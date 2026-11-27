Cehlárik spečatil víťazstvo Växjö, Tatar zaznamenal dve asistencie pri triumfe Zugu
V zahraničných súťažiach bodovali aj Marián Studenič a Christián Jaroš, v zámorskej NHL sa pre Deň vďakyvzdania nehralo. Slovenský hokejový útočník Peter ...
27.11.2026 (SITA.sk) - V zahraničných súťažiach bodovali aj Marián Studenič a Christián Jaroš, v zámorskej NHL sa pre Deň vďakyvzdania nehralo.
Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik prispel gólom k víťazstvu Växjö nad Djurgårdenom 4:1 vo štvrtkovom stretnutí najvyššej švédskej súťaže (SHL). V 58. minúte spečatil triumf svojho mužstva zásahom do prázdnej bránky.
Vo švajčiarskej najvyššej súťaži sa dvoma asistenciami blysol Tomáš Tatar, ktorý pomohol Zugu k víťazstvu 3:1 na ľade Fribourgu. Skúsený slovenský útočník v 29. minúte asistoval pri góle Jana Kovářa na 2:0 a v záverečnej minúte pri zásahu Andreasa Wingerliho na konečných 3:1.
Vo Švédsku bodoval aj ďalší slovenský útočník Marián Studenič, ktorý sa asistenciou podieľal na otváracom góle stretnutia už v 2. minúte. Jeho Färjestad zvíťazil na ľade Timrå 5:4 po samostatných nájazdoch.
V Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) si slovenský obranca Christián Jaroš pripísal asistenciu pri jedinom góle Spartaka Moskva, ktorý v mestskom derby podľahol CSKA Moskva 1:5.
V zámorskej NHL sa vo štvrtok pre americký Deň vďakyvzdania nehralo.
Zdroj: SITA.sk - Cehlárik spečatil víťazstvo Växjö, Tatar zaznamenal dve asistencie pri triumfe Zugu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik prispel gólom k víťazstvu Växjö nad Djurgårdenom 4:1 vo štvrtkovom stretnutí najvyššej švédskej súťaže (SHL). V 58. minúte spečatil triumf svojho mužstva zásahom do prázdnej bránky.
Vo švajčiarskej najvyššej súťaži sa dvoma asistenciami blysol Tomáš Tatar, ktorý pomohol Zugu k víťazstvu 3:1 na ľade Fribourgu. Skúsený slovenský útočník v 29. minúte asistoval pri góle Jana Kovářa na 2:0 a v záverečnej minúte pri zásahu Andreasa Wingerliho na konečných 3:1.
Vo Švédsku bodoval aj ďalší slovenský útočník Marián Studenič, ktorý sa asistenciou podieľal na otváracom góle stretnutia už v 2. minúte. Jeho Färjestad zvíťazil na ľade Timrå 5:4 po samostatných nájazdoch.
V Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) si slovenský obranca Christián Jaroš pripísal asistenciu pri jedinom góle Spartaka Moskva, ktorý v mestskom derby podľahol CSKA Moskva 1:5.
V zámorskej NHL sa vo štvrtok pre americký Deň vďakyvzdania nehralo.
Zdroj: SITA.sk - Cehlárik spečatil víťazstvo Växjö, Tatar zaznamenal dve asistencie pri triumfe Zugu © SITA Všetky práva vyhradené.
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