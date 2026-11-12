Vážna nehoda v Leviciach. Autobus so 16-timi cestujúcimi sa zrazil s autom – FOTO
K nehode boli vyslané všetky záchranné zložky. K vážnej nehode autobusu v Leviciach boli vyslané všetky záchranné zložky. Ako uviedla
12.11.2026 (SITA.sk) - K nehode boli vyslané všetky záchranné zložky.
K vážnej nehode autobusu v Leviciach boli vyslané všetky záchranné zložky. Ako uviedla nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, na Koháryho ulici sa vo štvrtok ráno zrazil autobus s osobným autom. „Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu viacerých osôb. Cesta je momentálne úplne uzavretá," upozornila polícia. Príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti upresnil, že vážna dopravná nehoda bola ohlásená krátko po 8:00. „Pri nehode autobusu a osobného vozidla došlo k zraneniu viacerých osôb, pričom jedna bola letecky transportovaná do nemocnice," spresnili hasiči.
Ako dodali, v autobuse sa nachádzalo 16 cestujúcich, z ktorých viacero osôb utrpelo ľahšie zranenia. Zasahujúci hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a spolupracovali s ostatnými záchrannými zložkami. Zároveň zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a vykonali ďalšie potrebné bezpečnostné opatrenia.
Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda v Leviciach. Autobus so 16-timi cestujúcimi sa zrazil s autom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
K vážnej nehode autobusu v Leviciach boli vyslané všetky záchranné zložky. Ako uviedla nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, na Koháryho ulici sa vo štvrtok ráno zrazil autobus s osobným autom. „Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu viacerých osôb. Cesta je momentálne úplne uzavretá," upozornila polícia. Príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti upresnil, že vážna dopravná nehoda bola ohlásená krátko po 8:00. „Pri nehode autobusu a osobného vozidla došlo k zraneniu viacerých osôb, pričom jedna bola letecky transportovaná do nemocnice," spresnili hasiči.
Ako dodali, v autobuse sa nachádzalo 16 cestujúcich, z ktorých viacero osôb utrpelo ľahšie zranenia. Zasahujúci hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a spolupracovali s ostatnými záchrannými zložkami. Zároveň zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a vykonali ďalšie potrebné bezpečnostné opatrenia.
Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda v Leviciach. Autobus so 16-timi cestujúcimi sa zrazil s autom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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