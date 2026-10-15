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15. októbra 2026
Pohánkovej čínska jazda sa skončila v osemfinále. Bývalá svetová trojka jej povolila len päť gemov
Mia Pohánková v osemfinále nestačila na Grékyňu Mariu Sakkariovú. Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková skončila svoje účinkovanie na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane v osemfinále dvojhry.
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15.10.2026 (SITA.sk) - Mia Pohánková v osemfinále nestačila na Grékyňu Mariu Sakkariovú.
Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková skončila svoje účinkovanie na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane v osemfinále dvojhry.
Po triumfoch nad Maďarkou Annou Bondárovou a Číňankou Wang Si-jü v osemfinále vyše štvormiliónového turnaja nestačila na Grékyňu Mariu Sakkariovú. Za 84 minút jej podľahla 1:6, 4:6.
Skúsená 31-ročná Sakkariová viedla už 6:1 a 5:1, ale 17-ročná Slovenka zabojovala a znížila na 4:5. Tretíkrát však už podanie súperke v druhom sete nevzala a bývalá svetová trojka premenila tretí mečbal.
Celkovo mladá slovenská hráčka v zápase päťkrát prišla o svoje podanie a po prvom podaní získala iba 57% bodov. Popri 12 víťazných úderoch zahrala aj 13 nevynútených chýb.
Pohánková sa predstavila vo Wu-chane iba vďaka voľnej karte od organizátorov, lebo s renkingom 202 by nemala šancu hrať v hlavnej súťaži.
Vyhrala však dva zápasy nad rebríčkovo oveľa vyššie postavenými súperkami, čo znamená virtuálny skok o 59 miest na 143. priečku rebríčka. Aktuálne už o jedno miesto predstihla krajanku Rebeccu Šramkovú, čiže od najbližšieho pondelka 19. októbra bude nová slovenská jednotka.
"Hrať turnaje, ako je tento, je môj sen. Vstúpiť na centrálny kurt a vyhrať zápas sú krásne pocity. Vo Wu-chane som prvý raz, ale páči sa mi tu. Je to obrovské mesto. Na turnaji je všetko veľmi dobre zorganizované. Som rada, že som postúpila ďalej," povedala Pohánková podľa webu STZ.sk už po prvom víťaznom súboji na turnaji vo vyše šesťmiliónovom čínskom meste.
Zdroj: SITA.sk - Pohánkovej čínska jazda sa skončila v osemfinále. Bývalá svetová trojka jej povolila len päť gemov © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková skončila svoje účinkovanie na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane v osemfinále dvojhry.
Po triumfoch nad Maďarkou Annou Bondárovou a Číňankou Wang Si-jü v osemfinále vyše štvormiliónového turnaja nestačila na Grékyňu Mariu Sakkariovú. Za 84 minút jej podľahla 1:6, 4:6.
Zabojovala, ale nestačilo to
Skúsená 31-ročná Sakkariová viedla už 6:1 a 5:1, ale 17-ročná Slovenka zabojovala a znížila na 4:5. Tretíkrát však už podanie súperke v druhom sete nevzala a bývalá svetová trojka premenila tretí mečbal.
Celkovo mladá slovenská hráčka v zápase päťkrát prišla o svoje podanie a po prvom podaní získala iba 57% bodov. Popri 12 víťazných úderoch zahrala aj 13 nevynútených chýb.
Veľký skok v rebríčku
Pohánková sa predstavila vo Wu-chane iba vďaka voľnej karte od organizátorov, lebo s renkingom 202 by nemala šancu hrať v hlavnej súťaži.
Vyhrala však dva zápasy nad rebríčkovo oveľa vyššie postavenými súperkami, čo znamená virtuálny skok o 59 miest na 143. priečku rebríčka. Aktuálne už o jedno miesto predstihla krajanku Rebeccu Šramkovú, čiže od najbližšieho pondelka 19. októbra bude nová slovenská jednotka.
Krásne pocity
"Hrať turnaje, ako je tento, je môj sen. Vstúpiť na centrálny kurt a vyhrať zápas sú krásne pocity. Vo Wu-chane som prvý raz, ale páči sa mi tu. Je to obrovské mesto. Na turnaji je všetko veľmi dobre zorganizované. Som rada, že som postúpila ďalej," povedala Pohánková podľa webu STZ.sk už po prvom víťaznom súboji na turnaji vo vyše šesťmiliónovom čínskom meste.
Zdroj: SITA.sk - Pohánkovej čínska jazda sa skončila v osemfinále. Bývalá svetová trojka jej povolila len päť gemov © SITA Všetky práva vyhradené.
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