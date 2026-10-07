|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eliška
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. októbra 2026
Azerbajdžan protestoval proti spájaniu krajiny s kauzou bývalého šéfa nemeckej rozviedky
Nemecká prokuratúra zatiaľ nezverejnila, pre ktoré zahraničné spravodajské služby mal bývalý šéf BND pracovať.
Zdieľať
7.10.2026 (SITA.sk) - Nemecká prokuratúra zatiaľ nezverejnila, pre ktoré zahraničné spravodajské služby mal bývalý šéf BND pracovať.
Podľa azerbajdžanskej agentúry APA odovzdalo Baku protest úradu nemeckého kancelára a ministerstvu zahraničných vecí prostredníctvom diplomatických aj spravodajských kanálov.
Nemecký magazín Der Spiegel s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Hanning mal s využitím utajovaných materiálov vypracovať analýzu pre príslušníka azerbajdžanskej spravodajskej služby.
Nemecká prokuratúra však zahraničné spravodajské služby, ktorých sa vyšetrovanie údajne týka, verejne nemenovala.
Osemdesiatročného Hanninga, ktorý viedol BND v rokoch 1998 až 2005, zatkli v utorok pre podozrenie zo špionáže a vlastizrady. Zadržali aj jeho bývalého šéfa kancelárie Manfreda D.
Prokuratúra tvrdí, že Manfred D. poskytol Hanningovi približne dvetisíc dokumentov, z ktorých mnohé boli utajované. Hanning ich mal následne využívať pri svojej súkromnej poradenskej činnosti.
Azerbajdžanský mediálny regulačný úrad zároveň odmietol správy spájajúce krajinu s prípadom a označil ich za „dezinformáciu“.
Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžan protestoval proti spájaniu krajiny s kauzou bývalého šéfa nemeckej rozviedky © SITA Všetky práva vyhradené.
Azerbajdžan protestoval u nemeckých úradov proti mediálnym správam, ktoré krajinu spájajú s vyšetrovaním bývalého šéfa nemeckej zahraničnej spravodajskej služby BND Augusta Hanninga pre podozrenie zo špionáže.
Podľa azerbajdžanskej agentúry APA odovzdalo Baku protest úradu nemeckého kancelára a ministerstvu zahraničných vecí prostredníctvom diplomatických aj spravodajských kanálov.
Údajne pracoval pre Azerbajdžan
Nemecký magazín Der Spiegel s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Hanning mal s využitím utajovaných materiálov vypracovať analýzu pre príslušníka azerbajdžanskej spravodajskej služby.
Nemecká prokuratúra však zahraničné spravodajské služby, ktorých sa vyšetrovanie údajne týka, verejne nemenovala.
Vraj dezinformácia
Osemdesiatročného Hanninga, ktorý viedol BND v rokoch 1998 až 2005, zatkli v utorok pre podozrenie zo špionáže a vlastizrady. Zadržali aj jeho bývalého šéfa kancelárie Manfreda D.
Prokuratúra tvrdí, že Manfred D. poskytol Hanningovi približne dvetisíc dokumentov, z ktorých mnohé boli utajované. Hanning ich mal následne využívať pri svojej súkromnej poradenskej činnosti.
Azerbajdžanský mediálny regulačný úrad zároveň odmietol správy spájajúce krajinu s prípadom a označil ich za „dezinformáciu“.
Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžan protestoval proti spájaniu krajiny s kauzou bývalého šéfa nemeckej rozviedky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Bratislava si za deväť rokov vzala z regiónov 108-tisíc mladých ľudí: Väčšina odídených z Košického kraja smeruje práve tam
Bratislava si za deväť rokov vzala z regiónov 108-tisíc mladých ľudí: Väčšina odídených z Košického kraja smeruje práve tam