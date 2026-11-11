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Trump uspel v spore s BBC, súd odmietol zastaviť žalobu za miliardy dolárov

Britská televízia čelí žalobe za zavádzajúcu úpravu prezidentovho prejavu, sudca však zamietol jednu z dvoch požiadaviek. Americký federálny súd zamietol v utorok žiadosť ...

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11.11.2026 (SITA.sk) - Britská televízia čelí žalobe za zavádzajúcu úpravu prezidentovho prejavu, sudca však zamietol jednu z dvoch požiadaviek.

Americký federálny súd zamietol v utorok žiadosť britskej verejnoprávnej stanice BBC o zastavenie konania vo veci žaloby prezidenta Donalda Trumpa za poškodenie dobrej povesti. Prezident požaduje odškodnenie najmenej päť miliárd dolárov (približne 4,4 miliardy eur).


Sudca Jeffrey Kuntz na Floride však zároveň zamietol druhú časť žaloby, založenú na tamojšom zákone o ochrane spotrebiteľov. Trump pôvodne požadoval najmenej desať miliárd dolárov.

Útok na Kapitol


Spor sa týka dokumentu BBC, ktorý zavádzajúco zostrihal dve časti Trumpovho prejavu zo 6. januára 2021, čím vyvolal dojem, že prezident priamo vyzýval svojich stúpencov na útok proti Kapitolu. „Nešlo iba o drobné úpravy, ale o vytvorenie niečoho odlišného od toho, čo v prejave skutočne zaznelo,“ konštatoval sudca.

BBC sa za zostrih ospravedlnila, odmieta však, že Trumpovi spôsobila preukázateľnú ujmu. Kauza viedla k odstúpeniu viacerých vysokopostavených predstaviteľov televízie.

Trumpovo obrovské víťazstvo


Trump rozhodnutie privítal ako „obrovské víťazstvo“. „Budeme naďalej bojovať proti všetkým, ktorí sa pokúšajú klamať americký ľud, a porazíme ich!“ napísal na platforme Truth Social.

Rozhodnutie zatiaľ neznamená, že prezident v spore uspel definitívne. Do 11. decembra musí navyše vypovedať pod prísahou. Ak tak neurobí, hrozia mu sankcie vrátane zamietnutia žaloby.


Zdroj: SITA.sk - Trump uspel v spore s BBC, súd odmietol zastaviť žalobu za miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

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