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15. októbra 2026
Zabili mýtického hrdinu. Maradonove dcéry označili úmrtie otca za vraždu a brutálnu ľahostajnosť od zdravotníkov – FOTO
Tagy: Súdny proces Úmrtie
Súdne konanie bude pokračovať až do konca októbra. Rodina Diega Maradonu žiada, aby členovia jeho zdravotníckeho tímu dostali prísne tresty odňatia slobody v súvislosti s udalosťou, ktorú dve z jeho ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Súdne konanie bude pokračovať až do konca októbra.
Rodina Diega Maradonu žiada, aby členovia jeho zdravotníckeho tímu dostali prísne tresty odňatia slobody v súvislosti s udalosťou, ktorú dve z jeho dcér označili za "vraždu".
Od apríla prebieha súdny proces so siedmimi zdravotníkmi v súvislosti so smrťou legendárneho futbalistu, ku ktorej došlo 25. novembra 2020, keď sa zotavoval po operácii krvnej zrazeniny v mozgu.
Hviezda majstrovstiev sveta z roku 1986 zomrela vo veku 60 rokov na zlyhanie srdca a akútny pľúcny edém, dva týždne po chirurgickom zákroku.
Jeho zdravotnícky tím čelí obvineniam z nedostatočnej starostlivosti v období pred jeho smrťou v súkromnom dome, ktorý bol prenajatý na jeho rekonvalescenciu. Obvinení vinu popierajú. Názory Maradonovej rodiny na to, aký prísny trest by mali jeho ošetrovatelia dostať, sa líšia.
Právny zástupca dvoch jeho dcér, Dalmy a Gianinny, označil konanie ošetrovateľov za "vraždu" a navrhol, aby bolo šesť zo siedmich obvinených odsúdených na tresty odňatia slobody v trvaní až 15 rokov.
"Zabili mýtického hrdinu," vyhlásil právnik Fernando Burlando a obvinil obžalovaných z "brutálnej ľahostajnosti" k osudu tejto ikony.
Fotogaléria: Diego Maradona
Právny zástupca troch sestier šampióna – Rity, Claudie a Any – navrhol pre piatich zo siedmich obžalovaných tresty do výšky 10 rokov väzenia. Najprísnejší trest žiada pre koordinátorku zdravotnej starostlivosti Nancy Forliniovú.
Právnik Maradonovho najmladšieho syna, 13-ročného Diega Fernanda Maradonu, navrhol pre hráčovho osobného lekára Leopolda Luqueho a pre Forliniovú tresty odňatia slobody v trvaní 16 rokov pre každého z nich.
Prokurátori začali záverečné reči minulý týždeň návrhom na uznanie viny u šiestich zo siedmich obžalovaných a požadovanými trestami väzenia v rozmedzí od štyroch do 12 rokov. Dodali, že najprísnejší trest by mal dostať Luque. Konanie bude pokračovať až do konca októbra, no očakáva sa, že sa vynesenie rozsudku odročí na neskorší termín.
Zdroj: SITA.sk - Zabili mýtického hrdinu. Maradonove dcéry označili úmrtie otca za vraždu a brutálnu ľahostajnosť od zdravotníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rodina Diega Maradonu žiada, aby členovia jeho zdravotníckeho tímu dostali prísne tresty odňatia slobody v súvislosti s udalosťou, ktorú dve z jeho dcér označili za "vraždu".
Od apríla prebieha súdny proces so siedmimi zdravotníkmi v súvislosti so smrťou legendárneho futbalistu, ku ktorej došlo 25. novembra 2020, keď sa zotavoval po operácii krvnej zrazeniny v mozgu.
Hviezda majstrovstiev sveta z roku 1986 zomrela vo veku 60 rokov na zlyhanie srdca a akútny pľúcny edém, dva týždne po chirurgickom zákroku.
Chcú prísne tresty
Jeho zdravotnícky tím čelí obvineniam z nedostatočnej starostlivosti v období pred jeho smrťou v súkromnom dome, ktorý bol prenajatý na jeho rekonvalescenciu. Obvinení vinu popierajú. Názory Maradonovej rodiny na to, aký prísny trest by mali jeho ošetrovatelia dostať, sa líšia.
Právny zástupca dvoch jeho dcér, Dalmy a Gianinny, označil konanie ošetrovateľov za "vraždu" a navrhol, aby bolo šesť zo siedmich obvinených odsúdených na tresty odňatia slobody v trvaní až 15 rokov.
"Zabili mýtického hrdinu," vyhlásil právnik Fernando Burlando a obvinil obžalovaných z "brutálnej ľahostajnosti" k osudu tejto ikony.
Fotogaléria: Diego Maradona
Kedy bude rozsudok?
Právny zástupca troch sestier šampióna – Rity, Claudie a Any – navrhol pre piatich zo siedmich obžalovaných tresty do výšky 10 rokov väzenia. Najprísnejší trest žiada pre koordinátorku zdravotnej starostlivosti Nancy Forliniovú.
Právnik Maradonovho najmladšieho syna, 13-ročného Diega Fernanda Maradonu, navrhol pre hráčovho osobného lekára Leopolda Luqueho a pre Forliniovú tresty odňatia slobody v trvaní 16 rokov pre každého z nich.
Prokurátori začali záverečné reči minulý týždeň návrhom na uznanie viny u šiestich zo siedmich obžalovaných a požadovanými trestami väzenia v rozmedzí od štyroch do 12 rokov. Dodali, že najprísnejší trest by mal dostať Luque. Konanie bude pokračovať až do konca októbra, no očakáva sa, že sa vynesenie rozsudku odročí na neskorší termín.
Zdroj: SITA.sk - Zabili mýtického hrdinu. Maradonove dcéry označili úmrtie otca za vraždu a brutálnu ľahostajnosť od zdravotníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Súdny proces Úmrtie
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