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06. októbra 2026
Posledný tanec Messiho v drese Argentíny. Prevezme niekedy niekto jeho desiatku na drese?
Lionel Messi už v utorok absolvuje svoj posledný zápas za národný tím Argentíny, na štadióne Monumental v Buenos Aires to bude sledovať cez 85-tisíc fanúšikov. Svetová futbalová legenda Lionel Messi ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi už v utorok absolvuje svoj posledný zápas za národný tím Argentíny, na štadióne Monumental v Buenos Aires to bude sledovať cez 85-tisíc fanúšikov.
Svetová futbalová legenda Lionel Messi v utorok večer naposledy oblečie reprezentačný dres Argentíny a absolvuje emotívnu rozlúčku s fanúšikmi. To všetko na štadióne Monumental v Buenos Aires pred približne 85-tisíckami divákov v prípravnom zápase proti africkému Beninu.
Uzavrie tak 21-ročnú medzinárodnú kariéru, čo milióny ďalších priaznivcov budú sledovať prostredníctvom televíznych obrazoviek. Tridsaťdeväťročný Messi je najvyťaženejší hráč v histórii reprezentácie Argentíny a svoje kopačky v národnom tíme "zavesí na klinec" zhruba dva a pol mesiaca po prehre so Španielskom vo finále svetového šampionátu v Severnej Amerike.
O tom, že v najcennejšom drese definitívne končí, informoval v auguste. "Dal som zo seba všetko; už nemám čo viac dať, navyše prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si zaslúžia svoju šancu," uviedol.
V pondelok absolvoval svoju poslednú tréningovú jednotku vo futbalovom komplexe pomenovanom po ňom, ktorý sa nachádza na predmestí Ezeiza v Buenos Aires. "Víťazstvo je, že vidíte jeho posledný tréning – nemôžete chcieť viac," uviedol predavač Nahuel Nieva, ktorí vzal v práci voľno, aby sledoval tréning svojej futbalovej ikony.
Messi však pokračuje v kariére na klubovej úrovni, zmluvu s americkým Interom Miami v MLS má do roku 2028. Po nedávnej smrti svojho otca Jorgeho však priznal, že možno ukončí kariéru aj skôr.
Pripravenosť zaplniť jeho prázdne miesto je vysoká. V zápase sa predstavia aj viacerí doterajší spoluhráči, ktorí s ním dosiahli vrchol na MS 2022 v Katare a budú viesť tím po jeho odchode, vrátane obrancu Cristiana Romera, stredopoliarov Alexisa Mac Allistera a Enza Fernándeza, či útočníkov Juliána Álvareza a Lautara Martíneza. Po utorkovom zápase prevezme kapitánsku pásku práve spomenutý Romero.
Tréner Lionel Scaloni zdôraznil, že sa bude snažiť vyplniť "prázdnotu", ktorú zanechal jeho kapitán a talizman. Mladá generácia, z ktorej mnohí ešte neboli na svete, keď Messi v najcennejšom drese debutoval v roku 2005, nastupuje na scénu. Počas prvých zápasov bez Messiho po finále MS Argentína zdolala Bolíviu 4:0 a následne Burkinu Faso 7:0. Mladíci Franco Mastantuono a Gianluca Prestianni proti africkému súperovi zaznamenali svoje prvé reprezentačné góly.
Tieto úspechy zmiernili sklamanie z prehry vo finále svetového šampionátu, kde Argentína a unavený Messi prehrali so Španielskom a počas zápasu sa uchýlili k tvrdšej hre, za ktorú viacerí dostali tresty.
Messi je nielen rekordérom v počte zápasov za Argentínu, ale aj jej najlepším strelcom s 125 presnými zásahmi v 207 zápasoch a držiteľom rekordu v počte gólových prihrávok, ktorých nazbieral 68.
Futbalista s prezývkou "La Pulga" získal večnú vďačnosť argentínskeho národa a upevnil svoju pozíciu nástupcu Diega Maradonu v roku 2022, keď po 36 rokoch prerušil čakanie krajiny na triumf na svetovom šampionáte.
Počas jeho reprezentačnej kariéry získala Argentína niekoľko významných titulov, vrátane titulu majstrov sveta do 20 rokov v roku 2005, olympijského zlata v roku 2008, titulov na Copa América v rokoch 2021 a 2024, ako aj triumfu v zápase Finalissima v roku 2022.
Na opačnej strane prišli aj sklamania, ako prehra vo finále MS 2014 proti Nemecku, prehra v súboji o titul na Copa América 2016 s Čile a nedávny neúspech vo finále MS 2026.
Otázka, kto po Messiho odchode prevezme prestížny dres s číslom 10, zostáva nezodpovedaná. Tréner Scaloni uviedol: "Až kým Leo neodohrá svoj posledný zápas, číslo 10 nikomu nedáme. Potom sa uvidí."
Zdroj: SITA.sk - Posledný tanec Messiho v drese Argentíny. Prevezme niekedy niekto jeho desiatku na drese? © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetová futbalová legenda Lionel Messi v utorok večer naposledy oblečie reprezentačný dres Argentíny a absolvuje emotívnu rozlúčku s fanúšikmi. To všetko na štadióne Monumental v Buenos Aires pred približne 85-tisíckami divákov v prípravnom zápase proti africkému Beninu.
Uzavrie tak 21-ročnú medzinárodnú kariéru, čo milióny ďalších priaznivcov budú sledovať prostredníctvom televíznych obrazoviek. Tridsaťdeväťročný Messi je najvyťaženejší hráč v histórii reprezentácie Argentíny a svoje kopačky v národnom tíme "zavesí na klinec" zhruba dva a pol mesiaca po prehre so Španielskom vo finále svetového šampionátu v Severnej Amerike.
O tom, že v najcennejšom drese definitívne končí, informoval v auguste. "Dal som zo seba všetko; už nemám čo viac dať, navyše prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si zaslúžia svoju šancu," uviedol.
Posledný tréning
V pondelok absolvoval svoju poslednú tréningovú jednotku vo futbalovom komplexe pomenovanom po ňom, ktorý sa nachádza na predmestí Ezeiza v Buenos Aires. "Víťazstvo je, že vidíte jeho posledný tréning – nemôžete chcieť viac," uviedol predavač Nahuel Nieva, ktorí vzal v práci voľno, aby sledoval tréning svojej futbalovej ikony.
Messi však pokračuje v kariére na klubovej úrovni, zmluvu s americkým Interom Miami v MLS má do roku 2028. Po nedávnej smrti svojho otca Jorgeho však priznal, že možno ukončí kariéru aj skôr.
Pripravenosť zaplniť jeho prázdne miesto je vysoká. V zápase sa predstavia aj viacerí doterajší spoluhráči, ktorí s ním dosiahli vrchol na MS 2022 v Katare a budú viesť tím po jeho odchode, vrátane obrancu Cristiana Romera, stredopoliarov Alexisa Mac Allistera a Enza Fernándeza, či útočníkov Juliána Álvareza a Lautara Martíneza. Po utorkovom zápase prevezme kapitánsku pásku práve spomenutý Romero.
Kto vyplní prázdnotu?
Tréner Lionel Scaloni zdôraznil, že sa bude snažiť vyplniť "prázdnotu", ktorú zanechal jeho kapitán a talizman. Mladá generácia, z ktorej mnohí ešte neboli na svete, keď Messi v najcennejšom drese debutoval v roku 2005, nastupuje na scénu. Počas prvých zápasov bez Messiho po finále MS Argentína zdolala Bolíviu 4:0 a následne Burkinu Faso 7:0. Mladíci Franco Mastantuono a Gianluca Prestianni proti africkému súperovi zaznamenali svoje prvé reprezentačné góly.
Tieto úspechy zmiernili sklamanie z prehry vo finále svetového šampionátu, kde Argentína a unavený Messi prehrali so Španielskom a počas zápasu sa uchýlili k tvrdšej hre, za ktorú viacerí dostali tresty.
Messi je nielen rekordérom v počte zápasov za Argentínu, ale aj jej najlepším strelcom s 125 presnými zásahmi v 207 zápasoch a držiteľom rekordu v počte gólových prihrávok, ktorých nazbieral 68.
Úspechy s národným tímom
Futbalista s prezývkou "La Pulga" získal večnú vďačnosť argentínskeho národa a upevnil svoju pozíciu nástupcu Diega Maradonu v roku 2022, keď po 36 rokoch prerušil čakanie krajiny na triumf na svetovom šampionáte.
Počas jeho reprezentačnej kariéry získala Argentína niekoľko významných titulov, vrátane titulu majstrov sveta do 20 rokov v roku 2005, olympijského zlata v roku 2008, titulov na Copa América v rokoch 2021 a 2024, ako aj triumfu v zápase Finalissima v roku 2022.
Prišli aj sklamania
Na opačnej strane prišli aj sklamania, ako prehra vo finále MS 2014 proti Nemecku, prehra v súboji o titul na Copa América 2016 s Čile a nedávny neúspech vo finále MS 2026.
Otázka, kto po Messiho odchode prevezme prestížny dres s číslom 10, zostáva nezodpovedaná. Tréner Scaloni uviedol: "Až kým Leo neodohrá svoj posledný zápas, číslo 10 nikomu nedáme. Potom sa uvidí."
Zdroj: SITA.sk - Posledný tanec Messiho v drese Argentíny. Prevezme niekedy niekto jeho desiatku na drese? © SITA Všetky práva vyhradené.
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