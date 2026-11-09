Kaliňák predstavil nové benefity pre vojakov a ich rodiny. Týkajú sa cestovania aj zdravotnej starostlivosti – VIDEO
Každému, kto sa stane súčasťou ministerstva obrany a OS SR, musí byť podľa Kaliňáka rezort schopný poskytnúť adekvátne služby a starostlivosť. Vojakom ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Každému, kto sa stane súčasťou ministerstva obrany a OS SR, musí byť podľa Kaliňáka rezort schopný poskytnúť adekvátne služby a starostlivosť.
Vojakom pribúdajú benefity v oblasti cestovania a zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Na úvod vyzdvihol, že doterajšie kroky, ktoré ministerstvo urobilo s cieľom stabilizácie Ozbrojených síl (OS) SR, sa ukázali ako správne.
Priblížil, že za posledné tri roky sa počet príslušníkov OS SR zvýšil o 2 500. V tomto trende má v pláne pokračovať a tento rok by to malo byť ďalších 1 500 vojakov. "Nárast tak bude až štvortisícový, čo sú rekordné počty," dodal minister. Každému, kto sa stane súčasťou ministerstva obrany a OS SR, musí byť podľa Kaliňáka rezort schopný poskytnúť adekvátne služby a starostlivosť.
Prvý z benefitov sa týka vlakovej dopravy, ktorý rezort obrany pripravil v spolupráci s ministerstvom dopravy a Železničnou spoločnosťou Slovensko. Dohodli sa, že benefity voľného cestovania, a teda jednotného cestovného lístka, ktorý budú mať vojaci bezplatne, môžu využívať na vlakovú dopravu po celom území Slovenska. Kaliňák vysvetlil, že vojaci majú niekoľko obmedzení oproti bežným pracovným pozíciám.
"Nemajú odbory, nemajú štrajkovú pohotovosť a musia sa prispôsobiť jednotlivým rozkazom. Bez ohľadu na to, či je víkend alebo ich deti majú prázdniny. Vojaci majú svoje povinnosti, ktoré si plnia po celom území SR a veľmi často mimo svojho bydliska," uviedol minister. Je preto podľa neho dôležité, aby vojakom umožnili efektívne a jednoducho cestovať po celom Slovensku bez zvýšení ich vlastných nákladov.
Zároveň chcú tento cestovný benefit aplikovať aj na rodiny vojakov, aby keď je vojak dlhodobejšie mimo svojho domova, tak aby aj jeho rodina za ním mohla pricestovať. Zároveň to bude platiť aj pre jednotlivcov, ktorí sú príslušníkmi pohotovostných a operačných záloh Národných obranných síl (NOS).
Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) uvítal ďalší spôsob, akým ľudí dostať z ciest do vlakov a cestovať tak ekologickejšie. Ďalšou výhodou podľa neho je, že keď vojaci budú cestovať vlakom, tak v ňom bude prítomný človek, ktorý má za sebou výcvik, dokáže poskytnúť prvú pomoc či s chladnou hlavou zvládnuť situáciu do príchodu polície.
Druhý benefit sa týka zdravotnej starostlivosti. Kaliňák pripomenul, že rezort obrany spravuje množstvo zdravotníckych zariadení. Preto podľa neho musia mať vojaci určitú výhodu.
"Preto aj pán riaditeľ Marian Križko z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku prišiel práve s tým programom, ktorý umožňuje, aby sme cez naše call centrá vytvorili určitú zelenú cestu, ktorá bude primárne pružne reagovať na potreby zdravotného ošetrenia, identifikácie chorôb a diagnostiky vo veľmi rýchlom časovom slede. Chceme, aby sme odstránili akékoľvek čakacie lehoty. Keďže sme v rámci ministerstva obrany jedna rodina, tak to musí platiť pre celú rodinu," povedal minister.
Zdôraznil, že je dôležité, aby aj rodinní príslušníci profesionálnych vojakov chápali ich úlohu v systéme ochrany a obrany SR. Prednostná zdravotná starostlivosť vo vojenských zdravotníckych zariadeniach sa tak bude týkať nie len profesionálneho vojaka, ale aj jeho rodiny. Zároveň to bude platiť aj pre veteránov, a tedy tých, ktorí sú už dnes vo výsluhovom dôchodku alebo mali kratšiu službu. Individuálne to zároveň bude platiť aj pre príslušníkov NOS.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák predstavil nové benefity pre vojakov a ich rodiny. Týkajú sa cestovania aj zdravotnej starostlivosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vojakom pribúdajú benefity v oblasti cestovania a zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Na úvod vyzdvihol, že doterajšie kroky, ktoré ministerstvo urobilo s cieľom stabilizácie Ozbrojených síl (OS) SR, sa ukázali ako správne.
Priblížil, že za posledné tri roky sa počet príslušníkov OS SR zvýšil o 2 500. V tomto trende má v pláne pokračovať a tento rok by to malo byť ďalších 1 500 vojakov. "Nárast tak bude až štvortisícový, čo sú rekordné počty," dodal minister. Každému, kto sa stane súčasťou ministerstva obrany a OS SR, musí byť podľa Kaliňáka rezort schopný poskytnúť adekvátne služby a starostlivosť.
Cestovný benefit
Prvý z benefitov sa týka vlakovej dopravy, ktorý rezort obrany pripravil v spolupráci s ministerstvom dopravy a Železničnou spoločnosťou Slovensko. Dohodli sa, že benefity voľného cestovania, a teda jednotného cestovného lístka, ktorý budú mať vojaci bezplatne, môžu využívať na vlakovú dopravu po celom území Slovenska. Kaliňák vysvetlil, že vojaci majú niekoľko obmedzení oproti bežným pracovným pozíciám.
"Nemajú odbory, nemajú štrajkovú pohotovosť a musia sa prispôsobiť jednotlivým rozkazom. Bez ohľadu na to, či je víkend alebo ich deti majú prázdniny. Vojaci majú svoje povinnosti, ktoré si plnia po celom území SR a veľmi často mimo svojho bydliska," uviedol minister. Je preto podľa neho dôležité, aby vojakom umožnili efektívne a jednoducho cestovať po celom Slovensku bez zvýšení ich vlastných nákladov.
Zároveň chcú tento cestovný benefit aplikovať aj na rodiny vojakov, aby keď je vojak dlhodobejšie mimo svojho domova, tak aby aj jeho rodina za ním mohla pricestovať. Zároveň to bude platiť aj pre jednotlivcov, ktorí sú príslušníkmi pohotovostných a operačných záloh Národných obranných síl (NOS).
Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) uvítal ďalší spôsob, akým ľudí dostať z ciest do vlakov a cestovať tak ekologickejšie. Ďalšou výhodou podľa neho je, že keď vojaci budú cestovať vlakom, tak v ňom bude prítomný človek, ktorý má za sebou výcvik, dokáže poskytnúť prvú pomoc či s chladnou hlavou zvládnuť situáciu do príchodu polície.
Zdravotná starostlivosť
Druhý benefit sa týka zdravotnej starostlivosti. Kaliňák pripomenul, že rezort obrany spravuje množstvo zdravotníckych zariadení. Preto podľa neho musia mať vojaci určitú výhodu.
"Preto aj pán riaditeľ Marian Križko z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku prišiel práve s tým programom, ktorý umožňuje, aby sme cez naše call centrá vytvorili určitú zelenú cestu, ktorá bude primárne pružne reagovať na potreby zdravotného ošetrenia, identifikácie chorôb a diagnostiky vo veľmi rýchlom časovom slede. Chceme, aby sme odstránili akékoľvek čakacie lehoty. Keďže sme v rámci ministerstva obrany jedna rodina, tak to musí platiť pre celú rodinu," povedal minister.
Zdôraznil, že je dôležité, aby aj rodinní príslušníci profesionálnych vojakov chápali ich úlohu v systéme ochrany a obrany SR. Prednostná zdravotná starostlivosť vo vojenských zdravotníckych zariadeniach sa tak bude týkať nie len profesionálneho vojaka, ale aj jeho rodiny. Zároveň to bude platiť aj pre veteránov, a tedy tých, ktorí sú už dnes vo výsluhovom dôchodku alebo mali kratšiu službu. Individuálne to zároveň bude platiť aj pre príslušníkov NOS.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák predstavil nové benefity pre vojakov a ich rodiny. Týkajú sa cestovania aj zdravotnej starostlivosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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