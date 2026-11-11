Zelenskyj víta zmenu prístupu USA, Moskva chce meniť bezpečnostný poriadok v Európe
Rokovania v Abú Zabí pokračujú druhým dňom, v hre je rozsiahla výmena zajatcov aj nové bezpečnostné usporiadanie Európy. Ukrajinský prezident
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal zmenu prístupu amerických sprostredkovateľov k mierovým rokovaniam s Ruskom, ktoré majú v stredu pokračovať v Abú Zabí. Zdôraznil však, že prioritou Kyjeva zostáva ukončenie bojov a získanie spoľahlivých bezpečnostných záruk.
„Vidím zmeny. Som veľmi spokojný s tým, čo počujem,“ vyhlásil Zelenskyj v utorok v Kodani. Prvý deň rozhovorov označil za konštruktívny a vecný.
Zmenšovanie rozdielov
Na rokovaniach, ktoré sú prvými od februára, sprostredkúvajú kontakty medzi Kyjevom a Moskvou americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff.
Kushner tvrdí, že Spojeným štátom sa podarilo zmenšiť rozdiely medzi znepriatelenými stranami, konkrétny pokrok však neuviedol.
Významnou témou je rozsiahla výmena vojnových zajatcov. Podľa Zelenského sa diskutovalo o výmene tisíc za tisíc, prípadne až 1500 zajatcov na každej strane. Americkí predstavitelia majú o tejto otázke ďalej rokovať v Rusku.
Putin chce Sovietsky zväz
Najväčšie rozpory sa týkajú budúceho bezpečnostného usporiadania Európy. Moskva požaduje revíziu doterajších bezpečnostných pravidiel a obmedzenie vojenskej prítomnosti NATO vo východnej Európe. Podľa zdroja z ruskej delegácie je ukončenie vojny na Ukrajine iba jedným z bodov širšej agendy.
Kushner vyhlásil, že Washington chce „vytvoriť nový bezpečnostný rámec“, ktorý by Ukrajine, Rusku a Európe zabezpečil „desaťročia, ak nie stáročia mieru“.
Kyjev však odmieta, aby veľmoci rozhodovali o bezpečnostnom usporiadaní kontinentu bez účasti európskych štátov. Zelenskyj varoval pred opakovaním povojnového delenia Európy. „Putin chce späť Sovietsky zväz,“ povedal ukrajinský prezident.
Najprv treba mier
Európski predstavitelia zdôrazňujú, že rokovania o novej bezpečnostnej architektúre musia nasledovať až po prímerí.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil prvý deň rozhovorov za veľmi produktívny a podporil budúce zapojenie Európanov.
Ukrajinská delegácia vedená Rustemom Umerovom presadzuje zastavenie bojov, bezpečnostné záruky a dlhodobú podporu armády.
Kyjev podľa vysokopostaveného ukrajinského zdroja požaduje najmenej desaťročné financovanie ozbrojených síl s približne 800-tisíc príslušníkmi. „Naši ľudia čakajú na ukončenie tejto vojny,“ zdôraznil Umerov.
Pokračovanie v stredu
Diplomatické rokovania pritom pokračujú súbežne s bojmi. Ukrajinské drony v noci zasiahli ruský ropný prístav Usť-Luga v Baltskom mori, kde vypukol požiar a utrpeli zranenia traja pracovníci. Rusko zároveň pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Stredajšie rokovania sa majú začať o 12.00 hod. miestneho času (09.00 hod. SEČ).
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj víta zmenu prístupu USA, Moskva chce meniť bezpečnostný poriadok v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články
Požiadavky Ruska aj kľúčové stanovisko Ukrajiny. Čo priniesol prvý deň mierových rokovaní v Abú Zabí ?
Prvý deň rokovaní sa skončil. Ukrajina a Rusko v utorok ukončili prvý deň mierových ...
Mier alebo ďalšie ústupky Rusku? Päť vecí, ktoré treba vedieť pred kľúčovými rokovaniami v Abú Zabí
Po viac ako deviatich mesiacoch sa za rokovací stôl vracajú Ukrajinci, Rusi a Američania. Kyjev čelí tlaku na fronte aj zo strany Donalda Trumpa, Moskva prichádza s posilneným vyjednávacím tímom a Európa sa ...
V SAE sa podľa nemeckého ministra obrany ukáže, či to Kremeľ myslí s mierom vážne, alebo je to len divadlo
Moskvu zároveň vyzval, aby sa „vzdala svojich maximalistických požiadaviek“. Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí ukážu, či je Moskva skutočne pripravená rokovať o ukončení vojny, ...
Zraneného ukrajinského vojaka prvýkrát evakuovali z frontu pomocou lietajúceho dronu (video)
Hexakoptéra spustila navijak, vojaka vytiahla z nebezpečnej pozície a dopravila k jednotke, ktorá ho odviezla do nemocnice. Ukrajinská armáda ...
Zrada dokonaná: Trump nariadil zrušiť sankcie proti Rusku a Putinovi, ktoré podpísal len minulý mesiac
Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Moskvou, ktorá umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie sankcií. Americký ...
Ukrajine údajne došli rakety do systémov Patriot. Zelenskyj po tisícke ruských dronov naliehavo žiada pomoc
CNN informuje o vyčerpaní zásob rakiet do amerických systémov protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident medzitým pricestoval do Bruselu, kde žiada ďalšiu muníciu a varuje pred pokračujúcimi ruskými útokmi.
Drony sa vrátili nad servery Yandexu. Výbuchy otriasli Ruskom, Moskva uzavrela štyri letiská
Nočné útoky zasiahli viacero ruských regiónov a ochromili prevádzku moskovských letísk. Terčom sa údajne znovu stalo aj dátové centrum technologického gigantu, ktoré muselo po predchádzajúcom útoku zastaviť ...
Zelenskyj si nepriamo rypol do Trumpa, hovoril o „skutočných lídroch“
Jeho slová možno vnímať aj ako nepriamu kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok poďakoval
Európa zatiaľ nedokáže Ukrajine nahradiť Starlink, ktorý môže závisieť od rozmarov americkej strany
Európski lídri upozorňujú na potrebu znížiť závislosť od amerických technológií a budovať vlastné satelitné kapacity. Európska únia (EÚ) v súčasnosti nemá k ...
„Končíme.“ Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinérie, Trumpovi vyčíta ústupky Putinovi
Ukrajinský prezident tvrdí, že Kyjev na žiadosť USA na tri dni pozastavil útoky na energetické zariadenia, Moskva však v bombardovaní pokračovala. Obáva sa tiež, že americké obchodné dohody s Ruskom pomôžu ...
Prečítajte si tiež
- Rusi na rokovaniach tvrdili, že dobyli polovicu zostávajúceho Donbasu. Ukrajinci im ukázali fotografie
- Americkí republikáni zablokovali pokus zosadiť šéfa Pentagónu, opozícia sa však nevzdáva
- Britská polícia zadržala amerického vojaka podozrivého zo špionáže v prospech Ruska
- Ukrajinské drony zasiahli jeden z najdôležitejších ruských ropných prístavov, v Usť-Luge vypukol požiar
- Portugalsko očakáva ničivú búrku, zatvára školy a ruší aj svetovú technologickú konferenciu – VIDEO