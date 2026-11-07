Kandidát na francúzskeho prezidenta Jean-Luc Mélenchon vyhlásil, že všetko sa musí zmeniť
Mélenchon dal jasne najavo, že mieri do Elyzejského paláca a chce nahradiť prezidenta Emmanuela Macrona. Jean-Luc Mélenchon, kandidát francúzskej radikálnej ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Mélenchon dal jasne najavo, že mieri do Elyzejského paláca a chce nahradiť prezidenta Emmanuela Macrona.
Jean-Luc Mélenchon, kandidát francúzskej radikálnej ľavice v prezidentských voľbách v roku 2027, vyhlásil, že „všetko sa musí zmeniť“. Týmito slovami sa snažil mobilizovať svojich prívržencov pred kampaňou, v ktorej má zohrať kľúčovú úlohu.
Podľa aktuálnych prieskumov by sa Mélenchon, líder strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), mohol vôbec prvýkrát prebojovať do druhého kola volieb, kde by čelil predstaviteľke krajnej pravice Marine Le Penovej – hoci v tomto rozhodujúcom súboji by zrejme utrpel jasnú porážku.
Tento 75-ročný politický veterán a známy búrlivák však počas prejavu pred približne 20 000 priaznivcami na veľkom zhromaždení na parížskom predmestí Le Bourget dal jasne najavo, že mieri do Elyzejského paláca a chce nahradiť prezidenta Emmanuela Macrona.
„Mám pre vás len jeden rozumný návrh. Vlastne je celkom umiernený. Len jediná vec: všetko sa musí zmeniť,“ vyhlásil. „Pripravujeme pôdu pre zásadný politický obrat vo Francúzsku,“ dodal Mélenchon.
V ostrom útoku na centristu Macrona poukázal na nedávne demonštrácie a nepokoje, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli Francúzsko a z podnecovania ktorých úrady obvinili práve jeho stranu LFI.
„Prežívame zvláštne obdobie. Sme svedkami agónie Macronovej éry, ktorú sprevádza brutalita, policajné násilie a nepredvídateľné, násilné výbuchy v záveroch demonštrácií.“ Macrona obvinil, že jeho vláda smeruje k „temnému koncu“, a na adresu krajnej pravice vedenej Le Penovou poznamenal, že „nemá žiadne iné myšlienky než rasizmus“.
Mélenchon, ktorého postoje a štýl mnohých na tradičnej francúzskej ľavici dráždia, vyhlásil, že odmieta výzvy, aby bol „menej rozdeľujúci“, a že rozhodne „neprileje vodu do vína“, len aby zmiernil svoj prístup.
Zdroj: SITA.sk - Kandidát na francúzskeho prezidenta Jean-Luc Mélenchon vyhlásil, že všetko sa musí zmeniť © SITA Všetky práva vyhradené.
Jean-Luc Mélenchon, kandidát francúzskej radikálnej ľavice v prezidentských voľbách v roku 2027, vyhlásil, že „všetko sa musí zmeniť“. Týmito slovami sa snažil mobilizovať svojich prívržencov pred kampaňou, v ktorej má zohrať kľúčovú úlohu.
Podľa aktuálnych prieskumov by sa Mélenchon, líder strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), mohol vôbec prvýkrát prebojovať do druhého kola volieb, kde by čelil predstaviteľke krajnej pravice Marine Le Penovej – hoci v tomto rozhodujúcom súboji by zrejme utrpel jasnú porážku.
Chystajú zásadný politický obrat
Tento 75-ročný politický veterán a známy búrlivák však počas prejavu pred približne 20 000 priaznivcami na veľkom zhromaždení na parížskom predmestí Le Bourget dal jasne najavo, že mieri do Elyzejského paláca a chce nahradiť prezidenta Emmanuela Macrona.
„Mám pre vás len jeden rozumný návrh. Vlastne je celkom umiernený. Len jediná vec: všetko sa musí zmeniť,“ vyhlásil. „Pripravujeme pôdu pre zásadný politický obrat vo Francúzsku,“ dodal Mélenchon.
V ostrom útoku na centristu Macrona poukázal na nedávne demonštrácie a nepokoje, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli Francúzsko a z podnecovania ktorých úrady obvinili práve jeho stranu LFI.
Temný koniec Macronovej vlády
„Prežívame zvláštne obdobie. Sme svedkami agónie Macronovej éry, ktorú sprevádza brutalita, policajné násilie a nepredvídateľné, násilné výbuchy v záveroch demonštrácií.“ Macrona obvinil, že jeho vláda smeruje k „temnému koncu“, a na adresu krajnej pravice vedenej Le Penovou poznamenal, že „nemá žiadne iné myšlienky než rasizmus“.
Mélenchon, ktorého postoje a štýl mnohých na tradičnej francúzskej ľavici dráždia, vyhlásil, že odmieta výzvy, aby bol „menej rozdeľujúci“, a že rozhodne „neprileje vodu do vína“, len aby zmiernil svoj prístup.
Zdroj: SITA.sk - Kandidát na francúzskeho prezidenta Jean-Luc Mélenchon vyhlásil, že všetko sa musí zmeniť © SITA Všetky práva vyhradené.
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