Čierny deň kritickej žurnalistiky v Rusku. Denník Novaja Gazeta definitívne ukončil svoju činnosť
Šéfredaktor Dmitrij Sokolov minulý mesiac vo videu označil zatvorenie novín za dôsledok nátlaku štátu a vyhlásil, že redakciu „zabili“ ruské úrady a tajné služby. Nezávislý ruský denník ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Šéfredaktor Dmitrij Sokolov minulý mesiac vo videu označil zatvorenie novín za dôsledok nátlaku štátu a vyhlásil, že redakciu „zabili“ ruské úrady a tajné služby.
Nezávislý ruský denník Novaja gazeta v pondelok usporiadal poslednú redakčnú poradu a vypratal svoje moskovské priestory potom, ako minulý mesiac oznámil ukončenie činnosti pre rastúci tlak zo strany Kremľa.
Novaja gazeta patrila dlhé roky k posledným významným médiám v Rusku, ktoré otvorene kritizovali úrady a vojnu na Ukrajine. Ruské orgány ju označili za „zahraničného agenta“ a viacerí jej novinári čelili zatýkaniu a výsluchom.
Podľa portálov Sota Vision a Ostorožno Novosti sa posledné zasadnutie redakcie nieslo aj v znamení spomienky na novinárku Annu Politkovskú, ktorá sa preslávila vyšetrovaním zločinov počas vojen v Čečensku a patrila medzi prvých kritikov vlády prezidenta Vladimira Putina. Zavraždili ju v októbri 2006 v deň Putinových narodenín.
Šéfredaktor Dmitrij Sokolov minulý mesiac vo videu označil zatvorenie novín za dôsledok nátlaku štátu. Vyhlásil, že redakciu „zabili“ ruské úrady a tajné služby, ktoré ju prinútili ukončiť činnosť.
Krok odsúdili organizácie na ochranu slobody médií vrátane Reportérov bez hraníc a Amnesty International. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk označil zatvorenie denníka za ďalší zničujúci úder pre zostávajúce nezávislé médiá v Rusku.
Kremeľ kritiku odmietol. Jeho hovorca Dmitrij Peskov označil zatvorenie denníka za „normálny cyklus zmien“. „Bolo by nesprávne tvrdiť, že éra nezávislých ruských médií sa končí. Ruské médiá sú veľmi rozmanité a rozvíjajú sa vo vysoko konkurenčnom prostredí,“ povedal novinárom.
Denník patril medzi posledné kritické média v Rusku, ktoré svojim tlakom proti nezávislej žurnalistike a stupňujúcou sa cenzúrou donútilo väčšinu z nich presunúť svoje redakcie do zahraničia.
Novaja gazeta vznikla v roku 1993 po rozpade Sovietskeho zväzu a patrila medzi najuznávanejšie ruské médiá venujúce sa investigatívnej žurnalistike a dokumentovaniu porušovania ľudských práv.
Zdroj: SITA.sk - Čierny deň kritickej žurnalistiky v Rusku. Denník Novaja Gazeta definitívne ukončil svoju činnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezávislý ruský denník Novaja gazeta v pondelok usporiadal poslednú redakčnú poradu a vypratal svoje moskovské priestory potom, ako minulý mesiac oznámil ukončenie činnosti pre rastúci tlak zo strany Kremľa.
Novaja gazeta patrila dlhé roky k posledným významným médiám v Rusku, ktoré otvorene kritizovali úrady a vojnu na Ukrajine. Ruské orgány ju označili za „zahraničného agenta“ a viacerí jej novinári čelili zatýkaniu a výsluchom.
Posledná porada
Podľa portálov Sota Vision a Ostorožno Novosti sa posledné zasadnutie redakcie nieslo aj v znamení spomienky na novinárku Annu Politkovskú, ktorá sa preslávila vyšetrovaním zločinov počas vojen v Čečensku a patrila medzi prvých kritikov vlády prezidenta Vladimira Putina. Zavraždili ju v októbri 2006 v deň Putinových narodenín.
Šéfredaktor Dmitrij Sokolov minulý mesiac vo videu označil zatvorenie novín za dôsledok nátlaku štátu. Vyhlásil, že redakciu „zabili“ ruské úrady a tajné služby, ktoré ju prinútili ukončiť činnosť.
Krok odsúdili organizácie na ochranu slobody médií vrátane Reportérov bez hraníc a Amnesty International. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk označil zatvorenie denníka za ďalší zničujúci úder pre zostávajúce nezávislé médiá v Rusku.
Sloboda médií podľa Kremľa
Kremeľ kritiku odmietol. Jeho hovorca Dmitrij Peskov označil zatvorenie denníka za „normálny cyklus zmien“. „Bolo by nesprávne tvrdiť, že éra nezávislých ruských médií sa končí. Ruské médiá sú veľmi rozmanité a rozvíjajú sa vo vysoko konkurenčnom prostredí,“ povedal novinárom.
Denník patril medzi posledné kritické média v Rusku, ktoré svojim tlakom proti nezávislej žurnalistike a stupňujúcou sa cenzúrou donútilo väčšinu z nich presunúť svoje redakcie do zahraničia.
Novaja gazeta vznikla v roku 1993 po rozpade Sovietskeho zväzu a patrila medzi najuznávanejšie ruské médiá venujúce sa investigatívnej žurnalistike a dokumentovaniu porušovania ľudských práv.
Zdroj: SITA.sk - Čierny deň kritickej žurnalistiky v Rusku. Denník Novaja Gazeta definitívne ukončil svoju činnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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