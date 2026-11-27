Dukle Trenčín sa vyhrážala neznáma osoba, klub odmieta uvoľniť svojho kanadského obrancu – VIDEO
Ryan Merkley prišiel do Trenčína pred aktuálnou sezónou po pôsobení v nemeckom Straubingu. V aktuálnom ročníku extraligy absolvoval 22 duelov s bilanciou 3 góly a 14 asistencií. Tradičný slovenský ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Ryan Merkley prišiel do Trenčína pred aktuálnou sezónou po pôsobení v nemeckom Straubingu. V aktuálnom ročníku extraligy absolvoval 22 duelov s bilanciou 3 góly a 14 asistencií.
Tradičný slovenský hokejový klub HK Dukla Trenčín v súvislosti s kanadským obrancom Ryanom Merkleym čelil vyhrážkam. Extraligista tohto 26-ročného beka preradil na individuálne tréningy a do odvolania nebude hrávať za A-tím. Situáciu sa vedenie "vojakov" rozhodlo detailne opísať na svojom webe.
"Vzhľadom na aktuálnu situáciu považujeme za potrebné transparentne informovať našich fanúšikov o okolnostiach týkajúcich sa Ryana Merkleyho. Hráč nás pred niekoľkými dňami informoval o svojom záujme opustiť Duklu Trenčín a pokračovať v kariére v SKA Petrohrad. Následne klub kontaktovala osoba z bieloruského telefónneho čísla, ktorá sa odmietla identifikovať a ktorá deklarovala, že disponuje ponukou pre nášho hráča. Komunikácia zo strany tejto osoby opakovane obsahovala vyhrážky a nátlak voči nášmu klubu v prípade, že hráčovi neumožníme odchod. Do dnešného dňa nás pritom nikto z oficiálnych predstaviteľov SKA Petrohrad nekontaktoval," uviedli Trenčania.
Ryan Merkley mal potom písomne oznámiť, že nemá záujem naďalej nastupovať za Duklu Trenčín a chce klub opustiť. "Hráč má však s naším klubom platnú zmluvu, ktorá ho neoprávňuje k takémuto jednostrannému odchodu. Ako nové vedenie klubu sa snažíme našim hráčom vytvárať nadštandardné podmienky v kontexte slovenskej extraligy, a to po finančnej, športovej aj organizačnej stránke. Rovnaký prístup sme uplatňovali aj voči Ryanovi. Na oplátku od každého hráča očakávame profesionalitu, rešpekt voči klubu, spoluhráčom, fanúšikom a predovšetkým dodržiavanie zmluvných záväzkov," pokračovali predstavitelia extraligistu.
Dukla Trenčín ďalej zdôraznila, že nebude ustupovať nátlaku ani akceptovať jednostranné nerešpektovanie platných zmlúv. "Za súčasných okolností preto hráčovi neumožníme prestup do iného klubu. Pokiaľ nás potenciálny záujemca oficiálne nekontaktuje a nezačne s nami korektne rokovať, o jeho uvoľnení nebudeme uvažovať. Ryan Merkley s okamžitou platnosťou prechádza na individuálny tréningový režim a až do odvolania nebude nastupovať za A-mužstvo Dukly Trenčín," uvádza sa ďalej v stanovisku.
"Celá situácia, ako aj prijaté rozhodnutie, boli komunikované s realizačným tímom a lídrami hráčskej kabíny, ktorí vyjadrili jednoznačnú podporu postupu vedenia klubu. Našou ambíciou je vybudovať silnú a rešpektovanú Duklu Trenčín. To však neznamená iba budovanie kvalitného mužstva a vytváranie špičkových podmienok pre hráčov, ale aj nastavenie jasných pravidiel, hodnôt a štandardov, ktoré budú platiť pre každého bez rozdielu. Žiadny jednotlivec nie je nad klubom. Záujmy Dukly Trenčín budú pre nás vždy na prvom mieste," dodalo vedenie Dukly Trenčín.
Merkley prišiel do Trenčína pred aktuálnou sezónou po pôsobení v nemeckom Straubingu. V aktuálnom ročníku extraligy absolvoval 22 duelov s bilanciou 3 góly a 14 asistencií.
Zdroj: SITA.sk - Dukle Trenčín sa vyhrážala neznáma osoba, klub odmieta uvoľniť svojho kanadského obrancu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tradičný slovenský hokejový klub HK Dukla Trenčín v súvislosti s kanadským obrancom Ryanom Merkleym čelil vyhrážkam. Extraligista tohto 26-ročného beka preradil na individuálne tréningy a do odvolania nebude hrávať za A-tím. Situáciu sa vedenie "vojakov" rozhodlo detailne opísať na svojom webe.
"Vzhľadom na aktuálnu situáciu považujeme za potrebné transparentne informovať našich fanúšikov o okolnostiach týkajúcich sa Ryana Merkleyho. Hráč nás pred niekoľkými dňami informoval o svojom záujme opustiť Duklu Trenčín a pokračovať v kariére v SKA Petrohrad. Následne klub kontaktovala osoba z bieloruského telefónneho čísla, ktorá sa odmietla identifikovať a ktorá deklarovala, že disponuje ponukou pre nášho hráča. Komunikácia zo strany tejto osoby opakovane obsahovala vyhrážky a nátlak voči nášmu klubu v prípade, že hráčovi neumožníme odchod. Do dnešného dňa nás pritom nikto z oficiálnych predstaviteľov SKA Petrohrad nekontaktoval," uviedli Trenčania.
Ryan Merkley mal potom písomne oznámiť, že nemá záujem naďalej nastupovať za Duklu Trenčín a chce klub opustiť. "Hráč má však s naším klubom platnú zmluvu, ktorá ho neoprávňuje k takémuto jednostrannému odchodu. Ako nové vedenie klubu sa snažíme našim hráčom vytvárať nadštandardné podmienky v kontexte slovenskej extraligy, a to po finančnej, športovej aj organizačnej stránke. Rovnaký prístup sme uplatňovali aj voči Ryanovi. Na oplátku od každého hráča očakávame profesionalitu, rešpekt voči klubu, spoluhráčom, fanúšikom a predovšetkým dodržiavanie zmluvných záväzkov," pokračovali predstavitelia extraligistu.
Dukla Trenčín ďalej zdôraznila, že nebude ustupovať nátlaku ani akceptovať jednostranné nerešpektovanie platných zmlúv. "Za súčasných okolností preto hráčovi neumožníme prestup do iného klubu. Pokiaľ nás potenciálny záujemca oficiálne nekontaktuje a nezačne s nami korektne rokovať, o jeho uvoľnení nebudeme uvažovať. Ryan Merkley s okamžitou platnosťou prechádza na individuálny tréningový režim a až do odvolania nebude nastupovať za A-mužstvo Dukly Trenčín," uvádza sa ďalej v stanovisku.
"Celá situácia, ako aj prijaté rozhodnutie, boli komunikované s realizačným tímom a lídrami hráčskej kabíny, ktorí vyjadrili jednoznačnú podporu postupu vedenia klubu. Našou ambíciou je vybudovať silnú a rešpektovanú Duklu Trenčín. To však neznamená iba budovanie kvalitného mužstva a vytváranie špičkových podmienok pre hráčov, ale aj nastavenie jasných pravidiel, hodnôt a štandardov, ktoré budú platiť pre každého bez rozdielu. Žiadny jednotlivec nie je nad klubom. Záujmy Dukly Trenčín budú pre nás vždy na prvom mieste," dodalo vedenie Dukly Trenčín.
Merkley prišiel do Trenčína pred aktuálnou sezónou po pôsobení v nemeckom Straubingu. V aktuálnom ročníku extraligy absolvoval 22 duelov s bilanciou 3 góly a 14 asistencií.
Zdroj: SITA.sk - Dukle Trenčín sa vyhrážala neznáma osoba, klub odmieta uvoľniť svojho kanadského obrancu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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