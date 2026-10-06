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 24hod.sk    Šport

06. októbra 2026

O organizáciu OH 2036 sa zaujímajú aj India, Katar a JAR. V zozname nechýba ani Maďarsko


Tagy: OH 2036

Medzi záujemcami o olympijské hry v roku 2036 je sedem krajín vrátane Nemecka a Kórejskej republiky. Aj India, Katar a Juhoafrická republika sú medzi siedmimi krajinami, ktoré majú záujem zorganizovať ...



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greece_olympics_ioc_election_17163 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Medzi záujemcami o olympijské hry v roku 2036 je sedem krajín vrátane Nemecka a Kórejskej republiky.


Aj India, Katar a Juhoafrická republika sú medzi siedmimi krajinami, ktoré majú záujem zorganizovať olympijské hry v roku 2036. Podľa oznámenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa k nim pridali aj Nemecko, Maďarsko, Turecko a Kórejská republika.

Ďalšie krajiny môžu svoj záujem vyjadriť do 31. októbra. V marci 2027 predstaví Výkonný výbor MOV zoznam kandidátov, ktorí následne vstúpia do dialógu s výborom. "Kdekoľvek sa Hry uskutočnia, jedno musí zostať nezmenené: športovci musia byť v centre všetkého, čo robíme," povedala prezidentka MOV Kirsty Coventryová.

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Dodala, že "pre každého budúceho hostiteľa musí byť cieľom vytvoriť čo najlepší zážitok pre športovcov". India sa uchádza o olympiádu prvýkrát, pričom centrom záujmu je mesto Ahmedabad v štáte Gudžarát, z ktorého pochádza premiér Naréndra Módí.

Ahmedabad bude hostiť viacero športových podujatí, vrátane Hier Commonwealthu v roku 2030, ktoré sa považujú za generálku pred olympiádou. Mesto tiež disponuje najväčším kriketovým štadiónom na svete.

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Juhoafrická republika doteraz nikdy neorganizovala olympijské hry, no má skúsenosti s veľkými športovými podujatiami, keď hostila MS vo futbale 2010 či svetový šampionát v ragby 1995. Katar, ktorý organizoval futbalové majstrovstvá sveta 2022, by musel posunúť tradičný letný termín hier kvôli vysokým teplotám v oblasti.

Nemecký národný olympijský výbor nedávno schválil Mníchov ako kandidátske mesto, pričom hry by sa konali presne sto rokov po kontroverznej olympiáde v Berlíne v roku 1936. Turecko dúfa, že napraví prehru z boja o OH 2020, keď Istanbul skončil druhý za Tokiom.

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V prípade Maďarska by boli v hre aj súťaže na slovenskom a rakúskom území, Maďari totiž rátajú s vytvorením tzv. "Dunajského koridoru".

Olympijské hry v roku 2028 budú v americkom Los Angeles, v roku 2032 ich privíta austrálske mesto Brisbane.

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"Hodnotiace kritériá budú zahŕňať financovanie, politickú a verejnú podporu," uvádza MOV.


Zdroj: SITA.sk - O organizáciu OH 2036 sa zaujímajú aj India, Katar a JAR. V zozname nechýba ani Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OH 2036
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