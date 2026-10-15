Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. októbra 2026

Zabili mýtického hrdinu. Maradonove dcéry označili úmrtie otca za vraždu a brutálnu ľahostajnosť od zdravotníkov – FOTO


Tagy: Súdny proces Úmrtie

Súdne konanie bude pokračovať až do konca októbra. Rodina Diega Maradonu žiada, aby členovia jeho zdravotníckeho tímu dostali prísne tresty odňatia slobody v súvislosti s udalosťou, ktorú dve z jeho ...



Zdieľať
maradona scaled 676x473 15.10.2026 (SITA.sk) - Súdne konanie bude pokračovať až do konca októbra.


Rodina Diega Maradonu žiada, aby členovia jeho zdravotníckeho tímu dostali prísne tresty odňatia slobody v súvislosti s udalosťou, ktorú dve z jeho dcér označili za "vraždu".

Od apríla prebieha súdny proces so siedmimi zdravotníkmi v súvislosti so smrťou legendárneho futbalistu, ku ktorej došlo 25. novembra 2020, keď sa zotavoval po operácii krvnej zrazeniny v mozgu.

Hviezda majstrovstiev sveta z roku 1986 zomrela vo veku 60 rokov na zlyhanie srdca a akútny pľúcny edém, dva týždne po chirurgickom zákroku.

Chcú prísne tresty


Jeho zdravotnícky tím čelí obvineniam z nedostatočnej starostlivosti v období pred jeho smrťou v súkromnom dome, ktorý bol prenajatý na jeho rekonvalescenciu. Obvinení vinu popierajú. Názory Maradonovej rodiny na to, aký prísny trest by mali jeho ošetrovatelia dostať, sa líšia.

Právny zástupca dvoch jeho dcér, Dalmy a Gianinny, označil konanie ošetrovateľov za "vraždu" a navrhol, aby bolo šesť zo siedmich obvinených odsúdených na tresty odňatia slobody v trvaní až 15 rokov.

"Zabili mýtického hrdinu," vyhlásil právnik Fernando Burlando a obvinil obžalovaných z "brutálnej ľahostajnosti" k osudu tejto ikony.

Fotogaléria: Diego Maradona

Kedy bude rozsudok?


Právny zástupca troch sestier šampióna – Rity, Claudie a Any – navrhol pre piatich zo siedmich obžalovaných tresty do výšky 10 rokov väzenia. Najprísnejší trest žiada pre koordinátorku zdravotnej starostlivosti Nancy Forliniovú.

Právnik Maradonovho najmladšieho syna, 13-ročného Diega Fernanda Maradonu, navrhol pre hráčovho osobného lekára Leopolda Luqueho a pre Forliniovú tresty odňatia slobody v trvaní 16 rokov pre každého z nich.

Prokurátori začali záverečné reči minulý týždeň návrhom na uznanie viny u šiestich zo siedmich obžalovaných a požadovanými trestami väzenia v rozmedzí od štyroch do 12 rokov. Dodali, že najprísnejší trest by mal dostať Luque. Konanie bude pokračovať až do konca októbra, no očakáva sa, že sa vynesenie rozsudku odročí na neskorší termín.


Zdroj: SITA.sk - Zabili mýtického hrdinu. Maradonove dcéry označili úmrtie otca za vraždu a brutálnu ľahostajnosť od zdravotníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdny proces Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vinícius Júnior sa dozvedel o treste len dve hodiny pred zápasom Ligy majstrov. Mourinho prišiel s ostrou kritikou – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pohánkovej čínska jazda sa skončila v osemfinále. Bývalá svetová trojka jej povolila len päť gemov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 