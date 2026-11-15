Poníženie Portugalska na jeho pôde. Dánsko rozdrvilo súpera, ktorý hral prvýkrát po konci Ronalda v reprezentácii – VIDEO
Pri pohľade na nevýrazný výkon Portugalska v tomto súboji bolo zrejmé, že tímu by sa zišiel Ronaldo v najlepšej forme. Portugalsko utrpelo zdrvujúcu prehru 1:4 s Dánskom. Išlo o zahanbujúci ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Pri pohľade na nevýrazný výkon Portugalska v tomto súboji bolo zrejmé, že tímu by sa zišiel Ronaldo v najlepšej forme.
Portugalsko utrpelo zdrvujúcu prehru 1:4 s Dánskom. Išlo o zahanbujúci výsledok v Lige národov, pričom to bol zároveň prvý zápas bez Cristiana Ronalda po tom, čo táto hviezdna útočná opora ukončila svoju reprezentačnú kariéru.
Hlavnou postavou zápasu bol Rasmus Højlund, ktorý strelil dva góly. Severania vďaka skvelému výkonu v Brage poskočili na druhé miesto v skupine 4 v A-divízii a výrazne sa priblížilo k postupu do štvrťfinále.
Dáni majú po piatich zápasoch na konte deväť bodov, o tri menej než Portugalsko. To už malo istý postup medzi najlepších osem tímov, keďže predtým vyhralo všetky štyri duely v skupine.
Ak Dánsko aspoň remizuje s Nórskom, ktoré zdolalo Wales 3:1, zabezpečí si postup. Portugalsko zase dúfa, že debakel bol len ojedinelým zlyhaním a nie predzvesťou ďalších problémov.
"Neexistujú súboje, na ktoré treba zabudnúť. Bol to večer, z ktorého sa môžeme poučiť a vidieť chyby, ktoré sme urobili," uviedol portugalský stredopoliar Bruno Fernandes.
"Dáni boli navyše mimoriadne efektívni – premenili svoje šance. Bolo to jednoducho stretnutie, v ktorom sa pre nás všetko pokazilo," dodal.
Pred úvodným výkopom si Portugalsko uctilo Ronalda, ktorý minulý týždeň oznámil koniec v reprezentácii. Hráči aj maskoti nastúpili na trávnik v dresoch s číslom sedem a jeho menom.
Fanúšikovia rozvinuli obrovský transparent s nápisom "Ďakujeme, kapitán". V siedmej minúte zápasu sa štadiónom ozval potlesk.
Ronaldo debutoval za Portugalsko v roku 2003 a postupne vytvoril svetové rekordy v počte gólov aj odohraných duelov na reprezentačnej úrovni – v 234 stretnutiach skóroval 146-krát.
Vrcholom jeho reprezentačnej kariéry bol triumf na Eure 2016. Záver však bol nepríjemný. Aktuálne 41-ročný hráč sa dostal do konfliktu s trénerom Jorgem Jesusom, keďže neodohral dostatný počet minút v septembrových meraniach síl v Lige národov, aký si predstavoval.
Tento spor vyústil do 30-dňového dištancu, ktorý päťnásobnému držiteľovi Zlatej lopty udelil Portugalský futbalový zväz, čo následne viedlo k Ronaldovmu odchodu do reprezentačného dôchodku.
Pri pohľade na nevýrazný výkon Portugalska v tomto súboji bolo zrejmé, že tímu by sa zišiel Ronaldo v najlepšej forme. Dánsko bolo od prvej minúty lepším tímom a nebolo žiadnym prekvapením, že hostia odchádzali do šatní s vedením, o ktoré sa v 43. minúte postaral Pierre-Emile Højbjerg premeneným pokutovým kopom.
Štyri minúty po zmene strán poslal Højlund loptu do siete parádnym volejom a o sedem minút neskôr šokoval domáce publikum zásahom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Ronaldo – útočník Neapola si vychutnal Renata Veigu a následne z hranice pokutového územia vyslal prudkú strelu, ktorá skončila v bráne.
Keď Joachim Andersen hlavou pridal štvrtý gól, štadiónom Estadio Municipal sa začal ozývať piskot a bučanie. Neskorý čestný zásah Bernarda Silvu nespokojnosť priaznivcov zmiernil len minimálne.
"Každý jeden dánsky hráč podal najlepší výkon, aký som za dlhý čas videl. Platí to aj o striedajúcich futbalistoch, vďaka čomu bol celkový prejav tímu fantastický. Strelili sme niekoľko skvelých gólov a víťazstvo sme si zaslúžili," uviedol Morten Hjulmand.
V Osle otvoril skóre za Nórsko tesne pred uplynutím hodiny hry Antonio Nusa peknou prízemnou strelou.
Následne Andreas Schjelderup zblízka usmernil do siete presný prízemný center od Erlinga Haalanda, ktorý dve minúty pred koncom sám uzavrel gólový účet premenenou penaltou.
Wales na chvíľu oživil nádej na priaznivý výsledok, keď David Brooks v 79. minúte znížil stav stretnutia technickým oblúčikom. Tím Craiga Bellamyho však napokon skončí na poslednom mieste v skupine a hrozí mu zostup do B-divízie.
Zdroj: SITA.sk - Poníženie Portugalska na jeho pôde. Dánsko rozdrvilo súpera, ktorý hral prvýkrát po konci Ronalda v reprezentácii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalsko utrpelo zdrvujúcu prehru 1:4 s Dánskom. Išlo o zahanbujúci výsledok v Lige národov, pričom to bol zároveň prvý zápas bez Cristiana Ronalda po tom, čo táto hviezdna útočná opora ukončila svoju reprezentačnú kariéru.
Hlavnou postavou zápasu bol Rasmus Højlund, ktorý strelil dva góly. Severania vďaka skvelému výkonu v Brage poskočili na druhé miesto v skupine 4 v A-divízii a výrazne sa priblížilo k postupu do štvrťfinále.
Dáni majú po piatich zápasoch na konte deväť bodov, o tri menej než Portugalsko. To už malo istý postup medzi najlepších osem tímov, keďže predtým vyhralo všetky štyri duely v skupine.
Musia sa z toho poučiť
Ak Dánsko aspoň remizuje s Nórskom, ktoré zdolalo Wales 3:1, zabezpečí si postup. Portugalsko zase dúfa, že debakel bol len ojedinelým zlyhaním a nie predzvesťou ďalších problémov.
"Neexistujú súboje, na ktoré treba zabudnúť. Bol to večer, z ktorého sa môžeme poučiť a vidieť chyby, ktoré sme urobili," uviedol portugalský stredopoliar Bruno Fernandes.
"Dáni boli navyše mimoriadne efektívni – premenili svoje šance. Bolo to jednoducho stretnutie, v ktorom sa pre nás všetko pokazilo," dodal.
Veľký transparent
Pred úvodným výkopom si Portugalsko uctilo Ronalda, ktorý minulý týždeň oznámil koniec v reprezentácii. Hráči aj maskoti nastúpili na trávnik v dresoch s číslom sedem a jeho menom.
Fanúšikovia rozvinuli obrovský transparent s nápisom "Ďakujeme, kapitán". V siedmej minúte zápasu sa štadiónom ozval potlesk.
Ronaldo debutoval za Portugalsko v roku 2003 a postupne vytvoril svetové rekordy v počte gólov aj odohraných duelov na reprezentačnej úrovni – v 234 stretnutiach skóroval 146-krát.
Vyostrený konflikt
Vrcholom jeho reprezentačnej kariéry bol triumf na Eure 2016. Záver však bol nepríjemný. Aktuálne 41-ročný hráč sa dostal do konfliktu s trénerom Jorgem Jesusom, keďže neodohral dostatný počet minút v septembrových meraniach síl v Lige národov, aký si predstavoval.
Tento spor vyústil do 30-dňového dištancu, ktorý päťnásobnému držiteľovi Zlatej lopty udelil Portugalský futbalový zväz, čo následne viedlo k Ronaldovmu odchodu do reprezentačného dôchodku.
Pri pohľade na nevýrazný výkon Portugalska v tomto súboji bolo zrejmé, že tímu by sa zišiel Ronaldo v najlepšej forme. Dánsko bolo od prvej minúty lepším tímom a nebolo žiadnym prekvapením, že hostia odchádzali do šatní s vedením, o ktoré sa v 43. minúte postaral Pierre-Emile Højbjerg premeneným pokutovým kopom.
Hromadné vypískanie
Štyri minúty po zmene strán poslal Højlund loptu do siete parádnym volejom a o sedem minút neskôr šokoval domáce publikum zásahom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Ronaldo – útočník Neapola si vychutnal Renata Veigu a následne z hranice pokutového územia vyslal prudkú strelu, ktorá skončila v bráne.
Keď Joachim Andersen hlavou pridal štvrtý gól, štadiónom Estadio Municipal sa začal ozývať piskot a bučanie. Neskorý čestný zásah Bernarda Silvu nespokojnosť priaznivcov zmiernil len minimálne.
"Každý jeden dánsky hráč podal najlepší výkon, aký som za dlhý čas videl. Platí to aj o striedajúcich futbalistoch, vďaka čomu bol celkový prejav tímu fantastický. Strelili sme niekoľko skvelých gólov a víťazstvo sme si zaslúžili," uviedol Morten Hjulmand.
Jednoznačný triumf
V Osle otvoril skóre za Nórsko tesne pred uplynutím hodiny hry Antonio Nusa peknou prízemnou strelou.
Následne Andreas Schjelderup zblízka usmernil do siete presný prízemný center od Erlinga Haalanda, ktorý dve minúty pred koncom sám uzavrel gólový účet premenenou penaltou.
Wales na chvíľu oživil nádej na priaznivý výsledok, keď David Brooks v 79. minúte znížil stav stretnutia technickým oblúčikom. Tím Craiga Bellamyho však napokon skončí na poslednom mieste v skupine a hrozí mu zostup do B-divízie.
Zdroj: SITA.sk - Poníženie Portugalska na jeho pôde. Dánsko rozdrvilo súpera, ktorý hral prvýkrát po konci Ronalda v reprezentácii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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