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Ruská FSB údajne odhalila poľskú špionážnu sieť, Varšava hovorí o provokácii

Ruské úrady zadržali dve osoby podozrivé zo špionáže a ďalším desiatim udelili výstrahu. Poľsko spochybňuje tvrdenia Moskvy. Ruská

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11.11.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady zadržali dve osoby podozrivé zo špionáže a ďalším desiatim udelili výstrahu. Poľsko spochybňuje tvrdenia Moskvy.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu oznámila zadržanie dvoch údajných agentov poľských tajných služieb v Kaliningradskej oblasti. Podľa agentúry Interfax mali zhromažďovať informácie o ruských vojenských objektoch a príslušníkoch ozbrojených síl.


FSB tvrdí, že zadržaní spolupracovali s poľskou vojenskou rozviedkou a kontrarozviedkou ABW. Zaujímali sa údajne aj o hospodársku situáciu, migráciu a sociálnu politiku regiónu.

Väzobné stíhanie


Voči obom začali trestné stíhanie pre špionáž a súd ich vzal do väzby. Ich totožnosť ani štátnu príslušnosť ruské úrady nezverejnili.

Ďalším siedmim poľským občanom a trom Rusom, ktorí údajne udržiavali kontakty s poľskými tajnými službami, udelili oficiálne výstrahy. Poliakom zároveň zakázali vstup do Ruska.

Provokácia a dezinformácia


Varšava však označila tvrdenia FSB za možnú dezinformáciu. „V deň nášho štátneho sviatku to považujem za ďalšiu provokáciu a dezinformáciu,“ uviedol hovorca poľských bezpečnostných orgánov.

Poľské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že informácie preveruje. Pripomenulo, že Moskva má povinnosť oficiálne informovať Varšavu o prípadnom zadržaní jej občanov.

Kaliningradská oblasť je ruskou exklávou pri Baltskom mori, ktorá susedí s Poľskom a Litvou.


Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB údajne odhalila poľskú špionážnu sieť, Varšava hovorí o provokácii © SITA Všetky práva vyhradené.

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