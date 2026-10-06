|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 6.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Natália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. októbra 2026
Američanka Gauffová po triumfe v Pekingu nad mladou Číňankou čelili rasizmu v online priestore
Tagy: WTA Tour
Všetko spôsobil incident zo záveru prvého setu, keď americká tenistka požiadala videokontrolu výmeny kvôli blikajúcim LED svetlám. Pôvodne loptičku získala 16-ročná Číňanka, po kontrole sa však výmena ...
Zdieľať
6.10.2026 (SITA.sk) - Všetko spôsobil incident zo záveru prvého setu, keď americká tenistka požiadala videokontrolu výmeny kvôli blikajúcim LED svetlám. Pôvodne loptičku získala 16-ročná Číňanka, po kontrole sa však výmena opakovala.
Americká tenistka Cori Gauffová odsúdila obrovské množstvo rasistických útokov, ktoré na jej adresu prišli v online priestore po pondelkovom triumfe v súboji 3. kola turnaja WTA v čínskom Pekingu nad mladou domácou hráčkou Sun Sin-žan.
Američanka v závere prvého setu požiadala o videokontrolu výmeny kvôli blikajúcim LED svetlám. To v publiku vyvolalo pobúrenie a piskot. Pôvodne loptičku získala 16-ročná Číňanka, po kontrole sa však výmena opakovala.
"Môžete ma neobľubovať alebo nesúhlasiť s tým, čo sa stalo, bez toho, aby ste boli rasisti. Množstvo rasistických komentárov a správ, ktoré som za posledné hodiny dostala, je neskutočné," napísal v príspevku na platforme X Gauffová, ktorá napokon zvíťazila 7:5, 6:1. V čase spomenutého incidentu však prehrávala 4:5.
"Príde mi divné, že dostávam nenávisť za to, že som dodržiavala pravidlá," uviedla Gauffová, ktorá pripomenula, že hráči môžu výzvy podávať aj po ukončení výmeny. "Sun Sin-žan je neuveriteľný talent a skvelá hráčka. Po zápase som sa jej ospravedlnila za situáciu a úplne to pochopila," doplnila americká tenistka.
Do utorkového rána hashtag "Gauff apologised to Sun Xinran after the match" dosiahol na čínskej sociálnej sieti Weibo 4,5 milióna zhliadnutí a zaradil sa na 6. miesto najtrendovejších tém. Reakcia vedenia WTA na situáciu po výzve od agentúry AFP zatiaľ neprišla.
Podobný incident sa stal v nedeľu vo štvrťfinále mužskej časti turnaja medzi Nemcom Alexanderom Zverevom a Srbom Novakom Djokovičom, kde rozhodca súhlasil s opakovaním bodu po sťažnosti Zvereva na blikajúce panely.
Nasadená trojka Gauffová v Pekingu získala titul v roku 2024. Teraz ju vo štvrťfinále čaká Belgičanka Elise Mertensová, duel je plánovaný na stredu.
Zdroj: SITA.sk - Američanka Gauffová po triumfe v Pekingu nad mladou Číňankou čelili rasizmu v online priestore © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká tenistka Cori Gauffová odsúdila obrovské množstvo rasistických útokov, ktoré na jej adresu prišli v online priestore po pondelkovom triumfe v súboji 3. kola turnaja WTA v čínskom Pekingu nad mladou domácou hráčkou Sun Sin-žan.
Američanka v závere prvého setu požiadala o videokontrolu výmeny kvôli blikajúcim LED svetlám. To v publiku vyvolalo pobúrenie a piskot. Pôvodne loptičku získala 16-ročná Číňanka, po kontrole sa však výmena opakovala.
"Môžete ma neobľubovať alebo nesúhlasiť s tým, čo sa stalo, bez toho, aby ste boli rasisti. Množstvo rasistických komentárov a správ, ktoré som za posledné hodiny dostala, je neskutočné," napísal v príspevku na platforme X Gauffová, ktorá napokon zvíťazila 7:5, 6:1. V čase spomenutého incidentu však prehrávala 4:5.
"Príde mi divné, že dostávam nenávisť za to, že som dodržiavala pravidlá," uviedla Gauffová, ktorá pripomenula, že hráči môžu výzvy podávať aj po ukončení výmeny. "Sun Sin-žan je neuveriteľný talent a skvelá hráčka. Po zápase som sa jej ospravedlnila za situáciu a úplne to pochopila," doplnila americká tenistka.
Do utorkového rána hashtag "Gauff apologised to Sun Xinran after the match" dosiahol na čínskej sociálnej sieti Weibo 4,5 milióna zhliadnutí a zaradil sa na 6. miesto najtrendovejších tém. Reakcia vedenia WTA na situáciu po výzve od agentúry AFP zatiaľ neprišla.
Podobný incident sa stal v nedeľu vo štvrťfinále mužskej časti turnaja medzi Nemcom Alexanderom Zverevom a Srbom Novakom Djokovičom, kde rozhodca súhlasil s opakovaním bodu po sťažnosti Zvereva na blikajúce panely.
Nasadená trojka Gauffová v Pekingu získala titul v roku 2024. Teraz ju vo štvrťfinále čaká Belgičanka Elise Mertensová, duel je plánovaný na stredu.
Zdroj: SITA.sk - Američanka Gauffová po triumfe v Pekingu nad mladou Číňankou čelili rasizmu v online priestore © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: WTA Tour
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
O organizáciu OH 2036 sa zaujímajú aj India, Katar a JAR. V zozname nechýba ani Maďarsko
O organizáciu OH 2036 sa zaujímajú aj India, Katar a JAR. V zozname nechýba ani Maďarsko
<< predchádzajúci článok
Posledný tanec Messiho v drese Argentíny. Prevezme niekedy niekto jeho desiatku na drese?
Posledný tanec Messiho v drese Argentíny. Prevezme niekedy niekto jeho desiatku na drese?