisko vyšiel v sprievode svojich troch detí a prijímal srdečné pozdravy od manželky Antonely Roccuzzovej a matky Celie Cuccittiniovej, ktoré zápas sledovali z VIP lóže.
Krátko pred výkopom rozprestreli na ihrisku obrovský dres Argentíny s nápisom "Gracias" (Ďakujem) nad číslom 10, ktoré nosí táto futbalová hviezda; diváci pritom nadšene jasali.
Dronová šou
Messiho opäť premohlo dojatie, keď veterán vojny o Falklandy Fabio Santana spieval štátnu hymnu vedľa kontroverzného transparentu s nápisom "Malvíny sú argentínske" – toho istého transparentu, ktorý hráči držali nad hlavami po víťazstve 2:1 nad Anglickom v semifinále MS. Malvíny (po anglicky Falklandy) sú v skutočnosti britským zámorským územím, no Argentína si na ne dlhodobo robí nárok a považuje ich za svoje.
Duel v 10. minúte – na počesť Messiho čísla na drese – na chvíľu prerušili, aby bývalej hviezde Barcelony a Paríža Saint-Germain vzdali hold minútovým potleskom. Celú udalosť zavŕšil gólom z pokutového kopu v 71. minúte.
Po záverečnom hvizde rozžiarila nočnú oblohu nad štadiónom šou dronov, ktorá zobrazovala Messiho tvár a vzdávala vďaku osemnásobnému držiteľovi Zlatej lopty za jeho kariéru.
Čestný doktorát
Jeho rozlúčka prišla dva a pol mesiaca po tom, čo Argentína prehrala vo finále MS so Španielskom a Messi vtedy odchádzal z ihriska v slzách po tom, čo sa výraznejšie nepresadil.
"Dal som do toho všetko a už nemám čo viac ponúknuť. Navyše prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si zaslúžia šancu," napísal vtedy Messi.
Pred súbojom udelila Univerzita v Buenos Aires Messimu čestný doktorát počas slávnostného ceremoniálu v sídle Argentínskej futbalovej asociácie (AFA). V minulosti vyjadril ľútosť nad tým, že sa viac nevzdelával. "Môžem povedať, že som čestným doktorom!"
Fotogaléria: Lionel Messi
Odkaz od Neymara
Pred sídlom AFA rozvinuli fanúšikovia obrovskú národnú vlajku s jeho podobizňou a nápisom "Radosť môjho života".
Bývalý spoluhráč z Barcelony Neymar vzdal odchádzajúcemu šampiónovi hold na sociálnej sieti. "Neďakuje ti len Argentína, ďakuje ti celý svet za všetko, čo si urobil pre futbal. Ďakujem, že si vo mne vyvolal ešte väčšiu lásku k futbalu," uviedol.
Messi má s klubom Inter Miami platnú zmluvu až do roku 2028, hoci po smrti svojho otca Jorgeho pred dvoma mesiacmi naznačil, že by mohol ukončiť kariéru skôr, než sa pôvodne očakávalo.
Množstvo úspechov
Jeho odchod prichádza štyri roky po najväčšom úspechu na medzinárodnej scéne, keď doviedol Argentínu k triumfu na MS v roku 2022.
Krajina vtedy ukončila 36-ročné čakanie na svoj tretí titul a Messi zároveň potvrdil svoju pozíciu nástupcu Diega Maradonu.
Počas jeho pôsobenia v tíme "albicelestes" získala Argentína jeden titul majstra sveta, dvakrát skončila druhá (Brazília 2014 a Severná Amerika 2026) a v rokoch 2021 i 2024 triumfovala na turnaji Copa América.
Zdroj: SITA.sk - Plač, rozlúčka a skvelý výkon. Messi v poslednom zápase za Argentínu strelil gól a pridal dve asistencie – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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