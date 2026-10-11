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11. októbra 2026
Touré nespoznával hráčov Slovana v prvom polčase v Skalici. Nepáčil sa mi prístup, vraví tréner
Tagy: Niké liga 2026/2027
ŠK Slovan získal v Skalici iba jeden bod za remízu 1:1 a v tabuľke nie je v prvej trojke. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v 10. kole najvyššej domácej súťaže v Skalici 1:1. Potvrdili tým ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - ŠK Slovan získal v Skalici iba jeden bod za remízu 1:1 a v tabuľke nie je v prvej trojke.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v 10. kole najvyššej domácej súťaže v Skalici 1:1. Potvrdili tým nevýrazné obdobie, ktorým momentálne prechádzajú.
Zverenci trénera Yayu Tourého z posledných piatich zápasov v Niké lige vyhrali iba raz, dvakrát remizovali a dvakrát prehrali.
V tabuľke sú po nekompletnom 10. kole na štvrtom mieste s mankom 6 bodov za lídrom z Dunajskej Stredy.
"Úprimne povedané: som sklamaný. Najmä z výkonu v prvom polčase, v ktorom sme hrali nedôsledne. Nepáčil sa mi ani prístup, bolo to z našej strany pomalé. Boli sme viac v pozícii tímu, ktorý reagoval na dianie, čo by malo byť presne naopak," zhodnotil Yaya Touré na oficiálnom webe ŠK Slovan.
V druhom polčase sa výkon "belasých" na Záhorí zlepšil, ale napriek tomu inkasovali ako prví po peknom nábehu ich bývalého hráča Erika Daniela. Neskôr vyrovnal Tigran Barseghjan trochu šťastným gólom z priameho kopu, ale favorit súpera nedorazil.
Kapitán Andraž Šporar zahodil pokutový kop po ruke domáceho obrancu Petra Guinariho. A keď neskôr Suleiman Camara krásne rozvlnil sieť za Martinom Junasom, gól po intervencii VAR hlacvný rozhodca neuznal. Dôvodom bol predchádzajúci faul Alena Mustafiča na jedného z domácich hráčov.
"Inkasovali sme po našej obrovskej chybe. Vyrovnali sme z priameho kopu Tigranom a mohli sme rozhodnúť z penalty, čo je však vždy aj trochu lotéria, viete tam získať i stratiť. Aj o tom je futbal. Odchádzame s pocitom frustrácie z výkonu v prvom polčase. Druhý už bol oveľa lepší. Všetci, my v realizačnom tíme i hráči v kabíne, na ktorých som po zápase videl sklamanie, vieme, že máme čo zlepšovať a na čom pracovať," dodal Yaya Touré.
Najbližšie to bude mať Slovan ešte náročnejšie na vyššom stupni európskeho futbalu. Na slovenského šampióna čaká v stredu 14. októbra od 21.00 h domáci zápas Ligy majstrov proti nemeckému VFB Stuttgart. "Čo musí byť lepšie? Všetko! Musíme zlepšiť efektivitu aj agresivitu. Proti Stuttgartu takto doma nemôžeme hrať, inak by sme mali veľký problém,“ skonštatoval kapitán Slovana Andraž Šporar.
K zahodenému pokutovému kopu slovinský kanonier "belasých" sebakriticky poznamenal: "Pri penalte som dal telo k zemi, neviem prečo. Bola to moja hlúposť, no stane sa... Ešte po penalte sme dali gól, ale ten neplatil. Jednoducho, dnes to nešlo. Musíme dať do toho viac."
Zdroj: SITA.sk - Touré nespoznával hráčov Slovana v prvom polčase v Skalici. Nepáčil sa mi prístup, vraví tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v 10. kole najvyššej domácej súťaže v Skalici 1:1. Potvrdili tým nevýrazné obdobie, ktorým momentálne prechádzajú.
Zverenci trénera Yayu Tourého z posledných piatich zápasov v Niké lige vyhrali iba raz, dvakrát remizovali a dvakrát prehrali.
V tabuľke sú po nekompletnom 10. kole na štvrtom mieste s mankom 6 bodov za lídrom z Dunajskej Stredy.
"Úprimne povedané: som sklamaný. Najmä z výkonu v prvom polčase, v ktorom sme hrali nedôsledne. Nepáčil sa mi ani prístup, bolo to z našej strany pomalé. Boli sme viac v pozícii tímu, ktorý reagoval na dianie, čo by malo byť presne naopak," zhodnotil Yaya Touré na oficiálnom webe ŠK Slovan.
Dva góly, ale len jeden platil
V druhom polčase sa výkon "belasých" na Záhorí zlepšil, ale napriek tomu inkasovali ako prví po peknom nábehu ich bývalého hráča Erika Daniela. Neskôr vyrovnal Tigran Barseghjan trochu šťastným gólom z priameho kopu, ale favorit súpera nedorazil.
Kapitán Andraž Šporar zahodil pokutový kop po ruke domáceho obrancu Petra Guinariho. A keď neskôr Suleiman Camara krásne rozvlnil sieť za Martinom Junasom, gól po intervencii VAR hlacvný rozhodca neuznal. Dôvodom bol predchádzajúci faul Alena Mustafiča na jedného z domácich hráčov.
Penalta je lotéria
"Inkasovali sme po našej obrovskej chybe. Vyrovnali sme z priameho kopu Tigranom a mohli sme rozhodnúť z penalty, čo je však vždy aj trochu lotéria, viete tam získať i stratiť. Aj o tom je futbal. Odchádzame s pocitom frustrácie z výkonu v prvom polčase. Druhý už bol oveľa lepší. Všetci, my v realizačnom tíme i hráči v kabíne, na ktorých som po zápase videl sklamanie, vieme, že máme čo zlepšovať a na čom pracovať," dodal Yaya Touré.
Zlepšiť treba všetko
Najbližšie to bude mať Slovan ešte náročnejšie na vyššom stupni európskeho futbalu. Na slovenského šampióna čaká v stredu 14. októbra od 21.00 h domáci zápas Ligy majstrov proti nemeckému VFB Stuttgart. "Čo musí byť lepšie? Všetko! Musíme zlepšiť efektivitu aj agresivitu. Proti Stuttgartu takto doma nemôžeme hrať, inak by sme mali veľký problém,“ skonštatoval kapitán Slovana Andraž Šporar.
Šporar: Moja hlúposť...
K zahodenému pokutovému kopu slovinský kanonier "belasých" sebakriticky poznamenal: "Pri penalte som dal telo k zemi, neviem prečo. Bola to moja hlúposť, no stane sa... Ešte po penalte sme dali gól, ale ten neplatil. Jednoducho, dnes to nešlo. Musíme dať do toho viac."
Zdroj: SITA.sk - Touré nespoznával hráčov Slovana v prvom polčase v Skalici. Nepáčil sa mi prístup, vraví tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Niké liga 2026/2027
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