Agentúra AFP sa stala terčom kybernetického útoku, musela odstaviť jednu zo svojich distribučných platforiem
Francúzska tlačová agentúra poskytuje svojim klientom náhradné riešenia. Identita útočníkov zatiaľ nie je známa. Medzinárodná tlačová agentúra Agence ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Francúzska tlačová agentúra poskytuje svojim klientom náhradné riešenia. Identita útočníkov zatiaľ nie je známa.
Medzinárodná tlačová agentúra Agence France-Presse (AFP) sa vo štvrtok stala terčom kybernetického útoku, v dôsledku ktorého musela odstaviť svoju obsahovú platformu AFP Forum. O incidente informovalo vedenie agentúry v internom oznámení zamestnancom.
„AFP sa v noci od 1:30 parížskeho času stala terčom kybernetického útoku. Cieľom bola platforma AFP Forum, ktorú naši klienti využívajú na prehliadanie a sťahovanie nášho obsahu,“ uviedlo vedenie agentúry. Bezprostredne po odhalení neoprávneného prieniku začali technické tímy pracovať na jeho zastavení a platformu z preventívnych dôvodov odstavili. Až do odvolania zostáva nedostupná.
Agentúra svojim odberateľom ponúka náhradné riešenia na prístup k spravodajskému obsahu. „S pomocou externých expertov prebieha vyšetrovanie. V tejto fáze nemáme žiadne informácie o tom, kto za útokom stojí,“ dodalo vedenie AFP.
V uplynulých mesiacoch čelili kybernetickým útokom viaceré spoločnosti a verejné inštitúcie vo Francúzsku i ďalších krajinách. Za niektorými útokmi stáli zločinecké skupiny usilujúce sa o finančný zisk, cieľom iných bolo vyvolávanie nestability.
AFP zamestnáva 1 840 novinárov 135 národností v 210 pobočkách po celom svete a poskytuje textové, fotografické a videospravodajstvo v šiestich jazykoch. Podľa výročnej správy za rok 2025 agentúra denne vyprodukuje v priemere 2 300 textových správ, 3 000 fotografií a 300 videí.
Zdroj: SITA.sk - Agentúra AFP sa stala terčom kybernetického útoku, musela odstaviť jednu zo svojich distribučných platforiem © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná tlačová agentúra Agence France-Presse (AFP) sa vo štvrtok stala terčom kybernetického útoku, v dôsledku ktorého musela odstaviť svoju obsahovú platformu AFP Forum. O incidente informovalo vedenie agentúry v internom oznámení zamestnancom.
„AFP sa v noci od 1:30 parížskeho času stala terčom kybernetického útoku. Cieľom bola platforma AFP Forum, ktorú naši klienti využívajú na prehliadanie a sťahovanie nášho obsahu,“ uviedlo vedenie agentúry. Bezprostredne po odhalení neoprávneného prieniku začali technické tímy pracovať na jeho zastavení a platformu z preventívnych dôvodov odstavili. Až do odvolania zostáva nedostupná.
Agentúra svojim odberateľom ponúka náhradné riešenia na prístup k spravodajskému obsahu. „S pomocou externých expertov prebieha vyšetrovanie. V tejto fáze nemáme žiadne informácie o tom, kto za útokom stojí,“ dodalo vedenie AFP.
V uplynulých mesiacoch čelili kybernetickým útokom viaceré spoločnosti a verejné inštitúcie vo Francúzsku i ďalších krajinách. Za niektorými útokmi stáli zločinecké skupiny usilujúce sa o finančný zisk, cieľom iných bolo vyvolávanie nestability.
AFP zamestnáva 1 840 novinárov 135 národností v 210 pobočkách po celom svete a poskytuje textové, fotografické a videospravodajstvo v šiestich jazykoch. Podľa výročnej správy za rok 2025 agentúra denne vyprodukuje v priemere 2 300 textových správ, 3 000 fotografií a 300 videí.
Zdroj: SITA.sk - Agentúra AFP sa stala terčom kybernetického útoku, musela odstaviť jednu zo svojich distribučných platforiem © SITA Všetky práva vyhradené.
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