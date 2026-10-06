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 24hod.sk    Šport

06. októbra 2026

Američanka Gauffová po triumfe v Pekingu nad mladou Číňankou čelili rasizmu v online priestore


Tagy: WTA Tour

Všetko spôsobil incident zo záveru prvého setu, keď americká tenistka požiadala videokontrolu výmeny kvôli blikajúcim LED svetlám. Pôvodne loptičku získala 16-ročná Číňanka, po kontrole sa však výmena ...



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gauff 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Všetko spôsobil incident zo záveru prvého setu, keď americká tenistka požiadala videokontrolu výmeny kvôli blikajúcim LED svetlám. Pôvodne loptičku získala 16-ročná Číňanka, po kontrole sa však výmena opakovala.


Americká tenistka Cori Gauffová odsúdila obrovské množstvo rasistických útokov, ktoré na jej adresu prišli v online priestore po pondelkovom triumfe v súboji 3. kola turnaja WTA v čínskom Pekingu nad mladou domácou hráčkou Sun Sin-žan.

Američanka v závere prvého setu požiadala o videokontrolu výmeny kvôli blikajúcim LED svetlám. To v publiku vyvolalo pobúrenie a piskot. Pôvodne loptičku získala 16-ročná Číňanka, po kontrole sa však výmena opakovala.

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"Môžete ma neobľubovať alebo nesúhlasiť s tým, čo sa stalo, bez toho, aby ste boli rasisti. Množstvo rasistických komentárov a správ, ktoré som za posledné hodiny dostala, je neskutočné," napísal v príspevku na platforme X Gauffová, ktorá napokon zvíťazila 7:5, 6:1. V čase spomenutého incidentu však prehrávala 4:5.

"Príde mi divné, že dostávam nenávisť za to, že som dodržiavala pravidlá," uviedla Gauffová, ktorá pripomenula, že hráči môžu výzvy podávať aj po ukončení výmeny. "Sun Sin-žan je neuveriteľný talent a skvelá hráčka. Po zápase som sa jej ospravedlnila za situáciu a úplne to pochopila," doplnila americká tenistka.

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Do utorkového rána hashtag "Gauff apologised to Sun Xinran after the match" dosiahol na čínskej sociálnej sieti Weibo 4,5 milióna zhliadnutí a zaradil sa na 6. miesto najtrendovejších tém. Reakcia vedenia WTA na situáciu po výzve od agentúry AFP zatiaľ neprišla.

Podobný incident sa stal v nedeľu vo štvrťfinále mužskej časti turnaja medzi Nemcom Alexanderom Zverevom a Srbom Novakom Djokovičom, kde rozhodca súhlasil s opakovaním bodu po sťažnosti Zvereva na blikajúce panely.

Nasadená trojka Gauffová v Pekingu získala titul v roku 2024. Teraz ju vo štvrťfinále čaká Belgičanka Elise Mertensová, duel je plánovaný na stredu.


Zdroj: SITA.sk - Američanka Gauffová po triumfe v Pekingu nad mladou Číňankou čelili rasizmu v online priestore © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: WTA Tour
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