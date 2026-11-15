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Už aj muži majú za sebou prvý slalom sezóny. Suverénny Braathen nenašiel premožiteľa v Levi druhý rok za sebou

Dvadsaťšesťročný Lucas Pinheiro Braathen v októbri vyhral úvodný obrovský slalom sezóny v Söldene. Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen obhájil náskok z prvého kola a zvíťazil v slalome Svetového ...

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15.11.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťšesťročný Lucas Pinheiro Braathen v októbri vyhral úvodný obrovský slalom sezóny v Söldene.

Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen obhájil náskok z prvého kola a zvíťazil v slalome Svetového pohára na náročnej ľadovcovej trati vo fínskom Levi.

Lyžiar narodený v Nórsku predviedol v prvom kole suverénny výkon, a hoci v druhom kole dosiahol až deviaty najlepší čas, celkovo zvíťazil s pohodlným náskokom 0,56 sekundy pred Francúzom Clémentom Noelom.

Tretie miesto obsadil Švajčiar Loic Meillard so stratou 0,73 sekundy, k čomu mu pomohla vydarená druhá jazda. Rakúšan Joshua Sturm, ktorý bol po úvodnom kole tretí, totiž v druhej minul bránku.

Dvadsaťšesťročný Pinheiro Braathen, ktorý zmenil športovú príslušnosť z Nórska na Brazíliu, už v októbri vyhral úvodný obrovský slalom sezóny v Söldene.

Svetový pohár pokračuje budúci víkend dvoma slalomami v rakúskom stredisku Gurgl, každé pohlavie má na programe jedny preteky.


Zdroj: SITA.sk - Už aj muži majú za sebou prvý slalom sezóny. Suverénny Braathen nenašiel premožiteľa v Levi druhý rok za sebou © SITA Všetky práva vyhradené.

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