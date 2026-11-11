Slovenskí futsalisti takmer spôsobili senzáciu proti Ukrajine. Vyrovnávajúci gól však neplatil
Slovenskí futsalisti mali na dosah bod proti Ukrajine, ale gól na 2:2 rozhodcovia neuznali. Slovenskí reprezentanti vo futsale neboli ďaleko od senzácie v zápase 2. kola skupinovej fázy kvalifikácie o ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskí futsalisti mali na dosah bod proti Ukrajine, ale gól na 2:2 rozhodcovia neuznali.
Slovenskí reprezentanti vo futsale neboli ďaleko od senzácie v zápase 2. kola skupinovej fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028.
V bratislavskej Gopass Aréne prehrali s Ukrajincami 1:2 (0:1), hoci v samom závere vyrovnali na 2:2. Slovinskí rozhodcovia však gól neuznali, lebo padol tesne po časovom limite.
Zverenci trénera Richarda Bača majú po dvoch zápasoch trojčlennej 9. skupiny na konte 2 body za domáce víťazstvo nad Estóncami (4:1). Najbližšie sa predstavia 9. decembra v Estónsku.
Do finálového kola kvalifikácie postúpia dvanásti víťazi skupín a štyria najlepší z druhých miest. Zostávajúcich osem tímov z druhých priečok odohrá baráž o zostávajúce štyri postupové miesta.
Od 34. minúty viedla Ukrajina nad Slovenskom po góle Rostislava Semenčenka už 2:0 a zdalo sa, že úradujúci bronzový medailista z majstrovstiev sveta pohodlne dokráča k predpokladanému víťazstvu.
Osemdesiattri sekúnd pred koncom však tréner slovenského tímu Richard Bačo emotívnym spôsobom počas oddychového času nabádal svojich zverencov, aby sa ešte pokúsili streliť gól a tí jeho želanie vypočuli.
Po chybe ukrajinskej rozohrávky kapitán slovenského tímu Tomáš Drahovský 50 sekúnd pred koncom strelil kontaktný gól na 1:2, favorizovaná Ukrajina sa zrazu začala strachovať o víťazstvo. Drahovský strelil v 112. zápase v reprezentačnom drese tridsiaty gól.
Záver priniesol ešte poriadnu drámu. Necelú sekundu pred koncom mali Slováci rozohrávku spoza postrannej čiary a Patrik Zaťovič strelil vyrovnávajúci gól na 2:2. Predchádzali mu však dve prihrávky a krátky časový úsek do konca zápasu nestačil na to, aby bol gól uznaný.
"Ťažko hodnotiť, či gól padol zarovno so sirénou, alebo tesne po nej. Rozhodcovia rozhodli a pre nás je to veľmi trpké. Remíza by bola pre nás dôležitá. treba uznať, že Ukrajina mala viac z hry, ale my sme pozorne bránilia tiež sme mali šance,“ uviedol Tomáš Drahovský pre JOJ Šport.
"Musím pochváliť všetkých hráčov, lebo odovzdali maximum. Hrali na hranici svojich možností. Škoda, že vyrovnávajúci gól nepadol trochu skôr. Rozhodovali asi len mikrosekundy... Takmer sme dosiahli vytúženú remízu, ale ideme ďalej,“ zhodnotil tréner Richard Bačo pre JOJ Šport.
"Kvalifikácia je otvorená, najbližšie chceme bodovať v Estónsku a potom sa ešte raz pobiť s Ukrajinou o dobrý výsledok,“ dodal tréner slovenského národného tímu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí futsalisti takmer spôsobili senzáciu proti Ukrajine. Vyrovnávajúci gól však neplatil © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí reprezentanti vo futsale neboli ďaleko od senzácie v zápase 2. kola skupinovej fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028.
V bratislavskej Gopass Aréne prehrali s Ukrajincami 1:2 (0:1), hoci v samom závere vyrovnali na 2:2. Slovinskí rozhodcovia však gól neuznali, lebo padol tesne po časovom limite.
Zverenci trénera Richarda Bača majú po dvoch zápasoch trojčlennej 9. skupiny na konte 2 body za domáce víťazstvo nad Estóncami (4:1). Najbližšie sa predstavia 9. decembra v Estónsku.
Do finálového kola kvalifikácie postúpia dvanásti víťazi skupín a štyria najlepší z druhých miest. Zostávajúcich osem tímov z druhých priečok odohrá baráž o zostávajúce štyri postupové miesta.
Od 34. minúty viedla Ukrajina nad Slovenskom po góle Rostislava Semenčenka už 2:0 a zdalo sa, že úradujúci bronzový medailista z majstrovstiev sveta pohodlne dokráča k predpokladanému víťazstvu.
Oddychový čas pomohol
Osemdesiattri sekúnd pred koncom však tréner slovenského tímu Richard Bačo emotívnym spôsobom počas oddychového času nabádal svojich zverencov, aby sa ešte pokúsili streliť gól a tí jeho želanie vypočuli.
Po chybe ukrajinskej rozohrávky kapitán slovenského tímu Tomáš Drahovský 50 sekúnd pred koncom strelil kontaktný gól na 1:2, favorizovaná Ukrajina sa zrazu začala strachovať o víťazstvo. Drahovský strelil v 112. zápase v reprezentačnom drese tridsiaty gól.
Poriadna dráma
Záver priniesol ešte poriadnu drámu. Necelú sekundu pred koncom mali Slováci rozohrávku spoza postrannej čiary a Patrik Zaťovič strelil vyrovnávajúci gól na 2:2. Predchádzali mu však dve prihrávky a krátky časový úsek do konca zápasu nestačil na to, aby bol gól uznaný.
"Ťažko hodnotiť, či gól padol zarovno so sirénou, alebo tesne po nej. Rozhodcovia rozhodli a pre nás je to veľmi trpké. Remíza by bola pre nás dôležitá. treba uznať, že Ukrajina mala viac z hry, ale my sme pozorne bránilia tiež sme mali šance,“ uviedol Tomáš Drahovský pre JOJ Šport.
Pochvala pre hráčov
"Musím pochváliť všetkých hráčov, lebo odovzdali maximum. Hrali na hranici svojich možností. Škoda, že vyrovnávajúci gól nepadol trochu skôr. Rozhodovali asi len mikrosekundy... Takmer sme dosiahli vytúženú remízu, ale ideme ďalej,“ zhodnotil tréner Richard Bačo pre JOJ Šport.
"Kvalifikácia je otvorená, najbližšie chceme bodovať v Estónsku a potom sa ešte raz pobiť s Ukrajinou o dobrý výsledok,“ dodal tréner slovenského národného tímu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí futsalisti takmer spôsobili senzáciu proti Ukrajine. Vyrovnávajúci gól však neplatil © SITA Všetky práva vyhradené.
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