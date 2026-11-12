Vysokopostavení predstavitelia čínskej a americkej diplomacie naznačili možnosť rokovaní prezidentov o denuklearizácii
Rokovania by sa mohli uskutočniť budúci týždeň počas prípadného trojstranného stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Vysokopostavení predstavitelia čínskej a americkej diplomacie naznačili ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Rokovania by sa mohli uskutočniť budúci týždeň počas prípadného trojstranného stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom.
Vysokopostavení predstavitelia čínskej a americkej diplomacie naznačili možnosť, že prezidenti Si Ťin-pching a Donald Trump by mohli diskutovať o denuklearizácii. Rokovania by sa mohli uskutočniť budúci týždeň počas prípadného trojstranného stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho čínsky náprotivok Wang I telefonovali pred konferenciou Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorá sa uskutoční 18. a 19. novembra v čínskom Šen-čene. Informovali o tom obe krajiny.
Trump, Si Ťin-pching a Putin by sa tiež mohli stretnúť na trojstrannom rokovaní na okraji konferencie APEC. Predstavitelia USA, Číny a Ruska totiž uviedli, že ich krajiny o takomto stretnutí rokujú.
Trump už skôr vyhlásil, že by so Si Ťin-pchingom a Putinom chcel rokovať o denuklearizácii. Peking však nepotvrdil, či bude kontrola jadrového zbrojenia súčasťou programu prípadného trojstranného stretnutia. Washington už skôr uviedol, že po tom, ako vo februári vypršala platnosť dvojstrannej zmluvy s Moskvou, chce, aby sa Čína stala súčasťou dohody o kontrole jadrového zbrojenia. Peking sa vtedy odmietol zapojiť do rokovaní o odzbrojení s odôvodnením, že jeho jadrové kapacity sa svojou veľkosťou líšia od kapacít Ruska a USA.
Wang I Rubiovi povedal, že Čína je „ochotná posilniť komunikáciu a spoluprácu so Spojenými štátmi“, uviedlo vo vyhlásení čínske ministerstvo zahraničných vecí.
Obe krajiny sa na minuloročnom samite APEC v Južnej Kórei dohodli na zmiernení obchodného napätia po tom, ako počas roka si navzájom zvyšovali clá.
Zdroj: SITA.sk - Vysokopostavení predstavitelia čínskej a americkej diplomacie naznačili možnosť rokovaní prezidentov o denuklearizácii © SITA Všetky práva vyhradené.
Vysokopostavení predstavitelia čínskej a americkej diplomacie naznačili možnosť, že prezidenti Si Ťin-pching a Donald Trump by mohli diskutovať o denuklearizácii. Rokovania by sa mohli uskutočniť budúci týždeň počas prípadného trojstranného stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho čínsky náprotivok Wang I telefonovali pred konferenciou Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorá sa uskutoční 18. a 19. novembra v čínskom Šen-čene. Informovali o tom obe krajiny.
Trump, Si Ťin-pching a Putin by sa tiež mohli stretnúť na trojstrannom rokovaní na okraji konferencie APEC. Predstavitelia USA, Číny a Ruska totiž uviedli, že ich krajiny o takomto stretnutí rokujú.
Trump už skôr vyhlásil, že by so Si Ťin-pchingom a Putinom chcel rokovať o denuklearizácii. Peking však nepotvrdil, či bude kontrola jadrového zbrojenia súčasťou programu prípadného trojstranného stretnutia. Washington už skôr uviedol, že po tom, ako vo februári vypršala platnosť dvojstrannej zmluvy s Moskvou, chce, aby sa Čína stala súčasťou dohody o kontrole jadrového zbrojenia. Peking sa vtedy odmietol zapojiť do rokovaní o odzbrojení s odôvodnením, že jeho jadrové kapacity sa svojou veľkosťou líšia od kapacít Ruska a USA.
Wang I Rubiovi povedal, že Čína je „ochotná posilniť komunikáciu a spoluprácu so Spojenými štátmi“, uviedlo vo vyhlásení čínske ministerstvo zahraničných vecí.
Obe krajiny sa na minuloročnom samite APEC v Južnej Kórei dohodli na zmiernení obchodného napätia po tom, ako počas roka si navzájom zvyšovali clá.
Zdroj: SITA.sk - Vysokopostavení predstavitelia čínskej a americkej diplomacie naznačili možnosť rokovaní prezidentov o denuklearizácii © SITA Všetky práva vyhradené.
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