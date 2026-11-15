V Poprade sa opitý vodič pokúsil uniknúť policajtom. Počas jazdy na červenú zrazil chodkyňu, zraneniam podľahla – FOTO
Žena utrpela vážne zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste nehody podľahla. V sobotu večer sa v Poprade stala tragická dopravná nehoda, ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Žena utrpela vážne zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste nehody podľahla.
V sobotu večer sa v Poprade stala tragická dopravná nehoda, neprežila ju 32-ročná chodkyňa. O nehode na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Ako uviedlo, k nehode došlo 14. novembra približne o 20:22 na Štefánikovej ulici v Poprade.
„Policajná hliadka zastavovala vodiča osobného motorového vozidla, ktorý nereagoval na výzvy policajtov a začal unikať. Počas jazdy prešiel na červenú a zrazil 32-ročnú chodkyňu,” uviedla polícia. Doplnila, že žena utrpela vážne zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste nehody podľahla.
„Vodič po zrážke zastavil. Išlo o 26-ročného muža, ktorý sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,78 mg/l alkoholu v dychu. Podozrivý bol obmedzený na osobnej slobode,” informujú policajti. Nehodu na mieste zadokumentovali, prizvaný bol aj znalec z odboru dopravy a cesta bola dočasne uzavretá. Okolnosti nehody polícia vyšetruje.
Zdroj: SITA.sk - V Poprade sa opitý vodič pokúsil uniknúť policajtom. Počas jazdy na červenú zrazil chodkyňu, zraneniam podľahla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V sobotu večer sa v Poprade stala tragická dopravná nehoda, neprežila ju 32-ročná chodkyňa. O nehode na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Ako uviedlo, k nehode došlo 14. novembra približne o 20:22 na Štefánikovej ulici v Poprade.
„Policajná hliadka zastavovala vodiča osobného motorového vozidla, ktorý nereagoval na výzvy policajtov a začal unikať. Počas jazdy prešiel na červenú a zrazil 32-ročnú chodkyňu,” uviedla polícia. Doplnila, že žena utrpela vážne zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste nehody podľahla.
„Vodič po zrážke zastavil. Išlo o 26-ročného muža, ktorý sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,78 mg/l alkoholu v dychu. Podozrivý bol obmedzený na osobnej slobode,” informujú policajti. Nehodu na mieste zadokumentovali, prizvaný bol aj znalec z odboru dopravy a cesta bola dočasne uzavretá. Okolnosti nehody polícia vyšetruje.
Zdroj: SITA.sk - V Poprade sa opitý vodič pokúsil uniknúť policajtom. Počas jazdy na červenú zrazil chodkyňu, zraneniam podľahla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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