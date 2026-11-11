Svet si pripomína Deň vojnových veteránov, na znak úcty si aj ľudia na Slovensku budú môcť pripnúť červený mak
Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov organizuje združenie Post Bellum celoslovenskú verejnú zbierku. Ľudia si 11. novembra po celom svete pripnú červený mak na ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov organizuje združenie Post Bellum celoslovenskú verejnú zbierku.
Ľudia si 11. novembra po celom svete pripnú červený mak na znak úcty k hrdinom. V stredu je Deň vojnových veteránov, ktorý každoročne pripadá na 11. novembra. Tento deň je príležitosťou pripomenúť si príbehy hrdinov, ktorí bojovali za slobodu.
Združenie Post Bellum pri tejto príležitosti organizuje verejnú zbierku po celom Slovensku s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na dokumentovanie príbehov veteránov protifašistického a protikomunistického odboja. Za podporu si darcovia budú môcť pripnúť na oblečenie červený mak, ktorý je celosvetovým symbolom spomienky, vďaky a vyjadrenia rešpektu k vojnovým veteránom.
Riaditeľka združenia Post Bellum Sandra Polovková poznamenala, že Deň vojnových veteránov pripomína, že skutočné hrdinstvo nestojí na hlasných heslách, ale na odvahe postaviť sa za ľudskosť a slobodu.
„Dnes, keď sme denne vystavení chaosu dezinformácií a prekrúcaniu pravdy, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým chrániť a pripomínať si skutočné príbehy ľudí, ktorí prežili hrôzy vojny. Veríme, že vďaka poučeniu sa z našej histórie môžeme zabrániť, aby sa opäť na Slovensku opakovali hrôzy neslobodných totalitných režimov,” dodala Polovková.
Združenie Post Bellum práve preto dokumentuje príbehy vojnových veteránov či pamätníkov 20. storočia. Ide o ľudí vo vysokom veku a zdokumentovanie ich svedectiev je podľa Post Bellum spôsob, ako zabrániť zabudnutiu na ich odkaz.
Združenie nahráva príbehy do online archívu Memory of Nations. Ide súčasne o najväčší archív svojho druhu v Európe. Post Bellum však nenecháva príbehy len v archíve, ale vo forme kinopríbehov, workshopov a prednášok ich dostávajú aj medzi mladých ľudí na základných a stredných školách po celom Slovensku. Zároveň prostredníctvom výstav, diskusií a kultúrnych podujatí ich dostávajú aj k širokej verejnosti.
Zdokumentovanie ďalších príbehov pamätníkov má podporiť práve stredajšia zbierka, ktorá bude prebiehať v 17 slovenských mestách a obciach. Do ulíc vyjde viac ako 300 dobrovoľníkov s prenosnými pokladničkami, do ktorých môžu občania prispieť. Každý, kto prispeje, dostane ako poďakovanie pripínací červený mak. Ten, kto nestretne dobrovoľníkov v uliciach, môže prispieť aj online prostredníctvom stránky www.denveteranov.sk.
Zdroj: SITA.sk - Svet si pripomína Deň vojnových veteránov, na znak úcty si aj ľudia na Slovensku budú môcť pripnúť červený mak © SITA Všetky práva vyhradené.
Ľudia si 11. novembra po celom svete pripnú červený mak na znak úcty k hrdinom. V stredu je Deň vojnových veteránov, ktorý každoročne pripadá na 11. novembra. Tento deň je príležitosťou pripomenúť si príbehy hrdinov, ktorí bojovali za slobodu.
Združenie Post Bellum pri tejto príležitosti organizuje verejnú zbierku po celom Slovensku s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na dokumentovanie príbehov veteránov protifašistického a protikomunistického odboja. Za podporu si darcovia budú môcť pripnúť na oblečenie červený mak, ktorý je celosvetovým symbolom spomienky, vďaky a vyjadrenia rešpektu k vojnovým veteránom.
Skutočné hrdinstvo nestojí na hlasných heslách
Riaditeľka združenia Post Bellum Sandra Polovková poznamenala, že Deň vojnových veteránov pripomína, že skutočné hrdinstvo nestojí na hlasných heslách, ale na odvahe postaviť sa za ľudskosť a slobodu.
„Dnes, keď sme denne vystavení chaosu dezinformácií a prekrúcaniu pravdy, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým chrániť a pripomínať si skutočné príbehy ľudí, ktorí prežili hrôzy vojny. Veríme, že vďaka poučeniu sa z našej histórie môžeme zabrániť, aby sa opäť na Slovensku opakovali hrôzy neslobodných totalitných režimov,” dodala Polovková.
Združenie Post Bellum práve preto dokumentuje príbehy vojnových veteránov či pamätníkov 20. storočia. Ide o ľudí vo vysokom veku a zdokumentovanie ich svedectiev je podľa Post Bellum spôsob, ako zabrániť zabudnutiu na ich odkaz.
Online archív Memory of Nations
Združenie nahráva príbehy do online archívu Memory of Nations. Ide súčasne o najväčší archív svojho druhu v Európe. Post Bellum však nenecháva príbehy len v archíve, ale vo forme kinopríbehov, workshopov a prednášok ich dostávajú aj medzi mladých ľudí na základných a stredných školách po celom Slovensku. Zároveň prostredníctvom výstav, diskusií a kultúrnych podujatí ich dostávajú aj k širokej verejnosti.
Zdokumentovanie ďalších príbehov pamätníkov má podporiť práve stredajšia zbierka, ktorá bude prebiehať v 17 slovenských mestách a obciach. Do ulíc vyjde viac ako 300 dobrovoľníkov s prenosnými pokladničkami, do ktorých môžu občania prispieť. Každý, kto prispeje, dostane ako poďakovanie pripínací červený mak. Ten, kto nestretne dobrovoľníkov v uliciach, môže prispieť aj online prostredníctvom stránky www.denveteranov.sk.
Zdroj: SITA.sk - Svet si pripomína Deň vojnových veteránov, na znak úcty si aj ľudia na Slovensku budú môcť pripnúť červený mak © SITA Všetky práva vyhradené.
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