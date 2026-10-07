Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 7.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eliška
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. októbra 2026

Azerbajdžan protestoval proti spájaniu krajiny s kauzou bývalého šéfa nemeckej rozviedky


Tagy: Nemecká vláda Špionáž Spolková spravodajská služba spravodajské informácie Vlastizrada

Nemecká prokuratúra zatiaľ nezverejnila, pre ktoré zahraničné spravodajské služby mal bývalý šéf BND pracovať.



Zdieľať
germany_security_79281 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Nemecká prokuratúra zatiaľ nezverejnila, pre ktoré zahraničné spravodajské služby mal bývalý šéf BND pracovať.


Azerbajdžan protestoval u nemeckých úradov proti mediálnym správam, ktoré krajinu spájajú s vyšetrovaním bývalého šéfa nemeckej zahraničnej spravodajskej služby BND Augusta Hanninga pre podozrenie zo špionáže.


Podľa azerbajdžanskej agentúry APA odovzdalo Baku protest úradu nemeckého kancelára a ministerstvu zahraničných vecí prostredníctvom diplomatických aj spravodajských kanálov.

Údajne pracoval pre Azerbajdžan


Nemecký magazín Der Spiegel s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Hanning mal s využitím utajovaných materiálov vypracovať analýzu pre príslušníka azerbajdžanskej spravodajskej služby.

Nemecká prokuratúra však zahraničné spravodajské služby, ktorých sa vyšetrovanie údajne týka, verejne nemenovala.

Vraj dezinformácia


Osemdesiatročného Hanninga, ktorý viedol BND v rokoch 1998 až 2005, zatkli v utorok pre podozrenie zo špionáže a vlastizrady. Zadržali aj jeho bývalého šéfa kancelárie Manfreda D.

Prokuratúra tvrdí, že Manfred D. poskytol Hanningovi približne dvetisíc dokumentov, z ktorých mnohé boli utajované. Hanning ich mal následne využívať pri svojej súkromnej poradenskej činnosti.

Azerbajdžanský mediálny regulačný úrad zároveň odmietol správy spájajúce krajinu s prípadom a označil ich za „dezinformáciu“.

 


Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžan protestoval proti spájaniu krajiny s kauzou bývalého šéfa nemeckej rozviedky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecká vláda Špionáž Spolková spravodajská služba spravodajské informácie Vlastizrada
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Bratislava si za deväť rokov vzala z regiónov 108-tisíc mladých ľudí: Väčšina odídených z Košického kraja smeruje práve tam

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 