Finále MS 2030 chce hostiť Španielsko, no konkuruje mu výstavba ohromného štadióna v Maroku. Stiahnu majstri sveta kandidatúru?
Španielsko presadzuje, aby sa finále odohralo na štadióne Santiaga Bernabéua, domovskom stánku Realu Madrid. Finále majstrovstiev sveta v roku 2030 sa uskutoční v Španielsku. Zopakoval to šéf ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Španielsko presadzuje, aby sa finále odohralo na štadióne Santiaga Bernabéua, domovskom stánku Realu Madrid.
Finále majstrovstiev sveta v roku 2030 sa uskutoční v Španielsku. Zopakoval to šéf Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Rafael Louzán, pričom dodal, že v prípade, ak by sa mýlil, neuvažuje o stiahnutí kandidatúry.
Krajina na východe Pyrenejského polostrova organizuje nasledujúci svetový šampionát spoločne so susedom z Portugalska a Marokom. Rozhodnutie o dejisku súboja o trofej padne v roku 2028.
Španielsko presadzuje, aby sa finále odohralo na štadióne Santiaga Bernabéua, domovskom stánku Realu Madrid. Portugalsko nedisponuje vhodným stánkom, no Maroko navrhlo štadión Hassana II. s kapacitou 115-tisíc divákov, ktorý sa v súčasnosti stavia v meste Benslimane neďaleko Casablancy.
"Neexistuje iný plán než ten, že sa rozhodujúci zápas turnaja uskutoční v Španielsku," vyhlásil Louzan na konferencii v komplexe RFEF "Ciudad del Fútbol" na predmestí Madridu.
"Momentálne neuvažujem o možnosti, že by Španielsko odstúpilo z kandidatúry, keďže scenár, v ktorom by sme nehostili finále, vôbec neprichádza do úvahy," povedal.
Louzán tak reagoval na slová Alberta Núñeza Feijóa, lídra pravicovej Ľudovej strany. Ten v televíznom rozhovore uviedol, že ak by sa po voľbách 29. novembra stal premiérom, zasadzoval by sa za stiahnutie španielskej kandidatúry na usporiadanie MS v prípade, že by právo hostiť posledný duel podujatia získalo Maroko.
Louzán označil túto otázku za čisto hypotetickú. "Taká možnosť jednoducho neexistuje," dodal s tým, že vzhľadom na tradíciu FIFA, ktorá počíta s rotáciou usporiadateľov MS, patrí usporiadanie finále "európskemu kontinentu".
Šéf RFEF tiež informoval, že delegácia technických expertov FIFA minulý týždeň navštívila španielske štadióny, ktoré sa uchádzajú o možnosť hostiť súboje počas turnaja.
Zdroj: SITA.sk - Finále MS 2030 chce hostiť Španielsko, no konkuruje mu výstavba ohromného štadióna v Maroku. Stiahnu majstri sveta kandidatúru? © SITA Všetky práva vyhradené.
Finále majstrovstiev sveta v roku 2030 sa uskutoční v Španielsku. Zopakoval to šéf Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Rafael Louzán, pričom dodal, že v prípade, ak by sa mýlil, neuvažuje o stiahnutí kandidatúry.
Krajina na východe Pyrenejského polostrova organizuje nasledujúci svetový šampionát spoločne so susedom z Portugalska a Marokom. Rozhodnutie o dejisku súboja o trofej padne v roku 2028.
Španielsko presadzuje, aby sa finále odohralo na štadióne Santiaga Bernabéua, domovskom stánku Realu Madrid. Portugalsko nedisponuje vhodným stánkom, no Maroko navrhlo štadión Hassana II. s kapacitou 115-tisíc divákov, ktorý sa v súčasnosti stavia v meste Benslimane neďaleko Casablancy.
Reagoval na slová politika
"Neexistuje iný plán než ten, že sa rozhodujúci zápas turnaja uskutoční v Španielsku," vyhlásil Louzan na konferencii v komplexe RFEF "Ciudad del Fútbol" na predmestí Madridu.
"Momentálne neuvažujem o možnosti, že by Španielsko odstúpilo z kandidatúry, keďže scenár, v ktorom by sme nehostili finále, vôbec neprichádza do úvahy," povedal.
Louzán tak reagoval na slová Alberta Núñeza Feijóa, lídra pravicovej Ľudovej strany. Ten v televíznom rozhovore uviedol, že ak by sa po voľbách 29. novembra stal premiérom, zasadzoval by sa za stiahnutie španielskej kandidatúry na usporiadanie MS v prípade, že by právo hostiť posledný duel podujatia získalo Maroko.
Louzán označil túto otázku za čisto hypotetickú. "Taká možnosť jednoducho neexistuje," dodal s tým, že vzhľadom na tradíciu FIFA, ktorá počíta s rotáciou usporiadateľov MS, patrí usporiadanie finále "európskemu kontinentu".
Šéf RFEF tiež informoval, že delegácia technických expertov FIFA minulý týždeň navštívila španielske štadióny, ktoré sa uchádzajú o možnosť hostiť súboje počas turnaja.
Zdroj: SITA.sk - Finále MS 2030 chce hostiť Španielsko, no konkuruje mu výstavba ohromného štadióna v Maroku. Stiahnu majstri sveta kandidatúru? © SITA Všetky práva vyhradené.
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