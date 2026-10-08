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08. októbra 2026
Ruská opozícia kritizuje Paríž za zrušenie sankcií voči podnikateľovi Usmanovovi
Tagy: Sankcie EÚ
Ruskí opoziční predstavitelia zároveň vyzvali francúzskych poslancov, aby pomohli politickým väzňom v Rusku. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Ruskí opoziční predstavitelia zároveň vyzvali francúzskych poslancov, aby pomohli politickým väzňom v Rusku.
Francúzsko minulý mesiac presadilo vyradenie Usmanova a podnikateľa Michaila Fridmana zo sankčného zoznamu, čo vyvolalo kritiku niektorých členských krajín EÚ aj Ukrajiny.
Obaja boli sankcionovaní po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 pre tvrdenia, že ich podnikateľské aktivity prinášajú významné príjmy Kremľu.
Exilový opozičný politik Iľja Jašin označil zrušenie sankcií voči Usmanovovi za chybu. „Domnievame sa, že to ukázalo slabosť Európy. Vyslalo to signál, že na Európu možno vyvíjať tlak, aby zmiernila sankcie,“ povedal.
Usmanovov prípad súvisel s prepustením Francúza Martina Ryana, ktorého v Azerbajdžane väznili pre obvinenia zo špionáže.
Význam prípadu pre Paríž podčiarkla skutočnosť, že Ryana pri návrate sprevádzal šéf francúzskej zahraničnej rozviedky DGSE Nicolas Lerner.
Jašin pripustil, že štáty niekedy musia prijímať ťažké rozhodnutia, podľa neho však Francúzsko malo za svoj ústupok požadovať viac.
„Hlbokým sklamaním je, že odstránenie Usmanova zo sankčného zoznamu neviedlo k prepusteniu ani jedného ruského politického väzňa,“ povedal.
Bývalý ruský námestník ministra energetiky Vladimir Milov zase varoval, že Usmanov podľa neho môže bez sankcií „spôsobiť obrovské škody národnej bezpečnosti Francúzska“.
Opoziční predstavitelia zároveň vyzvali francúzskych poslancov, aby sa osobne angažovali v prípadoch politických väzňov.
Spolupredseda organizácie Memorial Oleg Orlov povedal, že zákonodarcovia by mohli symbolicky prevziať patronát nad konkrétnymi väzňami, sledovať ich osud a verejne o nich hovoriť.
„Kým ešte existuje šanca, musíme zachrániť aspoň niektorých z tých, ktorí väzenie neprežijú,“ vyhlásil Orlov.
Memorial eviduje v Rusku viac ako 1 800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5 700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov.
Bývalý poslanec Gennadij Gudkov zároveň tvrdil, že časť ruskej elity už vníma prezidenta Vladimira Putina ako problém, ale nevie, ako z dnešnej situácie vystúpiť.
Milov však upozornil, že medzi elitami podľa jeho skúseností prevláda predovšetkým strach a nemožno ich považovať za nezávislých politických aktérov.
Zdroj: SITA.sk - Ruská opozícia kritizuje Paríž za zrušenie sankcií voči podnikateľovi Usmanovovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie (EÚ) zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom.
Francúzsko minulý mesiac presadilo vyradenie Usmanova a podnikateľa Michaila Fridmana zo sankčného zoznamu, čo vyvolalo kritiku niektorých členských krajín EÚ aj Ukrajiny.
Obaja boli sankcionovaní po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 pre tvrdenia, že ich podnikateľské aktivity prinášajú významné príjmy Kremľu.
Stala sa chyba
Exilový opozičný politik Iľja Jašin označil zrušenie sankcií voči Usmanovovi za chybu. „Domnievame sa, že to ukázalo slabosť Európy. Vyslalo to signál, že na Európu možno vyvíjať tlak, aby zmiernila sankcie,“ povedal.
Usmanovov prípad súvisel s prepustením Francúza Martina Ryana, ktorého v Azerbajdžane väznili pre obvinenia zo špionáže.
Význam prípadu pre Paríž podčiarkla skutočnosť, že Ryana pri návrate sprevádzal šéf francúzskej zahraničnej rozviedky DGSE Nicolas Lerner.
Jašin pripustil, že štáty niekedy musia prijímať ťažké rozhodnutia, podľa neho však Francúzsko malo za svoj ústupok požadovať viac.
„Hlbokým sklamaním je, že odstránenie Usmanova zo sankčného zoznamu neviedlo k prepusteniu ani jedného ruského politického väzňa,“ povedal.
Môžu nastať škody
Bývalý ruský námestník ministra energetiky Vladimir Milov zase varoval, že Usmanov podľa neho môže bez sankcií „spôsobiť obrovské škody národnej bezpečnosti Francúzska“.
Opoziční predstavitelia zároveň vyzvali francúzskych poslancov, aby sa osobne angažovali v prípadoch politických väzňov.
Spolupredseda organizácie Memorial Oleg Orlov povedal, že zákonodarcovia by mohli symbolicky prevziať patronát nad konkrétnymi väzňami, sledovať ich osud a verejne o nich hovoriť.
„Kým ešte existuje šanca, musíme zachrániť aspoň niektorých z tých, ktorí väzenie neprežijú,“ vyhlásil Orlov.
Stovky politických
Memorial eviduje v Rusku viac ako 1 800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5 700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov.
Bývalý poslanec Gennadij Gudkov zároveň tvrdil, že časť ruskej elity už vníma prezidenta Vladimira Putina ako problém, ale nevie, ako z dnešnej situácie vystúpiť.
Milov však upozornil, že medzi elitami podľa jeho skúseností prevláda predovšetkým strach a nemožno ich považovať za nezávislých politických aktérov.
Zdroj: SITA.sk - Ruská opozícia kritizuje Paríž za zrušenie sankcií voči podnikateľovi Usmanovovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Sankcie EÚ
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