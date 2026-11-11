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Zelenskyj víta zmenu prístupu USA, Moskva chce meniť bezpečnostný poriadok v Európe

Rokovania v Abú Zabí pokračujú druhým dňom, v hre je rozsiahla výmena zajatcov aj nové bezpečnostné usporiadanie Európy. Ukrajinský prezident

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11.11.2026 (SITA.sk) - Rokovania v Abú Zabí pokračujú druhým dňom, v hre je rozsiahla výmena zajatcov aj nové bezpečnostné usporiadanie Európy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal zmenu prístupu amerických sprostredkovateľov k mierovým rokovaniam s Ruskom, ktoré majú v stredu pokračovať v Abú Zabí. Zdôraznil však, že prioritou Kyjeva zostáva ukončenie bojov a získanie spoľahlivých bezpečnostných záruk.


„Vidím zmeny. Som veľmi spokojný s tým, čo počujem,“ vyhlásil Zelenskyj v utorok v Kodani. Prvý deň rozhovorov označil za konštruktívny a vecný.

Zmenšovanie rozdielov


Na rokovaniach, ktoré sú prvými od februára, sprostredkúvajú kontakty medzi Kyjevom a Moskvou americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff.

Kushner tvrdí, že Spojeným štátom sa podarilo zmenšiť rozdiely medzi znepriatelenými stranami, konkrétny pokrok však neuviedol.

Významnou témou je rozsiahla výmena vojnových zajatcov. Podľa Zelenského sa diskutovalo o výmene tisíc za tisíc, prípadne až 1500 zajatcov na každej strane. Americkí predstavitelia majú o tejto otázke ďalej rokovať v Rusku.

Putin chce Sovietsky zväz


Najväčšie rozpory sa týkajú budúceho bezpečnostného usporiadania Európy. Moskva požaduje revíziu doterajších bezpečnostných pravidiel a obmedzenie vojenskej prítomnosti NATO vo východnej Európe. Podľa zdroja z ruskej delegácie je ukončenie vojny na Ukrajine iba jedným z bodov širšej agendy.

Kushner vyhlásil, že Washington chce „vytvoriť nový bezpečnostný rámec“, ktorý by Ukrajine, Rusku a Európe zabezpečil „desaťročia, ak nie stáročia mieru“.

Kyjev však odmieta, aby veľmoci rozhodovali o bezpečnostnom usporiadaní kontinentu bez účasti európskych štátov. Zelenskyj varoval pred opakovaním povojnového delenia Európy. „Putin chce späť Sovietsky zväz,“ povedal ukrajinský prezident.

Najprv treba mier


Európski predstavitelia zdôrazňujú, že rokovania o novej bezpečnostnej architektúre musia nasledovať až po prímerí.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil prvý deň rozhovorov za veľmi produktívny a podporil budúce zapojenie Európanov.

Ukrajinská delegácia vedená Rustemom Umerovom presadzuje zastavenie bojov, bezpečnostné záruky a dlhodobú podporu armády.

Kyjev podľa vysokopostaveného ukrajinského zdroja požaduje najmenej desaťročné financovanie ozbrojených síl s približne 800-tisíc príslušníkmi. „Naši ľudia čakajú na ukončenie tejto vojny,“ zdôraznil Umerov.

Pokračovanie v stredu


Diplomatické rokovania pritom pokračujú súbežne s bojmi. Ukrajinské drony v noci zasiahli ruský ropný prístav Usť-Luga v Baltskom mori, kde vypukol požiar a utrpeli zranenia traja pracovníci. Rusko zároveň pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Stredajšie rokovania sa majú začať o 12.00 hod. miestneho času (09.00 hod. SEČ).

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj víta zmenu prístupu USA, Moskva chce meniť bezpečnostný poriadok v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

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