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05. októbra 2026

Trump viní z vysokej ceny palív ukrajinské útoky na ruské rafinérie


Tagy: Brent Ceny ropy Hormuzský prieliv Rusko-ukrajinský konflikt severoamerická ropa WTI Vojna na Ukrajine

Americký prezident tvrdí, že ceny palív teraz zvyšujú ukrajinské útoky na ruské rafinérie, nie situácia v Hormuzskom prielive. Americký prezident



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trump_48998 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Americký prezident tvrdí, že ceny palív teraz zvyšujú ukrajinské útoky na ruské rafinérie, nie situácia v Hormuzskom prielive.


Americký prezident Donald Trump v pondelok pripísal vysoké ceny benzínu najmä ukrajinským útokom na ruské ropné rafinérie a tvrdil, že situácia v Hormuzskom prielive už nie je hlavnou príčinou rastu cien.


„Ceny benzínu už nezvyšuje Hormuzský prieliv, pretože odtiaľ teraz takmer každý deň prúdia rekordné počty barelov, ale rafinérie, keďže tie ruské Ukrajina vyhadzuje do vzduchu,“ napísal Trump na sieti Truth Social.

Prezident zároveň obvinil z vysokých cien zatváranie rafinérií v amerických štátoch vedených demokratmi. Vyjadrenie prichádza mesiac pred kongresovými voľbami.

Ceny ropy od vypuknutia vojny medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na druhej prudko kolíšu. Brent 27. februára, deň pred začiatkom konfliktu, uzavrel na 72,48 dolára za barel.

Koncom apríla krátko vystúpil až na 126,41 dolára, v nasledujúcich mesiacoch klesol a v septembri sa opäť priblížil k 110 dolárom.

V pondelok Brent klesol na približne 101,78 dolára a americká ropa WTI na 90,68 dolára za barel.


Zdroj: SITA.sk - Trump viní z vysokej ceny palív ukrajinské útoky na ruské rafinérie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Brent Ceny ropy Hormuzský prieliv Rusko-ukrajinský konflikt severoamerická ropa WTI Vojna na Ukrajine
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