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10. októbra 2026

Policajti ÚBOK zadržali muža a ženu, na poskytovanie sexuálnych služieb ponúkali maloletú dcéru – VIDEO


Tagy: Detská pornografia maloletá osoba Obchodovanie s ľuďmi Obvinenie Sexuálne služby sexuálne vykorisťovanie

Zároveň mali svojím konaním negatívne ovplyvňovať mravný a osobnostný vývoj maloletej osoby. Policajti jednotky nelegálnej migrácie



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gettyimages 466688316 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň mali svojím konaním negatívne ovplyvňovať mravný a osobnostný vývoj maloletej osoby.


Policajti jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci s mobilnou zásahovou jednotkou hraničnej a cudzineckej polície Sobrance vykonali vo štvrtok 8. októbra v okrese Partizánske policajnú akciu s krycím názvom KUBA, v rámci ktorej zadržali dve osoby.

Ponúkali svoju dcéru


Podľa doterajších zistení polície 39-ročná žena a 38-ročný muž od augusta 2024 do júla 2025 po vzájomnej dohode prostredníctvom internetovej platformy opakovane ponúkali maloletú dcéru na poskytovanie sexuálnych služieb a ďalších sexuálnych praktík. Tieto osoby tiež distribuovali videá zobrazujúce pohlavný styk doposiaľ nestotožnených maloletých osôb ženského pohlavia s neznámymi mužmi a to na internetovej stránke, kde pod vytvoreným profilom komunikovali s viacerými záujemcami.

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Ponúkali im sexuálne služby a audiovizuálne materiály, pričom sumu a rozsah sexuálnych služieb, ako aj prípadné miesto a čas stretnutia určovali po dohode s nimi. Takýmto konaním získavali doposiaľ presne nevyčíslený majetkový prospech. Zároveň mali svojím konaním negatívne ovplyvňovať mravný a osobnostný vývoj maloletej osoby.

Mnôžstvo dôkazových materiálov


Vyšetrovateľka ÚBOK podľa Zuzany Hrabovskej z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru vzniesla obvinenie 38-ročnému mužovi a 39-ročnej žene pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže a pokračovací zločin rozširovania detskej pornografie. Zároveň vyšetrovateľka spracovala podnet na vzatie obvineného muža do väzby, s ktorým sa príslušný okresný súd stotožnil.

Samotnej realizácii podľa polície predchádzala rozsiahla analytická, operatívno-pátracia a dokumentačná činnosť policajtov jednotky nelegálnej migrácie. Policajti počas vyšetrovania zabezpečovali a vyhodnocovali množstvo dôkazných materiálov, preverovali získané informácie a vykonávali potrebné procesné úkony. Vzhľadom na mimoriadne citlivý prípad polícia neposkytne ďalšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Policajti ÚBOK zadržali muža a ženu, na poskytovanie sexuálnych služieb ponúkali maloletú dcéru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detská pornografia maloletá osoba Obchodovanie s ľuďmi Obvinenie Sexuálne služby sexuálne vykorisťovanie
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