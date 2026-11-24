Nemec asistoval pri prehre Calgary, Slafkovský nebodoval. Liška skóroval v KHL – VIDEO
Martin Pospíšil a Samuel Honzek nefigurovali v zostave Calgary. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu pri prehre
24.11.2026 (SITA.sk) - Martin Pospíšil a Samuel Honzek nefigurovali v zostave Calgary.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu pri prehre Calgary Flames na ľade Ottawy Senators 1:2 v zámorskej NHL. V 56. minúte sa podieľal na góle Matta Coronata, ktorý zmiernil prehru hostí. Nemec strávil na ľade 20 minút a sedem sekúnd. Jeho krajania Martin Pospíšil a Samuel Honzek nefigurovali v zostave Calgary.
Juraj Slafkovský nebodoval pri domácej prehre Montrealu Canadiens s Los Angeles Kings 1:2. Slovenský útočník odohral 20 minút a 43 sekúnd, zaznamenal dve strely na bránku, dva bodyčeky a zablokoval dve strely súpera.
V Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sa strelecky presadil Adam Liška, ktorý prispel k víťazstvu Severstaľu Čerepovec na ľade Sibiru Novosibirsk 4:2. Slovenský útočník v poslednej minúte spečatil triumf svojho mužstva gólom do prázdnej bránky.
Zdroj: SITA.sk - Nemec asistoval pri prehre Calgary, Slafkovský nebodoval. Liška skóroval v KHL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu pri prehre Calgary Flames na ľade Ottawy Senators 1:2 v zámorskej NHL. V 56. minúte sa podieľal na góle Matta Coronata, ktorý zmiernil prehru hostí. Nemec strávil na ľade 20 minút a sedem sekúnd. Jeho krajania Martin Pospíšil a Samuel Honzek nefigurovali v zostave Calgary.
Juraj Slafkovský nebodoval pri domácej prehre Montrealu Canadiens s Los Angeles Kings 1:2. Slovenský útočník odohral 20 minút a 43 sekúnd, zaznamenal dve strely na bránku, dva bodyčeky a zablokoval dve strely súpera.
V Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sa strelecky presadil Adam Liška, ktorý prispel k víťazstvu Severstaľu Čerepovec na ľade Sibiru Novosibirsk 4:2. Slovenský útočník v poslednej minúte spečatil triumf svojho mužstva gólom do prázdnej bránky.
Zdroj: SITA.sk - Nemec asistoval pri prehre Calgary, Slafkovský nebodoval. Liška skóroval v KHL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Britský premiér Burnham nevylučuje návrat do EÚ. Bez referenda by to však bolo „nepredstaviteľné“
- Holeša nemá rád frázu o užívaní si zápasov. Od Sloveniek chce maximum, od domácich ME aj viac než športový úspech
- Česko sa pridalo k výzve adresovanej Mjanmarsku po rozsudku o genocíde. Slovensko medzi signatármi chýba