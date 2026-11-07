Polícia zadržаlа muža v blízkosti domu syna nórskej kráľovnej, ktorý si odpykáva trest domáceho väzenia
V čase incidentu sa kráľ Haakon a jeho manželka, kráľovná Mette-Marit, nachádzali vo svojom sídle, vzdialenom len niekoľko stoviek metrov. Polícia zadržаlа muža v blízkosti domu syna nórskej ...
7.11.2026 (SITA.sk) - V čase incidentu sa kráľ Haakon a jeho manželka, kráľovná Mette-Marit, nachádzali vo svojom sídle, vzdialenom len niekoľko stoviek metrov.
Polícia zadržаlа muža v blízkosti domu syna nórskej kráľovnej, ktorý si odpykáva trest domáceho väzenia po tom, čo bol odsúdený za znásilnenie. Informovala o tom nórska bezpečnostná služba (PST).
„PST (nórska policajná bezpečnostná služba) potvrdila, že v tomto prípade sme zadržali osobu v blízkosti bydliska (Mariusa Borga) Hoibyho,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca Eirik Veum. Podľa Hoibyho právnika muž vstúpil do domu a strčil do jeho klienta.
„Pre Hoibyho bolo znepokojujúce a nepríjemné, že ho niekto konfrontoval v jeho vlastnom domove, kde by sa mal cítiť bezpečne,“ povedal právnik Alexander Greaker pre bulvárny denník Se og Hør.
Podľa novín sa v čase incidentu kráľ Haakon a jeho manželka, kráľovná Mette-Marit, nachádzali vo svojom sídle, vzdialenom len niekoľko stoviek metrov.
Hoiby, syn Mette-Marit z jej vzťahu pred svadbou s Haakonom, bol odsúdený na štyri roky väzenia za dva prípady znásilnenia a 32 ďalších trestných činov vrátane násilia páchaného na bývalej partnerke.
Dvadsaťdeväťročný Hoiby si od polovice júla odpykáva trest formou domáceho väzenia, pričom čaká na odvolacie konanie, ktoré je naplánované na február budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržаlа muža v blízkosti domu syna nórskej kráľovnej, ktorý si odpykáva trest domáceho väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia zadržаlа muža v blízkosti domu syna nórskej kráľovnej, ktorý si odpykáva trest domáceho väzenia po tom, čo bol odsúdený za znásilnenie. Informovala o tom nórska bezpečnostná služba (PST).
„PST (nórska policajná bezpečnostná služba) potvrdila, že v tomto prípade sme zadržali osobu v blízkosti bydliska (Mariusa Borga) Hoibyho,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca Eirik Veum. Podľa Hoibyho právnika muž vstúpil do domu a strčil do jeho klienta.
„Pre Hoibyho bolo znepokojujúce a nepríjemné, že ho niekto konfrontoval v jeho vlastnom domove, kde by sa mal cítiť bezpečne,“ povedal právnik Alexander Greaker pre bulvárny denník Se og Hør.
Podľa novín sa v čase incidentu kráľ Haakon a jeho manželka, kráľovná Mette-Marit, nachádzali vo svojom sídle, vzdialenom len niekoľko stoviek metrov.
Hoiby, syn Mette-Marit z jej vzťahu pred svadbou s Haakonom, bol odsúdený na štyri roky väzenia za dva prípady znásilnenia a 32 ďalších trestných činov vrátane násilia páchaného na bývalej partnerke.
Dvadsaťdeväťročný Hoiby si od polovice júla odpykáva trest formou domáceho väzenia, pričom čaká na odvolacie konanie, ktoré je naplánované na február budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržаlа muža v blízkosti domu syna nórskej kráľovnej, ktorý si odpykáva trest domáceho väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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