Mimoriadne úspešný prelomový rok zakončil víťazstvom. Bude onedlho cyklistike vládnuť Seixas a nie Pogačar?
Svoje prvé triumfy na úrovni World Tour dosiahol na týždňových pretekoch Okolo Baskicka a na jednorazovej klasike Valónsky šíp. Cyklistický talent Paul Seixas zavŕšil svoj mimoriadne úspešný ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Svoje prvé triumfy na úrovni World Tour dosiahol na týždňových pretekoch Okolo Baskicka a na jednorazovej klasike Valónsky šíp.
Cyklistický talent Paul Seixas zavŕšil svoj mimoriadne úspešný prelomový rok víťazstvom v Japonsku, keď na podujatí Saitama Criterium (spojenom s Tour de France) zdolal majstra sveta Brandona McNultyho.
Tento 20-ročný Francúz sa v aktuálnej sezóne stal najmladším víťazom pretekov Giro di Lombardia a pri svojom debute na Tour de France obsadil štvrté miesto.
Svoje prvé triumfy na úrovni World Tour dosiahol na týždňových pretekoch Okolo Baskicka a na jednorazovej klasike Valónsky šíp.
V Japonsku opäť vystúpil na najvyšší stupienok, keď po ďalšom suverénnom výkone dostihol Američana McNultyho.
"Som naozaj spokojný, je to pekná bodka za sezónou. Stratégia bola dobrá – zaútočiť v 14. kole. Podarilo sa mi to, potom som dobehol Brandona a bolo rozhodnuté," radoval sa Francúz.
Seixas, ktorý v septembri oslávil 20. narodeniny, sa víťazstvom na pretekoch Okolo Lombardie stal štvrtým najmladším víťazom jedného z prestížnych cyklistických "monumentov".
Bol o viac než dva roky mladší než víťaz Tour de France Tadej Pogačar či olympijský šampión Remco Evenepoel v čase, keď v rokoch 2021, respektíve 2022, ovládli preteky Liège-Bastogne-Liège.
Na otázku, ako zvláda svoju novonadobudnutú slávu, odpovedal: "Nevadí mi to. Mám na seba vlastné nároky a dokážem sa s tým vyrovnať."
McNulty sa pokúsil o únik v záverečnej fáze, no Seixas zareagoval a necelé tri kilometre pred cieľom ho predstihol. Tretie miesto obsadil Nór Torstein Træen.
Američan uzatvára rok, v ktorom sa stal prvým cyklistom z USA po 33 rokoch, ktorý získal titul majstra sveta v cestných pretekoch mužov.
Dvadsaťosemročný cyklista po svojom neúspešnom útoku na Seixasa poznamenal, že "to jednoducho nevyšlo".
"Moja celková stratégia spočívala v tom, aby som si ušetril sily na posledné kolá, skúsil zaútočiť o niečo skôr a prekvapil ich. Boli o niečo silnejší – alebo skôr Paul bol silnejší," dodal McNulty.
Zdroj: SITA.sk - Mimoriadne úspešný prelomový rok zakončil víťazstvom. Bude onedlho cyklistike vládnuť Seixas a nie Pogačar? © SITA Všetky práva vyhradené.
Cyklistický talent Paul Seixas zavŕšil svoj mimoriadne úspešný prelomový rok víťazstvom v Japonsku, keď na podujatí Saitama Criterium (spojenom s Tour de France) zdolal majstra sveta Brandona McNultyho.
Tento 20-ročný Francúz sa v aktuálnej sezóne stal najmladším víťazom pretekov Giro di Lombardia a pri svojom debute na Tour de France obsadil štvrté miesto.
Svoje prvé triumfy na úrovni World Tour dosiahol na týždňových pretekoch Okolo Baskicka a na jednorazovej klasike Valónsky šíp.
Výborná stratégia
V Japonsku opäť vystúpil na najvyšší stupienok, keď po ďalšom suverénnom výkone dostihol Američana McNultyho.
"Som naozaj spokojný, je to pekná bodka za sezónou. Stratégia bola dobrá – zaútočiť v 14. kole. Podarilo sa mi to, potom som dobehol Brandona a bolo rozhodnuté," radoval sa Francúz.
Seixas, ktorý v septembri oslávil 20. narodeniny, sa víťazstvom na pretekoch Okolo Lombardie stal štvrtým najmladším víťazom jedného z prestížnych cyklistických "monumentov".
Vyrovnáva sa so slávou
Bol o viac než dva roky mladší než víťaz Tour de France Tadej Pogačar či olympijský šampión Remco Evenepoel v čase, keď v rokoch 2021, respektíve 2022, ovládli preteky Liège-Bastogne-Liège.
Na otázku, ako zvláda svoju novonadobudnutú slávu, odpovedal: "Nevadí mi to. Mám na seba vlastné nároky a dokážem sa s tým vyrovnať."
McNulty sa pokúsil o únik v záverečnej fáze, no Seixas zareagoval a necelé tri kilometre pred cieľom ho predstihol. Tretie miesto obsadil Nór Torstein Træen.
Bol slabší než Seixas
Američan uzatvára rok, v ktorom sa stal prvým cyklistom z USA po 33 rokoch, ktorý získal titul majstra sveta v cestných pretekoch mužov.
Dvadsaťosemročný cyklista po svojom neúspešnom útoku na Seixasa poznamenal, že "to jednoducho nevyšlo".
"Moja celková stratégia spočívala v tom, aby som si ušetril sily na posledné kolá, skúsil zaútočiť o niečo skôr a prekvapil ich. Boli o niečo silnejší – alebo skôr Paul bol silnejší," dodal McNulty.
Zdroj: SITA.sk - Mimoriadne úspešný prelomový rok zakončil víťazstvom. Bude onedlho cyklistike vládnuť Seixas a nie Pogačar? © SITA Všetky práva vyhradené.
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