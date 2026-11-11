Slovensko a Česko posilňujú hasičskú spoluprácu, spoločne obstarávajú špeciálnu techniku – FOTO
Podpísaná zmluva znamená ďalší krok vo všeobecnej integrácii a zefektívneniu spoločných hasičských operácií medzi Slovenskom a Českom. Slovensko a Česko posilňujú svoju hasičskú spoluprácu ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Podpísaná zmluva znamená ďalší krok vo všeobecnej integrácii a zefektívneniu spoločných hasičských operácií medzi Slovenskom a Českom.
Slovensko a Česko posilňujú svoju hasičskú spoluprácu podpísaním zmluvy o spoločnom verejnom obstarávaní špeciálnej hasičskej techniky. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok prijal v utorok počas spoločného rokovania vlád v Bratislave českého ministra vnútra Lubomíra Metnara, pričom súčasťou stretnutia bol aj podpis zmluvy medzi Prezídiom Hasičského a záchranného zboru SR a Generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.
Podpísaná zmluva znamená ďalší krok vo všeobecnej integrácii a zefektívneniu spoločných hasičských operácií medzi Slovenskom a Českom, a bude priamo podporovať koordinovaný postup pri obstarávaní nielen techniky, ale aj celkovej pripravenosti na mimoriadne udalosti.
Prezident HaZZ Adrian Mifkovič spolu s generálnym riaditeľom HZS ČR Martinom Legnerom podpísali dohodu, ktorá upravuje práva a povinnosti strán pri spoločnom obstarávaní špeciálnej techniky a technických prostriedkov určených na zvládanie mimoriadnych udalostí. „V nadväznosti na dlhoročné partnerstvo slovenských a českých hasičov sme sa rozhodli ešte viac rozšíriť spoločnú spoluprácu o koordinovaný postup pri zabezpečovaní techniky pre zásahovú činnosť,“ uviedol prezident HaZZ Adrian Mifkovič.
V praxi to znamená, že Česká republika bude zabezpečovať verejné obstarávanie ôsmich položiek, kým Slovensko obstará päť položiek. Medzi plánovanou technikou sú napríklad zodolnené a veľkoobjemové cisternové automobilové striekačky, vozidlá na prepravu osôb, hasiace roboty, vybavenie na hasenie požiarov elektromobilov, technika na zvládanie povodní, zásahy pri úniku nebezpečných látok, terénne vozidlá a evakuačné autobusy.
„Naše zbory už dlhodobo spolupracujú pri zásahoch, ako boli lesné požiare v Českom Švajčiarsku v rokoch 2022 a 2026, či pri nasadeniach v Srbsku a Francúzsku. Táto zmluva posilní našu pripravenosť a efektívnosť, keď ide o náročné zásahy a výzvy súčasnosti,“ uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Vzájomná spolupráca sa osvedčila už aj pri ďalších mimoriadnych udalostiach. Napríklad v roku 2025 slovenskí hasiči pomáhali pri požiari vlakovej súpravy v Hustopečiach nad Bečvou, zatiaľ čo českí kolegovia podporovali slovenských hasičov pri zvládaní výskytu slintačky a krívačky. Počas povodní v roku 2024 HaZZ zabezpečil pre českých hasičov prevoz elektrocentrál z Banskej Bystrice do Hlučína.
Okrem zásahov sa zvyšuje aj intenzita spoločných výcvikov a výmeny skúseností, vrátane príprav na hasenie lesných požiarov a záchranu v náročnom teréne. Oba zbory si pravidelne vymieňajú poznatky aj v oblasti prevencie a špecifických postupov, ako je hasenie elektromobilov.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko posilňujú hasičskú spoluprácu, spoločne obstarávajú špeciálnu techniku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Česko posilňujú svoju hasičskú spoluprácu podpísaním zmluvy o spoločnom verejnom obstarávaní špeciálnej hasičskej techniky. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok prijal v utorok počas spoločného rokovania vlád v Bratislave českého ministra vnútra Lubomíra Metnara, pričom súčasťou stretnutia bol aj podpis zmluvy medzi Prezídiom Hasičského a záchranného zboru SR a Generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.
Všeobecná integrácia
Podpísaná zmluva znamená ďalší krok vo všeobecnej integrácii a zefektívneniu spoločných hasičských operácií medzi Slovenskom a Českom, a bude priamo podporovať koordinovaný postup pri obstarávaní nielen techniky, ale aj celkovej pripravenosti na mimoriadne udalosti.
Prezident HaZZ Adrian Mifkovič spolu s generálnym riaditeľom HZS ČR Martinom Legnerom podpísali dohodu, ktorá upravuje práva a povinnosti strán pri spoločnom obstarávaní špeciálnej techniky a technických prostriedkov určených na zvládanie mimoriadnych udalostí. „V nadväznosti na dlhoročné partnerstvo slovenských a českých hasičov sme sa rozhodli ešte viac rozšíriť spoločnú spoluprácu o koordinovaný postup pri zabezpečovaní techniky pre zásahovú činnosť,“ uviedol prezident HaZZ Adrian Mifkovič.
V praxi to znamená, že Česká republika bude zabezpečovať verejné obstarávanie ôsmich položiek, kým Slovensko obstará päť položiek. Medzi plánovanou technikou sú napríklad zodolnené a veľkoobjemové cisternové automobilové striekačky, vozidlá na prepravu osôb, hasiace roboty, vybavenie na hasenie požiarov elektromobilov, technika na zvládanie povodní, zásahy pri úniku nebezpečných látok, terénne vozidlá a evakuačné autobusy.
Vzájomná spolupráca
„Naše zbory už dlhodobo spolupracujú pri zásahoch, ako boli lesné požiare v Českom Švajčiarsku v rokoch 2022 a 2026, či pri nasadeniach v Srbsku a Francúzsku. Táto zmluva posilní našu pripravenosť a efektívnosť, keď ide o náročné zásahy a výzvy súčasnosti,“ uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Vzájomná spolupráca sa osvedčila už aj pri ďalších mimoriadnych udalostiach. Napríklad v roku 2025 slovenskí hasiči pomáhali pri požiari vlakovej súpravy v Hustopečiach nad Bečvou, zatiaľ čo českí kolegovia podporovali slovenských hasičov pri zvládaní výskytu slintačky a krívačky. Počas povodní v roku 2024 HaZZ zabezpečil pre českých hasičov prevoz elektrocentrál z Banskej Bystrice do Hlučína.
Okrem zásahov sa zvyšuje aj intenzita spoločných výcvikov a výmeny skúseností, vrátane príprav na hasenie lesných požiarov a záchranu v náročnom teréne. Oba zbory si pravidelne vymieňajú poznatky aj v oblasti prevencie a špecifických postupov, ako je hasenie elektromobilov.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko posilňujú hasičskú spoluprácu, spoločne obstarávajú špeciálnu techniku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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