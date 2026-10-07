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 24hod.sk    Šport

07. októbra 2026

Úvod Európskeho pohára FIBA Slovákom nevyšiel. Levice prehrali doma a Prievidza vonku



Slovenské tímy vstúpili neúspešne do skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Dva z trojice slovenských tímov majú za sebou vstup do novej sezóny skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA a oba ...



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461827351_1284903625814395_3544105991011084944_n 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Slovenské tímy vstúpili neúspešne do skupinovej časti Európskeho pohára FIBA.


Dva z trojice slovenských tímov majú za sebou vstup do novej sezóny skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA a oba prehrali.

Slovenský multišampión Patrioti Levice prehral doma s belgickým tímom Coretec Oostende 69:76 a BC Prievidza prehral na horúcej tureckej pôde proti Denizli Basket 69:83.

Tretí slovenský zástupca v EP FIBA Nitra Blue Wings sa predstaví v stredu od 19.00 h v poľskom Štetíne.

Nie LM, ale EP FIBA


Majstrovské Levice sa tento rok neprebojovali do skupinovej fázy Ligy majstrov, a tak sa vrátili o stupienok nižšie do EP FIBA. A hneď na úvod účinkovania v B-skupine dostali vysokú prekážku v podobe 19-násobného belgického šampióna Oostende, s ktorým nedokázali držať krok v dôležitých fázach zápasu.

Prvý polčas prehrali Levičania síce len o 8 bodov (38:46), ale slabý úvod do tretej štvrtiny so skóre 2:12 prakticky predčasne rozhodol o belgickom víťazstve. Najlepší strelci Levíc boli Američania Tony Hicks a Tahlik Chávez s 18, resp. 14 bodmi.

https://www.instagram.com/p/DeKdwUrRPIj

Neboli v zápase


Na druhej strane sa 15 bodmi a 8 doskokmi blysol bulharský reprezentant Konstantin Kostadinov. Zo štatistického pohľadu je zaujímavé, že Levice prehrali domáci súťažný zápas po veľmi dlhom čase, konkrétne po 18 víťazstvách. Predtým naposledy zverenci trénera Michala Madzina doma neuspeli 8. januára 2026 v Lige majstrov proti nemeckému Würzburgu.

"Nechali sme ich odísť na vysoký bodový rozdiel. Miestami to bolo o 18 či 19 bodov a nie je ľahké stiahnuť náskok proti takému silnému tímu ako je tento. Neboli sme stále v hre. Inak by sa nám hralo, ak by sme vedeli, že dvoma dobrými útokmi sa môžeme dostať do vedenia. Pritom štýl obrany belgického tímu nám dával možnosť vytvoriť si pozície na strely. Žiaľ, museli by sme mať lepší deň, aby sme ich dokázali prebiť," uviedol tréner Levíc Michal Madzin pre JOJ Šport.

Začiatok a koniec nevyšiel


Prievidžanom v zápase G-skupiny v Turecku nevyšla prvá štvrtina, v ktorej im domáci nastrieľali 30 bodov. Potom sa hostia zlepšili v defenzíve, ale po ďalších dvoch vyrovnaných štvrtinách (20:19, 16:16) v tej poslednej prehrali 12:18 a tým aj celý zápas 69:83.

Na strane Prievidze Američania Christyon Eugene a Aamer Muhammad nastrieľali spolu 39 bodov a nazbierali aj 9 asistencií, ale tímovejší výkon tureckého tímu to nestačilo.

Za zatvorenými dverami


"Urobili sme chyby v obrane a to rozhodlo o zápase. Musíme si to rozobrať za zatvorenými dverami. Dostať 83 bodov od tureckého tímu nie je až tak veľa, čiže obrana nebola taká zlá. Myslím si však, že máme zložený supertím aj na európske zápasy. Musíme sa len lepšie zohrať a bude to dobré," uviedol hráč Prievidze Dávid Novák pre JOJ Šport.



Zdroj: SITA.sk - Úvod Európskeho pohára FIBA Slovákom nevyšiel. Levice prehrali doma a Prievidza vonku © SITA Všetky práva vyhradené.

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