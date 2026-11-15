Progresívci stiahli návrh na odvolanie Šimkovičovej. Chcú počkať na vhodnejší čas
Poznamenal ale, že nevie zaručiť, že sa to podarí. Progresívne Slovensko stiahlo v parlamente návrh na odvolávanie ministerky kultúry a ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Poznamenal ale, že nevie zaručiť, že sa to podarí.
Progresívne Slovensko stiahlo v parlamente návrh na odvolávanie ministerky kultúry a podpredsedníčky vlády Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), o podpore jej odvolávania progresívci diskutujú s rôznymi aktérmi. V relácii televízie JOJ 24 Politika 24 to povedal predseda PS Michal Šimečka.
„Budeme ju odvolávať, ale vyčkáme na ten správny moment,” povedal. Podľa jeho slov sú aj v koalícii ľudia, ktorí sú nespokojní so Šimkovičovou. „Našou úlohou, ako opozičnej strany, je načasovať to odvolávanie tak, aby malo čo najväčšiu šancu na úspech,” dodal šéf progresívcov. Poznamenal ale, že nevie zaručiť, že sa to podarí.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci stiahli návrh na odvolanie Šimkovičovej. Chcú počkať na vhodnejší čas © SITA Všetky práva vyhradené.
Progresívne Slovensko stiahlo v parlamente návrh na odvolávanie ministerky kultúry a podpredsedníčky vlády Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), o podpore jej odvolávania progresívci diskutujú s rôznymi aktérmi. V relácii televízie JOJ 24 Politika 24 to povedal predseda PS Michal Šimečka.
„Budeme ju odvolávať, ale vyčkáme na ten správny moment,” povedal. Podľa jeho slov sú aj v koalícii ľudia, ktorí sú nespokojní so Šimkovičovou. „Našou úlohou, ako opozičnej strany, je načasovať to odvolávanie tak, aby malo čo najväčšiu šancu na úspech,” dodal šéf progresívcov. Poznamenal ale, že nevie zaručiť, že sa to podarí.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci stiahli návrh na odvolanie Šimkovičovej. Chcú počkať na vhodnejší čas © SITA Všetky práva vyhradené.
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