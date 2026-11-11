Bratislavské Nové Mesto vstúpilo do ďalšieho volebného obdobia, starosta Matúš Čupka novozvolení poslanci zložili sľuby – FOTO
Jedným z bodov ustanovujúceho zasadnutia bola voľba členov miestnej rady. Bratislavské Nové Mesto vstúpilo do nového volebného obdobia. Starosta a poslanci zložili ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Jedným z bodov ustanovujúceho zasadnutia bola voľba členov miestnej rady.
Bratislavské Nové Mesto vstúpilo do nového volebného obdobia. Starosta a poslanci zložili sľub a ujali sa svojich mandátov na ďalšie štyri roky. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, Nové Mesto má za sebou ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorým sa oficiálne začalo volebné obdobie 2026 – 2030. Sľub zložil starosta Matúš Čupka, ktorý v októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj mandát, aj novozvolení poslanci.
"Zastupiteľstvo sa zároveň venovalo vytvoreniu svojich orgánov a ďalším organizačným otázkam súvisiacim so začiatkom nového funkčného obdobia," priblížila Goffová.
Matúš Čupka, ktorý stojí na čele Nového Mesta od roku 2022, získal v komunálnych voľbách podporu viac ako 10-tisíc voličov, čo predstavuje 54,93 percenta platných hlasov. V novom volebnom období bude v miestnom zastupiteľstve pôsobiť 25 poslancov, z toho 11 získalo mandát po prvýkrát.
"V nasledujúcich štyroch rokoch budeme pokračovať v obnove verejných priestorov, zvyšovať úroveň čistoty a údržby a v spolupráci s políciou prispievať k väčšej bezpečnosti v uliciach. Budeme pokračovať v obnove vnútroblokov, citlivej revitalizácii Kuchajdy a ďalšom oživovaní Novej tržnice a jej okolia. Záleží nám aj na kvalitnom vzdelávaní našich detí a dostupnej starostlivosti pre seniorov. Popritom sa budeme zameriavať na zelené a klimaticky odolné Nové Mesto," uviedol starosta Čupka.
Jedným z bodov ustanovujúceho zasadnutia bola voľba členov miestnej rady. Stali sa nimi Katarína Augustinič, Andrej Hajšel, David Kostlán, Marianna Mašátová Haliaková, Jakub Mrva, Dagmar Papcunová, Pavol Troiak a Martin Vlačiky. Poslanci zároveň zriadili desať komisií miestneho zastupiteľstva a zvolili ich predsedov, podpredsedov a členov. Komisie sa budú venovať jednotlivým oblastiam fungovania samosprávy.
Do práce odborných komisií miestneho zastupiteľstva sa budú môcť zapojiť aj obyvatelia Nového Mesta. "Mestská časť do 15. januára 2027 zverejní výzvu pre záujemcov z radov verejnosti, ktorí sa budú môcť uchádzať o členstvo v komisiách," dodala hovorkyňa.
Na ustanovujúcom zasadnutí sa poslanci venovali aj ďalším organizačným otázkam vrátane určenia poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady, plánu sobášnych obradov na rok 2027, delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl či harmonogramu zasadnutí miestnej rady, zastupiteľstva a jeho komisií.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto vstúpilo do ďalšieho volebného obdobia, starosta Matúš Čupka novozvolení poslanci zložili sľuby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské Nové Mesto vstúpilo do nového volebného obdobia. Starosta a poslanci zložili sľub a ujali sa svojich mandátov na ďalšie štyri roky. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, Nové Mesto má za sebou ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorým sa oficiálne začalo volebné obdobie 2026 – 2030. Sľub zložil starosta Matúš Čupka, ktorý v októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj mandát, aj novozvolení poslanci.
"Zastupiteľstvo sa zároveň venovalo vytvoreniu svojich orgánov a ďalším organizačným otázkam súvisiacim so začiatkom nového funkčného obdobia," priblížila Goffová.
Čupka získal podporu viac ako 10-tisíc voličov
Matúš Čupka, ktorý stojí na čele Nového Mesta od roku 2022, získal v komunálnych voľbách podporu viac ako 10-tisíc voličov, čo predstavuje 54,93 percenta platných hlasov. V novom volebnom období bude v miestnom zastupiteľstve pôsobiť 25 poslancov, z toho 11 získalo mandát po prvýkrát.
"V nasledujúcich štyroch rokoch budeme pokračovať v obnove verejných priestorov, zvyšovať úroveň čistoty a údržby a v spolupráci s políciou prispievať k väčšej bezpečnosti v uliciach. Budeme pokračovať v obnove vnútroblokov, citlivej revitalizácii Kuchajdy a ďalšom oživovaní Novej tržnice a jej okolia. Záleží nám aj na kvalitnom vzdelávaní našich detí a dostupnej starostlivosti pre seniorov. Popritom sa budeme zameriavať na zelené a klimaticky odolné Nové Mesto," uviedol starosta Čupka.
Voľba členov miestnej rady
Jedným z bodov ustanovujúceho zasadnutia bola voľba členov miestnej rady. Stali sa nimi Katarína Augustinič, Andrej Hajšel, David Kostlán, Marianna Mašátová Haliaková, Jakub Mrva, Dagmar Papcunová, Pavol Troiak a Martin Vlačiky. Poslanci zároveň zriadili desať komisií miestneho zastupiteľstva a zvolili ich predsedov, podpredsedov a členov. Komisie sa budú venovať jednotlivým oblastiam fungovania samosprávy.
Do práce odborných komisií miestneho zastupiteľstva sa budú môcť zapojiť aj obyvatelia Nového Mesta. "Mestská časť do 15. januára 2027 zverejní výzvu pre záujemcov z radov verejnosti, ktorí sa budú môcť uchádzať o členstvo v komisiách," dodala hovorkyňa.
Na ustanovujúcom zasadnutí sa poslanci venovali aj ďalším organizačným otázkam vrátane určenia poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady, plánu sobášnych obradov na rok 2027, delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl či harmonogramu zasadnutí miestnej rady, zastupiteľstva a jeho komisií.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto vstúpilo do ďalšieho volebného obdobia, starosta Matúš Čupka novozvolení poslanci zložili sľuby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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