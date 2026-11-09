Trnavský kraj si 17. november pripomenie prezentáciou knihy o Antonovi Srholcovi, školy by mali mať voľno
Riaditelia župných stredných škôl dostali odporúčanie udeliť riaditeľské voľno. Trnavský samosprávny kraj si pripomenie výročie 17. ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Riaditelia župných stredných škôl dostali odporúčanie udeliť riaditeľské voľno.
Trnavský samosprávny kraj si pripomenie výročie 17. novembra sériou podujatí s názvom Mesiac slobody. Jedných z nich bude prezentácia novej knihy o Antonovi Srholcovi, ďalším udeľovanie Ceny slobody Antona Srholca. Okrem toho zostane 17. novembra Úrad Trnavského samosprávneho kraja zatvorený, riaditelia župných kôl dostali odporúčanie udeliť riaditeľské voľno.
V rámci osláv výročia Nežnej revolúcie Trnavská župa uvedie historickú monografiu Antonio Srholec. Za pravdu a proti neslobode, ktorej autorom je historik Patrik Dubovský. Publikácia bola vydaná v spolupráci s Ústavom pamäti národa a približuje príbeh Antona Srholca, rodáka zo Skalice, kňaza, disidenta, politického väzňa a človeka, ktorý sa nikdy nevzdal svojich hodnôt.
Podujatie spojené s diskusiou sa uskutoční v nedeľu 15. novembra o 16:00 v Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Diskutovať budú Patrik Dubovský, brat Antona Srholca Michal Srholec, disident a poslanec Národnej rady SR František Mikloško a riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. Vstup je voľný do naplnenia kapacity.
V ten istý deň o 18:00 bude v Divadle Jána Palárika v Trnave galavečer spojený s odovzdávaním Cien slobody Antona Srholca, najvyššieho župného ocenenia za mimoriadny prínos k ochrane slobody, demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Obmedzený počet bezplatných lístkov bude pre verejnosť dostupný v pokladni divadla.
V pondelok 16. novembra o 17:30 sa v Synagóge – Centre súčasného umenia uskutoční Večera s Havranom. Michal Havran sa so sociológom Michalom Vašečkom a trnavským županom Jozefom Viskupičom pozrie na otázku, či sa Slovensko 37 rokov po páde komunizmu politicky nevracia do 80. rokov minulého storočia.
Riaditelia župných stredných škôl dostali odporúčanie udeliť riaditeľské voľno. Riaditelia krajských kultúrnych inštitúcií rozhodnú o otváracích hodinách na základe individuálneho posúdenia. Prevádzka župných zariadení sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou bude zabezpečená.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský kraj si 17. november pripomenie prezentáciou knihy o Antonovi Srholcovi, školy by mali mať voľno © SITA Všetky práva vyhradené.
Trnavský samosprávny kraj si pripomenie výročie 17. novembra sériou podujatí s názvom Mesiac slobody. Jedných z nich bude prezentácia novej knihy o Antonovi Srholcovi, ďalším udeľovanie Ceny slobody Antona Srholca. Okrem toho zostane 17. novembra Úrad Trnavského samosprávneho kraja zatvorený, riaditelia župných kôl dostali odporúčanie udeliť riaditeľské voľno.
V rámci osláv výročia Nežnej revolúcie Trnavská župa uvedie historickú monografiu Antonio Srholec. Za pravdu a proti neslobode, ktorej autorom je historik Patrik Dubovský. Publikácia bola vydaná v spolupráci s Ústavom pamäti národa a približuje príbeh Antona Srholca, rodáka zo Skalice, kňaza, disidenta, politického väzňa a človeka, ktorý sa nikdy nevzdal svojich hodnôt.
Diskutovať príde aj František Mikloško
Podujatie spojené s diskusiou sa uskutoční v nedeľu 15. novembra o 16:00 v Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Diskutovať budú Patrik Dubovský, brat Antona Srholca Michal Srholec, disident a poslanec Národnej rady SR František Mikloško a riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. Vstup je voľný do naplnenia kapacity.
V ten istý deň o 18:00 bude v Divadle Jána Palárika v Trnave galavečer spojený s odovzdávaním Cien slobody Antona Srholca, najvyššieho župného ocenenia za mimoriadny prínos k ochrane slobody, demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Obmedzený počet bezplatných lístkov bude pre verejnosť dostupný v pokladni divadla.
Večera s Havranom v Synagóge
V pondelok 16. novembra o 17:30 sa v Synagóge – Centre súčasného umenia uskutoční Večera s Havranom. Michal Havran sa so sociológom Michalom Vašečkom a trnavským županom Jozefom Viskupičom pozrie na otázku, či sa Slovensko 37 rokov po páde komunizmu politicky nevracia do 80. rokov minulého storočia.
Riaditelia župných stredných škôl dostali odporúčanie udeliť riaditeľské voľno. Riaditelia krajských kultúrnych inštitúcií rozhodnú o otváracích hodinách na základe individuálneho posúdenia. Prevádzka župných zariadení sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou bude zabezpečená.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský kraj si 17. november pripomenie prezentáciou knihy o Antonovi Srholcovi, školy by mali mať voľno © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Merz: Kým budeme môcť riešiť spoločný rozpočet, je potrebné vyriešiť spôsob financovania Ukrajiny
- Za kybersabotážou na francúzske obchodné reťazce sú podľa Paríža iránske Revolučné gardy
- Fond na podporu umenia vyhlásil tretiu výzvu na budúci rok, zameraná je na hudbu i pamäťové inštitúcie
- V centre Prešova postavili vianočný stromček, je ním zhruba 15 metrov vysoká jedla – VIDEO