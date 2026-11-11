Trump uspel v spore s BBC, súd odmietol zastaviť žalobu za miliardy dolárov
Britská televízia čelí žalobe za zavádzajúcu úpravu prezidentovho prejavu, sudca však zamietol jednu z dvoch požiadaviek. Americký federálny súd zamietol v utorok žiadosť ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Britská televízia čelí žalobe za zavádzajúcu úpravu prezidentovho prejavu, sudca však zamietol jednu z dvoch požiadaviek.
Sudca Jeffrey Kuntz na Floride však zároveň zamietol druhú časť žaloby, založenú na tamojšom zákone o ochrane spotrebiteľov. Trump pôvodne požadoval najmenej desať miliárd dolárov.
Spor sa týka dokumentu BBC, ktorý zavádzajúco zostrihal dve časti Trumpovho prejavu zo 6. januára 2021, čím vyvolal dojem, že prezident priamo vyzýval svojich stúpencov na útok proti Kapitolu. „Nešlo iba o drobné úpravy, ale o vytvorenie niečoho odlišného od toho, čo v prejave skutočne zaznelo,“ konštatoval sudca.
BBC sa za zostrih ospravedlnila, odmieta však, že Trumpovi spôsobila preukázateľnú ujmu. Kauza viedla k odstúpeniu viacerých vysokopostavených predstaviteľov televízie.
Trump rozhodnutie privítal ako „obrovské víťazstvo“. „Budeme naďalej bojovať proti všetkým, ktorí sa pokúšajú klamať americký ľud, a porazíme ich!“ napísal na platforme Truth Social.
Rozhodnutie zatiaľ neznamená, že prezident v spore uspel definitívne. Do 11. decembra musí navyše vypovedať pod prísahou. Ak tak neurobí, hrozia mu sankcie vrátane zamietnutia žaloby.
Zdroj: SITA.sk - Trump uspel v spore s BBC, súd odmietol zastaviť žalobu za miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký federálny súd zamietol v utorok žiadosť britskej verejnoprávnej stanice BBC o zastavenie konania vo veci žaloby prezidenta Donalda Trumpa za poškodenie dobrej povesti. Prezident požaduje odškodnenie najmenej päť miliárd dolárov (približne 4,4 miliardy eur).
Útok na Kapitol
Spor sa týka dokumentu BBC, ktorý zavádzajúco zostrihal dve časti Trumpovho prejavu zo 6. januára 2021, čím vyvolal dojem, že prezident priamo vyzýval svojich stúpencov na útok proti Kapitolu. „Nešlo iba o drobné úpravy, ale o vytvorenie niečoho odlišného od toho, čo v prejave skutočne zaznelo,“ konštatoval sudca.
BBC sa za zostrih ospravedlnila, odmieta však, že Trumpovi spôsobila preukázateľnú ujmu. Kauza viedla k odstúpeniu viacerých vysokopostavených predstaviteľov televízie.
Trumpovo obrovské víťazstvo
Trump rozhodnutie privítal ako „obrovské víťazstvo“. „Budeme naďalej bojovať proti všetkým, ktorí sa pokúšajú klamať americký ľud, a porazíme ich!“ napísal na platforme Truth Social.
Rozhodnutie zatiaľ neznamená, že prezident v spore uspel definitívne. Do 11. decembra musí navyše vypovedať pod prísahou. Ak tak neurobí, hrozia mu sankcie vrátane zamietnutia žaloby.
Zdroj: SITA.sk - Trump uspel v spore s BBC, súd odmietol zastaviť žalobu za miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Rusi na rokovaniach tvrdili, že dobyli polovicu zostávajúceho Donbasu. Ukrajinci im ukázali fotografie
- Americkí republikáni zablokovali pokus zosadiť šéfa Pentagónu, opozícia sa však nevzdáva
- Britská polícia zadržala amerického vojaka podozrivého zo špionáže v prospech Ruska
- Ukrajinské drony zasiahli jeden z najdôležitejších ruských ropných prístavov, v Usť-Luge vypukol požiar
- Portugalsko očakáva ničivú búrku, zatvára školy a ruší aj svetovú technologickú konferenciu – VIDEO