Tragický požiar v Kolačkove ohrozil približne 50 detí, tri z nich sú nezvestné a našli sa aj ľudské pozostatky – FOTO
Do zásahu sa zapojili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Požiar, ktorý vo štvrtok 26. novembra v skorých ranných hodinách vypukol v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, si ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Do zásahu sa zapojili profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
Požiar, ktorý vo štvrtok 26. novembra v skorých ranných hodinách vypukol v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, si vyžiadal rozsiahly zásah hasičov a zranilo sa pri ňom päť ľudí. Oheň zasiahol približne desať príbytkov. Situácia je však ešte vážnejšia, ako sa pôvodne zdalo. Polícia eviduje tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. Na mieste požiaru našli aj ľudské pozostatky, ich totožnosť však zatiaľ nie je známa. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Prešov Ingrida Pavlovská.
Polícia upozornila, že v tejto chvíli nemožno potvrdiť, či nájdené pozostatky patria nezvestným deťom. Ich identifikácia bude predmetom ďalšieho vyšetrovania a nariadenej súdnej pitvy. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a vykonávanie procesných úkonov zatiaľ polícia neposkytuje ďalšie podrobnosti. V okrese Stará Ľubovňa vyhlásili mimoriadnu situáciu a zasadať má krízový štáb.
Ako SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, požiar bol nahlásený krátko po jednej hodine v noci. Do zásahu sa postupne zapojilo 21 profesionálnych a 15 dobrovoľných hasičov. Použili spolu 13 kusov techniky vrátane evakuačného autobusu. V ranných hodinách na mieste pokračovali zásahové práce, a to aj pre rozsiahle zadymenie.
Hasičom sa požiar podarilo lokalizovať, práca na mieste však pokračovala aj po jeho zvládnutí. Okrem profesionálnych hasičov z viacerých staníc zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Plavča, Novej Ľubovne a Podolínca. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
„Momentálne zasahuje deväť príslušníkov z troch hasičských staníc so siedmimi kusmi techniky a šesť dobrovoľných hasičov z Plavča,“ uviedol po pol deviatej ráno operačný dôstojník HaZZ.
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Na mieste pracuje zisťovateľ príčin požiarov, potrebné úkony vykonávajú aj policajti. Hasiči pokračujú v prácach aj pre rozsiahle zadymenie. Hlbokú sústrasť rodinám v obci Kolačkov vyjadril aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
„Správa z Kolačkova je tragédiou. Myslíme na rodičov a na všetky deti, ktoré v noci utekali z horiacich domovov. Ďakujem hasičom, policajtom a všetkým, ktorí sú na mieste a robia všetko pre to, aby nezvestné deti našli,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Úrad komisára pre deti bude situáciu detí zasiahnutých požiarom pozorne sledovať aj v nasledujúcich týždňoch. Opakovane apeluje na neúnosnú situáciu detí žijúcich v marginalizovaných komunitách.
„Pokiaľ budú deti na Slovensku žiť v obydliach, v ktorých stačí jedna iskra a v priebehu minút zhorí celá ulica, budú sa takéto tragédie opakovať. Dnes je čas na pomoc a smútok. Potom bude čas na otázky, ktoré si musíme položiť všetci,“ hovorí Jozef Mikloško. Komisár upozorňuje, že deti, ktoré požiar prežili, potrebujú okrem strechy nad hlavou aj pokoj a bezpečie.
„Tieto deti prišli na prahu zimy takmer o všetko. Takýto strach by nemalo zažiť žiadne dieťa. Popri náhradnom ubytovaní, teplom oblečení a jedle potrebujú aj odbornú psychologickú pomoc a dospelých, ktorí pri nich zostanú aj vtedy, keď kamery odídu. Pri riešení náhradného bývania musí byť na prvom mieste to, aby rodiny zostali spolu,“ dodal komisár.
Zdroj: SITA.sk - Tragický požiar v Kolačkove ohrozil približne 50 detí, tri z nich sú nezvestné a našli sa aj ľudské pozostatky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar, ktorý vo štvrtok 26. novembra v skorých ranných hodinách vypukol v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, si vyžiadal rozsiahly zásah hasičov a zranilo sa pri ňom päť ľudí. Oheň zasiahol približne desať príbytkov. Situácia je však ešte vážnejšia, ako sa pôvodne zdalo. Polícia eviduje tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. Na mieste požiaru našli aj ľudské pozostatky, ich totožnosť však zatiaľ nie je známa. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Prešov Ingrida Pavlovská.
Zasadať má krízový štáb
Polícia upozornila, že v tejto chvíli nemožno potvrdiť, či nájdené pozostatky patria nezvestným deťom. Ich identifikácia bude predmetom ďalšieho vyšetrovania a nariadenej súdnej pitvy. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a vykonávanie procesných úkonov zatiaľ polícia neposkytuje ďalšie podrobnosti. V okrese Stará Ľubovňa vyhlásili mimoriadnu situáciu a zasadať má krízový štáb.
Ako SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, požiar bol nahlásený krátko po jednej hodine v noci. Do zásahu sa postupne zapojilo 21 profesionálnych a 15 dobrovoľných hasičov. Použili spolu 13 kusov techniky vrátane evakuačného autobusu. V ranných hodinách na mieste pokračovali zásahové práce, a to aj pre rozsiahle zadymenie.
Hasičom sa požiar podarilo lokalizovať, práca na mieste však pokračovala aj po jeho zvládnutí. Okrem profesionálnych hasičov z viacerých staníc zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Plavča, Novej Ľubovne a Podolínca. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
„Momentálne zasahuje deväť príslušníkov z troch hasičských staníc so siedmimi kusmi techniky a šesť dobrovoľných hasičov z Plavča,“ uviedol po pol deviatej ráno operačný dôstojník HaZZ.
Reakcia komisára pre deti
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Na mieste pracuje zisťovateľ príčin požiarov, potrebné úkony vykonávajú aj policajti. Hasiči pokračujú v prácach aj pre rozsiahle zadymenie. Hlbokú sústrasť rodinám v obci Kolačkov vyjadril aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
„Správa z Kolačkova je tragédiou. Myslíme na rodičov a na všetky deti, ktoré v noci utekali z horiacich domovov. Ďakujem hasičom, policajtom a všetkým, ktorí sú na mieste a robia všetko pre to, aby nezvestné deti našli,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Pokoj a bezpečie pre deti
Úrad komisára pre deti bude situáciu detí zasiahnutých požiarom pozorne sledovať aj v nasledujúcich týždňoch. Opakovane apeluje na neúnosnú situáciu detí žijúcich v marginalizovaných komunitách.
„Pokiaľ budú deti na Slovensku žiť v obydliach, v ktorých stačí jedna iskra a v priebehu minút zhorí celá ulica, budú sa takéto tragédie opakovať. Dnes je čas na pomoc a smútok. Potom bude čas na otázky, ktoré si musíme položiť všetci,“ hovorí Jozef Mikloško. Komisár upozorňuje, že deti, ktoré požiar prežili, potrebujú okrem strechy nad hlavou aj pokoj a bezpečie.
„Tieto deti prišli na prahu zimy takmer o všetko. Takýto strach by nemalo zažiť žiadne dieťa. Popri náhradnom ubytovaní, teplom oblečení a jedle potrebujú aj odbornú psychologickú pomoc a dospelých, ktorí pri nich zostanú aj vtedy, keď kamery odídu. Pri riešení náhradného bývania musí byť na prvom mieste to, aby rodiny zostali spolu,“ dodal komisár.
Zdroj: SITA.sk - Tragický požiar v Kolačkove ohrozil približne 50 detí, tri z nich sú nezvestné a našli sa aj ľudské pozostatky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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