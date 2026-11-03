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Kyberútoky ochromili mrazničky v deviatich európskych krajinách, Rím zvolal krízové rokovanie

Hakeri narušili chladiace systémy supermarketov a spôsobili rozsiahle škody na potravinách. Európska komisia varuje pred cieleným útokom na potravinový reťazec.

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3.11.2026 (SITA.sk) - Hakeri narušili chladiace systémy supermarketov a spôsobili rozsiahle škody na potravinách. Európska komisia varuje pred cieleným útokom na potravinový reťazec.

Talianska vláda zvolala v utorok mimoriadne rokovanie so šéfmi spravodajských služieb a Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť po sérii útokov na chladiace systémy supermarketov v najmenej deviatich európskych krajinách. Útoky spôsobili znehodnotenie potravín a vyvolali obavy o bezpečnosť zásobovania.


Incidenty zaznamenali v Taliansku, Belgicku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku a Švédsku. K zodpovednosti sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Obrovské škody, prázdne regály


Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen označil incidenty za mimoriadne vážne. „Ide o zámerný pokus narušiť náš potravinový dodávateľský reťazec a podkopať dôveru spotrebiteľov. Toto varovanie musíme brať vážne,“ vyhlásil.

V Taliansku zaznamenali problémy približne dve desiatky obchodov na Sicílii. V niekoľkých predajniach Coop museli vyhodiť všetky chladené potraviny.

„Museli sme všetko vyhodiť. Regály sú prázdne. Čakáme na dodávateľov, aby zásoby doplnili,“ uviedol Giuseppe Spadaro, riaditeľ spoločnosti prevádzkujúcej sicílske supermarkety Coop.

Preverujú súvislosti


V Belgicku zasiahli útoky desiatky predajní vrátane Carrefouru, Delhaize a Intermarché. Federálna prokuratúra začala vyšetrovanie.

Vo Švédsku zasiahol útok niekoľko predajní Coop, ktoré už obnovili prevádzku. „Postihnuté chladiace zariadenia boli pripojené na staršie siete 4G,“ vysvetlil hovorca reťazca Carlos Cancinos. Spoločnosť preto urýchľuje modernizáciu systémov.

Podobné útoky zasiahli pred tromi týždňami stovky obchodov vo Francúzsku. Európske úrady teraz preverujú možné súvislosti medzi jednotlivými incidentmi.


Zdroj: SITA.sk - Kyberútoky ochromili mrazničky v deviatich európskych krajinách, Rím zvolal krízové rokovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

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