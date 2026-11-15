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V koalícii sa môže schyľovať k ďalšiemu prestupu. Kuffa naznačil, kto sa pridá k Tarabovi

Konkrétne meno podľa jeho slov pozná, nechcel ho ale povedať. Napokon prezradil, že by malo ísť o poslanca koaličného Hlasu. Štátny tajomník

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filip kuffa
15.11.2026 (SITA.sk) - Konkrétne meno podľa jeho slov pozná, nechcel ho ale povedať. Napokon prezradil, že by malo ísť o poslanca koaličného Hlasu.

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) Filip Kuffa tvrdí, že v kuloároch sa hovorí o ďalšom poslancovi, ktorý by sa v parlamente mohol pridať k exministrovi Tomášovi Tarabovi.

Uviedol to v relácii V politike v spravodajskej televízii TA3. Konkrétne meno podľa jeho slov pozná, nechcel ho ale povedať. Napokon prezradil, že by malo ísť o poslanca koaličného Hlasu.

Taraba spolupracuje s exposlancami Hlasu


Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj Slovenská národná strana (SNS), ktorej nominantom Taraba bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva.

Taraba sa následne vrátil do parlamentu, kde pôsobí ako nezaradený poslanec. Spolupracuje s ním bývalý poslanec Hlasu Peter Slyško, pridal sa aj poslanec Roman Malatinec, ktorý bol do NR SR tiež zvolený za Hlas-SD, avšak neskôr sa pridal k skupine poslancov Strany vidieka, odkiaľ odišiel k Tarabovi.

Kuffa kritizuje prezidenta


Po Tarabovom vyjadrení prezident Peter Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post. Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR. Kuffa v tejto súvislosti v TA3 kritizoval prezidentove vyjadrenia, že ak dostane nové meno, ihneď tohto človeka vymenuje, napriek tomu, že Kuffu si nechal preveriť.

Prezident totiž pri informovaní o tom, že Kuffu zatiaľ nevymenuje za ministra, argumentoval podozreniami z trestných činov. Hlava štátu pripomenula, že už niekoľko týždňov v mediálnom priestore zaznievajú informácie, ktoré naznačujú možnosť nekalého konania niektorej z organizácií ministerstva životného prostredia či prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR.


Zdroj: SITA.sk - V koalícii sa môže schyľovať k ďalšiemu prestupu. Kuffa naznačil, kto sa pridá k Tarabovi © SITA Všetky práva vyhradené.

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