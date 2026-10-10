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10. októbra 2026
Prešov diskutoval o svojej budúcnosti. Festival predstavil plány mesta do roku 2030
Zatiaľ čo vlani trval festival tri dni, tento rok sa uskutoční v jednodňovom formáte. Festival mestského rozvoja sa po minuloročnom nultom ročníku vrátil do Prešova. Uskutočnil sa v sobotu ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ čo vlani trval festival tri dni, tento rok sa uskutoční v jednodňovom formáte.
Festival mestského rozvoja sa po minuloročnom nultom ročníku vrátil do Prešova. Uskutočnil sa v sobotu 10. októbra v Christianii a priniesol diskusie o školstve, moderných technológiách, strategickom rozvoji mesta a zelených verejných priestoroch. Zatiaľ čo vlani trval festival tri dni, tento rok sa uskutoční v jednodňovom formáte.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, podujatie má byť priestorom na otvorenú diskusiu o fungovaní a budúcnosti Prešova. Organizátori chcú verejnosti predstaviť projekty a zámery, ktoré majú ovplyvniť podobu mesta v najbližších rokoch, a zároveň vytvoriť priestor na otázky a názory obyvateľov.
Program sa začne o 16:30 diskusiou Školy v spojení s prírodou a školstvo, ktorá sa bude venovať premene školských areálov, zeleným učebniam a prepájaniu vzdelávania, pohybu a prírody. O 17:30 bude témou Môj Prešov – nová aplikácia mesta. Diskusia predstaví možnosti aplikácie, ktorá má na jednom mieste sústreďovať mestské informácie, podnety, hlasovania a ďalšie služby.
O 18:30 príde na rad Prešov 2030, kde mesto predstaví svoje strategické smerovanie a projekty plánované do roku 2030. Jednou z hlavných tém festivalu budú o 19:30 Zelené okruhy. Ide o koncepciu prepájajúcu parky, rieky, sídliská a centrum do systému verejných priestorov. Festival o 20:30 uzavrie koncert prešovskej kapely Chiki Liki Tu-a.
Vstup na podujatie je určený širokej verejnosti. Návštevníci sa môžu počas programu zapojiť do diskusií, klásť otázky a vyjadriť svoje názory na budúcnosť mesta. „Aj druhý ročník zostáva otvoreným priestorom pre verejnosť a diskusiu o tom, aké mesto chceme mať v budúcnosti,“ skonštatoval Hudák.
Zdroj: SITA.sk - Prešov diskutoval o svojej budúcnosti. Festival predstavil plány mesta do roku 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
Festival mestského rozvoja sa po minuloročnom nultom ročníku vrátil do Prešova. Uskutočnil sa v sobotu 10. októbra v Christianii a priniesol diskusie o školstve, moderných technológiách, strategickom rozvoji mesta a zelených verejných priestoroch. Zatiaľ čo vlani trval festival tri dni, tento rok sa uskutoční v jednodňovom formáte.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, podujatie má byť priestorom na otvorenú diskusiu o fungovaní a budúcnosti Prešova. Organizátori chcú verejnosti predstaviť projekty a zámery, ktoré majú ovplyvniť podobu mesta v najbližších rokoch, a zároveň vytvoriť priestor na otázky a názory obyvateľov.
Program sa začne o 16:30 diskusiou Školy v spojení s prírodou a školstvo, ktorá sa bude venovať premene školských areálov, zeleným učebniam a prepájaniu vzdelávania, pohybu a prírody. O 17:30 bude témou Môj Prešov – nová aplikácia mesta. Diskusia predstaví možnosti aplikácie, ktorá má na jednom mieste sústreďovať mestské informácie, podnety, hlasovania a ďalšie služby.
O 18:30 príde na rad Prešov 2030, kde mesto predstaví svoje strategické smerovanie a projekty plánované do roku 2030. Jednou z hlavných tém festivalu budú o 19:30 Zelené okruhy. Ide o koncepciu prepájajúcu parky, rieky, sídliská a centrum do systému verejných priestorov. Festival o 20:30 uzavrie koncert prešovskej kapely Chiki Liki Tu-a.
Vstup na podujatie je určený širokej verejnosti. Návštevníci sa môžu počas programu zapojiť do diskusií, klásť otázky a vyjadriť svoje názory na budúcnosť mesta. „Aj druhý ročník zostáva otvoreným priestorom pre verejnosť a diskusiu o tom, aké mesto chceme mať v budúcnosti,“ skonštatoval Hudák.
Zdroj: SITA.sk - Prešov diskutoval o svojej budúcnosti. Festival predstavil plány mesta do roku 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
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