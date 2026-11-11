Ruská FSB údajne odhalila poľskú špionážnu sieť, Varšava hovorí o provokácii
Ruské úrady zadržali dve osoby podozrivé zo špionáže a ďalším desiatim udelili výstrahu. Poľsko spochybňuje tvrdenia Moskvy. Ruská
11.11.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady zadržali dve osoby podozrivé zo špionáže a ďalším desiatim udelili výstrahu. Poľsko spochybňuje tvrdenia Moskvy.
FSB tvrdí, že zadržaní spolupracovali s poľskou vojenskou rozviedkou a kontrarozviedkou ABW. Zaujímali sa údajne aj o hospodársku situáciu, migráciu a sociálnu politiku regiónu.
Voči obom začali trestné stíhanie pre špionáž a súd ich vzal do väzby. Ich totožnosť ani štátnu príslušnosť ruské úrady nezverejnili.
Ďalším siedmim poľským občanom a trom Rusom, ktorí údajne udržiavali kontakty s poľskými tajnými službami, udelili oficiálne výstrahy. Poliakom zároveň zakázali vstup do Ruska.
Varšava však označila tvrdenia FSB za možnú dezinformáciu. „V deň nášho štátneho sviatku to považujem za ďalšiu provokáciu a dezinformáciu,“ uviedol hovorca poľských bezpečnostných orgánov.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že informácie preveruje. Pripomenulo, že Moskva má povinnosť oficiálne informovať Varšavu o prípadnom zadržaní jej občanov.
Kaliningradská oblasť je ruskou exklávou pri Baltskom mori, ktorá susedí s Poľskom a Litvou.
Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB údajne odhalila poľskú špionážnu sieť, Varšava hovorí o provokácii © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu oznámila zadržanie dvoch údajných agentov poľských tajných služieb v Kaliningradskej oblasti. Podľa agentúry Interfax mali zhromažďovať informácie o ruských vojenských objektoch a príslušníkoch ozbrojených síl.
Väzobné stíhanie
Voči obom začali trestné stíhanie pre špionáž a súd ich vzal do väzby. Ich totožnosť ani štátnu príslušnosť ruské úrady nezverejnili.
Ďalším siedmim poľským občanom a trom Rusom, ktorí údajne udržiavali kontakty s poľskými tajnými službami, udelili oficiálne výstrahy. Poliakom zároveň zakázali vstup do Ruska.
Provokácia a dezinformácia
Varšava však označila tvrdenia FSB za možnú dezinformáciu. „V deň nášho štátneho sviatku to považujem za ďalšiu provokáciu a dezinformáciu,“ uviedol hovorca poľských bezpečnostných orgánov.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že informácie preveruje. Pripomenulo, že Moskva má povinnosť oficiálne informovať Varšavu o prípadnom zadržaní jej občanov.
Kaliningradská oblasť je ruskou exklávou pri Baltskom mori, ktorá susedí s Poľskom a Litvou.
Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB údajne odhalila poľskú špionážnu sieť, Varšava hovorí o provokácii © SITA Všetky práva vyhradené.
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